Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня

Кавказ - это фантастической красоты горы и чистейшая экология, вкусная еда

5
3 отзыва
Кавказ – это фантастической красоты горы и чистейшая экология, вкусная еда и целебные воды, волны Каспия и мир открытых людей, которые славятся своими традициями, самобытностью культур и радушием. Самые увлекательные, насыщенные и волнующие три дня ждут вас!
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Ближайшие даты:
08
июл
19
авг
09
сен
21
окт
04
ноя

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • яркие выходные – возможность вырваться из серых будней и познакомиться с двумя яркими и колоритными республиками Северного Кавказа;
  • семейное приключение – несложный и познавательный маршрут, принимаются дети от 5 лет;
  • гастрономические впечатления – в программу включены обеды с изюминкой: на водопадах, в форелевом хозяйстве, в национальном ресторане с местными напитками.

Программа тура по дням

1 день
Аргунское ущелье. Вечерний Грозный

Встреча гостей в аэропорту Грозного.

Рекомендованные рейсы:

  • SU 1498 Москва (Шереметьево) 8:20 – Грозный 10:55
  • UT 399 Москва (Внуково) 9:00 – Грозный 11:25

Трансфер в Аргунское ущелье.

Остановка на Нихалоевских водопадах (вход на водопады за дополнительную плату).

Нихалоевские водопады  одно из прекраснейших мест Чеченской Республики.

Это каскад, расположенный на правом притоке реки Чанти-Аргун в узком ущелье, где можно увидеть и настоящих гигантов высотой до 32 м, и малюток высотой чуть больше человеческого роста (2 м). Водопадов насчитывается 12 штук.

Обед в комплексе «Нихалоевские водопады».

Аргунское ущелье образовалось промывом реки через северный склон Чёрных гор, имеющих высоту до 4700 метров.

В ущелье сохранилось несколько сотен древних памятников архитектуры, циклопические сооружения, а также пещерные доисторические жилища людей.

С древних времен знаменито, как торговый путь, по которому шли караваны с Кавказа в Европу.

По пути мы сделаем остановку, чтобы увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были отреставрированы в 2011 году.

Башни-близнецы были построены еще в XI-XII веке и, к сожалению, не сохранились в первозданном виде.

Они считаются уникальным историческим объектом страны, а также являются визитной карточкой Чеченской Республики.

Возвращение в Грозный.

Вечерняя обзорная экскурсия.

Грозный возродился из пепла уже такой далекой войны.

Крепость Грозную возвели в начале XIX века.

Вы поднимитесь на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити».

(вход на смотровую площадку за дополнительную плату).

Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони. Широкие проспекты, разбитые величественные парки и самая большая на Кавказе мечеть «Сердце Чечни».

Ночь в отеле.

Аргунское ущелье. Вечерний ГрозныйАргунское ущелье. Вечерний ГрозныйАргунское ущелье. Вечерний ГрозныйАргунское ущелье. Вечерний Грозный
2 день
Аргун. Сулакский каньон. Бархан Сарыкум

Завтрак в отеле.

Выезд для прогулки и фотосессии в «Парке цветов» (остановка на фотосессию осуществляется только в сезон цветения в парке).

Парк площадью в 4,5 гектара открылся в Грозном в День чеченской женщины, 17 сентября.

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, 467 металлических конструкций, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустарников.

Трансфер в Аргун.

Мечеть имени Аймани Кадыровой, «Сердце матери», выполнена в стиле хай-тек.

Это первая на территории нашей страны мечеть в современном стиле.

Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – от светло-серого до бирюзово-синего.

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Трансфер в форелевое хозяйство «Главрыба».

Шикарный вид на горы и реку Сулак.

Обед в форелевом хозяйстве.

Хорошая кухня, свежайшая рыба из своего хозяйства.

На территории есть много небольших развлечений за дополнительную плату – детская площадка, мини-зоопарк, катамараны, можно покататься на лошадках, пони, катере, проехать на лебедке над прудом, поймать для себя форель.

