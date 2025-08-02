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Экскурсии по Хакасской республике и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Хакасской республике или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Абакан

Индивидуальные экскурсии

Путешествие по волшебной Хакасии
Путешествие по волшебной Хакасии
5
14 отзывов
18500
за всё
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
Абакан
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
5
4 отзыва
16000
за чел.
Погрузиться в хакасскую культуру и испытать необычные ощущения
Абакан
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
5
23 отзыва
20000
за всё
Увидеть «сибирский Стоунхендж» и красоты подземного мира
Абакан
Про Абакан с любовью
Про Абакан с любовью
4.9
17 отзывов
8500
за всё
Узнать главное о столице Хакасии и попробовать традиционные сладости
Абакан
Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
5
78 отзывов
34000
за всё
Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»
Абакан
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
5
3 отзыва
17000
за всё
Этот историко-культурный комплекс является не только местом сохранения и передачи культурных традиций, но и местом поклонения и почитания для многих ж...
Абакан
Царство древних скифов
Царство древних скифов
32000
за всё
Экскурсия затрагивает места древнего скифского царства, а также культуры древних кыргызов. Посетим уникальные памятники истории, увидим крупнейшие сиб...
Абакан
Древняя обсерватория «Сундуки»
Древняя обсерватория «Сундуки»
5
4 отзыва
6200
за всё
Мы отправляемся в Сундуки — это музей-заповедник, расположенный в долине реки Белый Июс в республике Хакасия. Представляют они собой гряду из нескольк...
Абакан
Путешествие в загадочные Оглахты
Путешествие в загадочные Оглахты
4.7
16 отзывов
19600
за всё
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
Абакан

Групповые экскурсии

Загадка Висячего камня: путешествие в сердце хребта Ергаки
Загадка Висячего камня: путешествие в сердце хребта Ергаки
5300
за чел.
Прогулка по экотропе, живописные панорамы и отдых от городской суеты - из Абакана
Абакан
На связи «Орбита»
На связи «Орбита»
5
1 отзыв
800
за чел.
Загадочная тарелка на окраине Абакана окружена слухами. Что же это такое?
Абакан
Оглахты - слияние природы и истории
Оглахты - слияние природы и истории
5
4 отзыва
4500
за чел.
Вы посетите современный тематический визит-центр Хакасского заповедника, где узнаете о связанных с Оглахтами археологических открытиях, стилях местног...
Абакан
Ваше идеальное путешествие по Хакасии, Тыве, Ергакам: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Хакасии, Тыве, Ергакам: тур-конструктор
3000
за чел.
Хакасия. Тыва. Ергаки. Бесконечный источник вдохновения. Мы создаём маршруты под ключ: от этнографических глубин до экстремальных вершин. Ваша истори...
Абакан

Обзорные по городам

Путешествие по волшебной Хакасии
Путешествие по волшебной Хакасии
5
14 отзывов
18500
за всё
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
Абакан
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
5
23 отзыва
20000
за всё
Увидеть «сибирский Стоунхендж» и красоты подземного мира
Абакан
Про Абакан с любовью
Про Абакан с любовью
4.9
17 отзывов
8500
за всё
Узнать главное о столице Хакасии и попробовать традиционные сладости
Абакан
Путешествие в загадочные Оглахты
Путешествие в загадочные Оглахты
4.7
16 отзывов
19600
за всё
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
Абакан

Туры на автомобиле

Путешествие по волшебной Хакасии
Путешествие по волшебной Хакасии
5
14 отзывов
18500
за всё
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
Абакан
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
5
23 отзыва
20000
за всё
Увидеть «сибирский Стоунхендж» и красоты подземного мира
Абакан
Про Абакан с любовью
Про Абакан с любовью
4.9
17 отзывов
8500
за всё
Узнать главное о столице Хакасии и попробовать традиционные сладости
Абакан
Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
5
78 отзывов
34000
за всё
Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»
Абакан
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
5
3 отзыва
17000
за всё
Этот историко-культурный комплекс является не только местом сохранения и передачи культурных традиций, но и местом поклонения и почитания для многих ж...
Абакан
Путешествие в загадочные Оглахты
Путешествие в загадочные Оглахты
4.7
16 отзывов
19600
за всё
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
Абакан
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
4.9
54 отзыва
19000
за всё
Увидеть монументальный памятник советской инженерной мысли и познакомиться с окрестностями Абакана
Абакан
Экскурсия на Висячий Камень, Ергаки
Экскурсия на Висячий Камень, Ергаки
5
4 отзыва
25000
за всё
Экскурсия к Висячему каменю — это одно из чудес природного парка «Ергаки» и с него начинается знакомство с Западными Саянами.
Абакан
Экскурсия на скалы «Каменный город» Ергаки
Экскурсия на скалы «Каменный город» Ергаки
9000
за всё
Экскурсия к ландшафтному геоморфологического памятнику природы, уникальному природному геологическому объекту, расположенному в природном парке «Ергак...
Абакан

