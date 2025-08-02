Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Хакасской республике или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
14 отзывов
18500
₽
за всё
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
5
4 отзыва
16000
₽
за чел.
Погрузиться в хакасскую культуру и испытать необычные ощущения
5
23 отзыва
20000
₽
за всё
Увидеть «сибирский Стоунхендж» и красоты подземного мира
4.9
17 отзывов
8500
₽
за всё
Узнать главное о столице Хакасии и попробовать традиционные сладости
5
78 отзывов
34000
₽
за всё
Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»
5
3 отзыва
17000
₽
за всё
Этот историко-культурный комплекс является не только местом сохранения и передачи культурных традиций, но и местом поклонения и почитания для многих ж...
32000
₽
за всё
Экскурсия затрагивает места древнего скифского царства, а также культуры древних кыргызов. Посетим уникальные памятники истории, увидим крупнейшие сиб...
5
4 отзыва
6200
₽
за всё
Мы отправляемся в Сундуки — это музей-заповедник, расположенный в долине реки Белый Июс в республике Хакасия. Представляют они собой гряду из нескольк...
4.7
16 отзывов
19600
₽
за всё
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
Групповые экскурсии
5300
₽
за чел.
Прогулка по экотропе, живописные панорамы и отдых от городской суеты - из Абакана
5
1 отзыв
800
₽
за чел.
Загадочная тарелка на окраине Абакана окружена слухами. Что же это такое?
5
4 отзыва
4500
₽
за чел.
Вы посетите современный тематический визит-центр Хакасского заповедника, где узнаете о связанных с Оглахтами археологических открытиях, стилях местног...
3000
₽
за чел.
Хакасия. Тыва. Ергаки. Бесконечный источник вдохновения. Мы создаём маршруты под ключ: от этнографических глубин до экстремальных вершин. Ваша истори...
Обзорные по городам
5
14 отзывов
18500
₽
за всё
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
5
23 отзыва
20000
₽
за всё
Увидеть «сибирский Стоунхендж» и красоты подземного мира
4.9
17 отзывов
8500
₽
за всё
Узнать главное о столице Хакасии и попробовать традиционные сладости
4.7
16 отзывов
19600
₽
за всё
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
Туры на автомобиле
5
14 отзывов
18500
₽
за всё
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
5
23 отзыва
20000
₽
за всё
Увидеть «сибирский Стоунхендж» и красоты подземного мира
4.9
17 отзывов
8500
₽
за всё
Узнать главное о столице Хакасии и попробовать традиционные сладости
5
78 отзывов
34000
₽
за всё
Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»
5
3 отзыва
17000
₽
за всё
Этот историко-культурный комплекс является не только местом сохранения и передачи культурных традиций, но и местом поклонения и почитания для многих ж...
4.7
16 отзывов
19600
₽
за всё
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
4.9
54 отзыва
19000
₽
за всё
Увидеть монументальный памятник советской инженерной мысли и познакомиться с окрестностями Абакана
5
4 отзыва
25000
₽
за всё
Экскурсия к Висячему каменю — это одно из чудес природного парка «Ергаки» и с него начинается знакомство с Западными Саянами.
9000
₽
за всё
Экскурсия к ландшафтному геоморфологического памятнику природы, уникальному природному геологическому объекту, расположенному в природном парке «Ергак...
Гастрономические туры
4.9
17 отзывов
8500
₽
за всё
Узнать главное о столице Хакасии и попробовать традиционные сладости
5
78 отзывов
34000
₽
за всё
Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»
Последние отзывы об экскурсиях по Хакасской республике
А
Дата посещения: 2 авг 2025
Отличная экскурсия!
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Е
Большое спасибо за экскурсию! все понравилось. Сергей очень подробно и интересно все рассказывает. Сами бы столько про Хакасию вряд-ли бы узнали.
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В
Начну с региона. Хакасия - удивительная территория. Очень разная и во многом уникальная. Открыть этот край мне помогла Надежда. Огромное
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Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к родным местам мне ещё
+1
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М
Выражаю огромную благодарность Надежде за потрясающую экскурсию!!! Это настоящий дар, влюбить в свой край за один день. Спасибо за интереснейшие
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К
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь к истории края. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем советуем посетить древние курганы в живописной Салбыкской долине и сказочную пещеру.
+5
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А
Замечательно прогулялись по степной Хакасии. Виталий прекрасный рассказчик, и хотя мы до него уже съездили на несколько экскурсий, всё равно
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Ю
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край, очень интересно и информативно
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А
Лучший гид, какого мы встречали в своей жизни. И это не фигура речи, а объективная оценка по многим критериям от
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Понравилось всё - организация нашего путешествия, маршрут, информация, полученная нами. Надежда - историк, экскурсовод, краевед - кладезь знаний, очень приятный
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