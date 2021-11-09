Кавказ – это фантастической красоты горы и чистейшая экология, вкусная еда и целебные воды, волны Каспия и мир открытых людей, которые славятся своими традициями, самобытностью культур и радушием. Самые увлекательные, насыщенные и волнующие три дня ждут вас!

Программа тура по дням

1 день Аргунское ущелье. Вечерний Грозный

Встреча гостей в аэропорту Грозного. Рекомендованные рейсы: SU 1498 Москва (Шереметьево) 8:20 – Грозный 10:55

UT 399 Москва (Внуково) 9:00 – Грозный 11:25 Трансфер в Аргунское ущелье. Остановка на Нихалоевских водопадах (вход на водопады за дополнительную плату). Нихалоевские водопады одно из прекраснейших мест Чеченской Республики. Это каскад, расположенный на правом притоке реки Чанти-Аргун в узком ущелье, где можно увидеть и настоящих гигантов высотой до 32 м, и малюток высотой чуть больше человеческого роста (2 м). Водопадов насчитывается 12 штук. Обед в комплексе «Нихалоевские водопады». Аргунское ущелье образовалось промывом реки через северный склон Чёрных гор, имеющих высоту до 4700 метров. В ущелье сохранилось несколько сотен древних памятников архитектуры, циклопические сооружения, а также пещерные доисторические жилища людей. С древних времен знаменито, как торговый путь, по которому шли караваны с Кавказа в Европу. По пути мы сделаем остановку, чтобы увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были отреставрированы в 2011 году. Башни-близнецы были построены еще в XI-XII веке и, к сожалению, не сохранились в первозданном виде. Они считаются уникальным историческим объектом страны, а также являются визитной карточкой Чеченской Республики. Возвращение в Грозный. Вечерняя обзорная экскурсия. Грозный возродился из пепла уже такой далекой войны. Крепость Грозную возвели в начале XIX века. Вы поднимитесь на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити». (вход на смотровую площадку за дополнительную плату). Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони. Широкие проспекты, разбитые величественные парки и самая большая на Кавказе мечеть «Сердце Чечни». Ночь в отеле.

2 день Аргун. Сулакский каньон. Бархан Сарыкум

Завтрак в отеле. Выезд для прогулки и фотосессии в «Парке цветов» (остановка на фотосессию осуществляется только в сезон цветения в парке). Парк площадью в 4,5 гектара открылся в Грозном в День чеченской женщины, 17 сентября. В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, 467 металлических конструкций, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустарников. Трансфер в Аргун. Мечеть имени Аймани Кадыровой, «Сердце матери», выполнена в стиле хай-тек. Это первая на территории нашей страны мечеть в современном стиле. Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами. Трансфер в форелевое хозяйство «Главрыба». Шикарный вид на горы и реку Сулак. Обед в форелевом хозяйстве. Хорошая кухня, свежайшая рыба из своего хозяйства. На территории есть много небольших развлечений за дополнительную плату – детская площадка, мини-зоопарк, катамараны, можно покататься на лошадках, пони, катере, проехать на лебедке над прудом, поймать для себя форель. Трансфер на смотровую площадку Сулакского каньона. Каньон реки Сулак впечатляет даже на фотографиях, хотя ни одна фотография не может передать ощущения, когда стоишь на краю пропасти и чувствуешь, как захватывает дух. Неудивительно, ведь это один из самых глубоких каньонов в мире – его глубина 1920 метров! Он глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в Колорадо. Трансфер в Сарыкум (вход на бархан за дополнительную плату). Бархан Сарыкум отделен от среднеазиатских пустынь 300 километрами Каспийского моря. Как он оказался по эту сторону, так далеко от больших песков? Эту загадку ученые так до сих пор и не разгадали, а мы имеем возможность прикоснуться к настоящей пустыне. Размещение и ночь в отеле.

3 день Дербент