Трансфер на смотровую площадку Сулакского каньона.

Каньон реки Сулак впечатляет даже на фотографиях, хотя ни одна фотография не может передать ощущения, когда стоишь на краю пропасти и чувствуешь, как захватывает дух.

Неудивительно, ведь это один из самых глубоких каньонов в мире – его глубина 1920 метров!

Он глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в Колорадо.

Трансфер в Сарыкум (вход на бархан за дополнительную плату).

Бархан Сарыкум отделен от среднеазиатских пустынь 300 километрами Каспийского моря.

Как он оказался по эту сторону, так далеко от больших песков?

Эту загадку ученые так до сих пор и не разгадали, а мы имеем возможность прикоснуться к настоящей пустыне.

Размещение и ночь в отеле.

Аргун. Сулакский каньон. Бархан СарыкумАргун. Сулакский каньон. Бархан СарыкумАргун. Сулакский каньон. Бархан СарыкумАргун. Сулакский каньон. Бархан Сарыкум
3 день
Дербент

Завтрак в отеле

Трансфер в Дербент.

Экскурсия в цитадель Нарын-кала (вход в цитадель за дополнительную плату).

К стенам, построенным несколько тысячелетий назад, стоит прикоснуться.

Эта крепость – часть оборонительного сооружения древних персов.

Дербент – древнейший город в России.

Его история длится уже 5000 лет, но он не так уж и сильно изменился за это время.

Все те же стены из известняка – или дагестанского камня, как его здесь называют, все те же спокойные, гостеприимные жители.

Прогулка по старому городу.

Дербентская Джума-мечеть – исторический и архитектурный памятник VIII века.

Она признана одной из старейших в мире и самой древней из действующих на территории России и стран бывшего СССР.

Обед в местном традиционном ресторане.

Вы не забудете неповторимую кухню Солнечного Дагестана и продегустируете местные колоритные напитки.

Свободное время для посещения местного рынка, где Вы сможете приобрести сувениры для родных и близких, а также закупиться продуктами местного производства.

Трансфер в аэропорт.

Вечерний вылет из Махачкалы.

Рекомендованные рейсы:

  • Y7 1042 Махачкала (Уйташ) 19:30 – Москва (Домодедово) 22:20
  • UT 488 Махачкала (Уйташ) 20:30 – Москва (Внуково) 23:05
ДербентДербентДербентДербент

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах “Зама”, “Беркат”.

ДвухместноеОдноместноеДети 5-16 лет на доп.месте
28 70036 00021 200

 Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака и обеды)
  • Трансфер по программе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины)
  • Входные билеты в музеи и на объекты показа
  • Услуги, которые не входят в программу
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
9 ноя 2021
Трёхдневный тур «Выходные на Кавказе:Чечня и Дагестан» оставил только положительные эмоции. Насыщенный тур, при этом предполагает и свободное время, и множество достопримечательностей. Отдельно хотелось бы отметить комфортное размещение (отель Лорд порадовал особенно) и доброжелательное отношение в мусульманских республиках, и квалифицированных экскурсоводов. Ну и,конечно, хлебосольный приём и гостеприимство. Благодарим за грамотно составленную программу.
В
9 ноя 2021
Очень понравилось, спасибо!
О
8 ноя 2021
Замечательный тур. За три дня успеваешь осмотреть главные достопримечательности Чечни (Ушкалойские башни, Нихалоевские водопады, мечеть Сердце Чечни, Грозный сити, парк цветов, аллея зонтиков, мечеть Сердце матери в Аргуне) и Дагестана (бархан Сарыкум, Дербентская крепость, древняя мечеть Джума). Всегда вкусные обеды: то шашлык, то форель. Самые приятные впечатления от поездки и гида Довты.
Один минус - не хватало больше времени на осмотр некоторых достопримечательностей, как Сулакский каньон и ГЛАВРЫБА. Хотя бы по полчаса накинуть на осмотр.

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