Неспешные экскурсии Хабаровска для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Хабаровске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хабаровск: путешествие в трёх частях
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
19 июня в 14:00
1 800 за человека
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Хабаровска, включая Амурский утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и Амурский мост
Начало: Комсомольская площадь
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 3 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300 за всё до 5 чел.
Прогулка к загадочной Старухиной горе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
2 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Хабаровск: путешествие в трёх частях
    Экскурсия очень понравилась, особенно, музей моста. Три часа пролетели незаметно.
  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Василий отличный рассказчик и организатор. Экскурсия понравилась. Все интересно и по делу, грамотно отвечал на вопросы, живо и нескучно подавал информацию. Остались довольны, рекомендуем!
  • Е
    Евгений
    24 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!
    Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!
  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Очень благодарны Василию за знакомство нас, троих камчадалок, со столицей Хабаровского края. Эрудиция, любовь к родному краю, прекрасная речь -
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    все по нашему общему мнению безупречны. Как и организация экскурсии, которой не помешала дождливая погода. Мы уже порекомендовали экскурсию с Василием нашим соседям по отелю. Спасибо! До встречи, Хабаровск!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Для пенсионеров»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Хабаровск: путешествие в трёх частях
  2. Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
  3. Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
  4. Прогулка к загадочной Старухиной горе
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Привокзальная площадь
  4. Амурский мост
  5. Башня Инфиделя
  6. Больше­хехцирский заповедник
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 1 800 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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