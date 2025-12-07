В Шарой из Грозного: башенный комплекс + один из самых высоких водопадов Чечни
Пройти вдоль альпийских лугов, подняться на боевую башню и насладиться горными пейзажами
Мы отправимся в живописный район Чечни! Посетим Шаро-Аргунское ущелье, которое впечатляет своей красотой. Вы увидите монументальные скалы, водопады, старинные башни и снежные вершины четырёхтысячников.
Маршрут малоизвестен среди путешественников, поэтому вы насладитесь не только захватывающими видами, но и полным единением с природой.
Описание экскурсии
Лёгкий треккинг к водопаду — поднимемся по живописной тропе вдоль альпийских лугов и горной реки.
Крупнейший восстановленный башенный комплекс региона. Вы узнаете, зачем чеченцы строили такие башни, как организовывался быт в этих поселениях и почему они были неприступны.
А ещё нас будут ждать родники с чистой горной водой, подъём на боевую башню с впечатляющей панорамой окрестностей и прогулка по подвесному мосту.
На протяжении всего пути мы будем делать остановки, чтобы вы насладились красотой горных пейзажей и фотографироваться в одном из самых живописных уголков республики.
Примерный тайминг экскурсии:
9:00 — выезд из Грозного 9:40 — остановка на роднике с чистой горной водой 10:30 — панорамная остановка у боевой башни 11:30 — треккинг к водопаду 13:30 — посещение башенного комплекса Шарой 14:00 — обед 17:00 — возвращение в город
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном легковом автомобиле
Будьте готовы к лёгкому треккингу — 30 мин. в одну сторону
Дополнительно оплачивается обед — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 320 туристов
Я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Начала изучать их историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру, читать дальше
с каждым днём увлекаясь всё больше. Захотелось делиться этой любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Со временем у меня набралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведённое с нами, оставит самые приятные воспоминания о вашем путешествии по этой прекрасной земле.