Гастрономические туры

Про Абакан с любовью
Про Абакан с любовью
4.9
17 отзывов
8500
за всё
Узнать главное о столице Хакасии и попробовать традиционные сладости
Абакан
Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
5
78 отзывов
34000
за всё
Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»
Абакан

Последние отзывы об экскурсиях по Хакасской республике

А
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Дата посещения: 2 авг 2025
Отличная экскурсия!
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Е
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Большое спасибо за экскурсию! все понравилось. Сергей очень подробно и интересно все рассказывает. Сами бы столько про Хакасию вряд-ли бы узнали.
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В
Золотое кольцо Хакасии
Начну с региона. Хакасия - удивительная территория. Очень разная и во многом уникальная. Открыть этот край мне помогла Надежда. Огромное
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спасибо этому гиду! В путешествиях всегда возникают непреодолимые обстоятельства - для нас таким стал дождь, который гарантировал провал наших планов. Но Надежда заменила маршрут на не менее крутой. Рекомендую прислушиваться к ее советам:))
Именно благодаря Надежде, я получила впечатлений больше, чем ожидала. Она быстро подстраивается под запросы и интересы клиента, поэтому путешествовать с нею комфортно, весело и увлекательно.
Наденька, белой дороги Вам во всем! А в Хакасию я еще вернусь. У вас мне понравилось!

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Екатерина
Золотое кольцо Хакасии
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к родным местам мне ещё
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никто не проводил экскурсии. Шансов не влюбиться в Хакасию не осталось. Благодаря Надежде, это был насыщенный, интересный и очень познавательный отпуск. Я и мои дети благодарны за заботу о нас и за такое увлекательное путешествие 🥰 Любовь на всю жизнь 🔅

Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к+1
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
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М
Золотое кольцо Хакасии
Выражаю огромную благодарность Надежде за потрясающую экскурсию!!! Это настоящий дар, влюбить в свой край за один день. Спасибо за интереснейшие
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рассказы и ответы на любые вопросы, доброту и чуткость, умение чувствовать, что нужно гостю. Желаю здоровья, процветания и успехов во всех начинаниях!
Кроме этого низкий поклон Ивану за прекрасное вождение и терпение, пока мы всё перефотографируем.

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К
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь к истории края. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем советуем посетить древние курганы в живописной Салбыкской долине и сказочную пещеру.
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь+5
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
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А
Путешествие по волшебной Хакасии
Замечательно прогулялись по степной Хакасии. Виталий прекрасный рассказчик, и хотя мы до него уже съездили на несколько экскурсий, всё равно
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узнали много нового даже просто по пути, проезжая знакомые вроде бы улицы Абакана. Можно отметить обстоятельность: мы никуда не торопились, всё желаемое осмотрели спокойно, с подробными комментариями, как и хотелось. На группы из автобусов, которые проносились мимо в бодром темпе, смотрели с сочувствием. Про финальный сюрприз спойлерить не буду, но он презанятный.

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Ю
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край, очень интересно и информативно
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рассказывает. Понравился краеведческий музей, очень впечатлили курганы и Бородинская пещера! Мы под впечатлением до сих пор! Спасибо большое за интересный день 😊

Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
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А
Золотое кольцо Хакасии
Лучший гид, какого мы встречали в своей жизни. И это не фигура речи, а объективная оценка по многим критериям от
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много и охотно путешествующих людей. Очень важно, что заказывая индивидуальный тур вы и получаете именно индивидуальный, а не типовую шаблонную программу. Это редкость. Задолго до поездки Надежда у нас выяснила, кто едет, с какими интересами, кто что хочет увидеть - и программу предложила именно под нас. А далее гибко корректировала по мере возникновения у нас пожеланий. Хотите кораблик? Пожалуйста, сейчас организуем. Возникло желание поесть свежей форели - без проблем, заедем. Надо совместить интересы старшего поколения и молодёжи - легко. Заглянуть в интересное место по дороге - пожалуйста. Кому нужна информация, получит её (знания гида и умение их донести - потрясающие, от истории до устройства гидроагрегатов, причём всё безошибочно), кому вкусно и интересно покушать, или красивые виды, или поговорить за жизнь и попеть хором по дороге - всё для вас. Получается настолько уютно, интересно и приятно, что просто не замечаешь, как прошёл день. Хочется больше, неделю бы так катался, и оно того стоит. Отдельноая благодарность водителю, у нас была Лена - человек, который не только идеально водит, но и в экскурсии участвует, дополняя гида и помогая во всём и ей, и нам. Надежда, Лена, спасибо вам огромное, это была прекрасная поездка.

Лучший гид, какого мы встречали в своей жизни. И это не фигура речи, а объективная оценка
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Людмила
Золотое кольцо Хакасии
Понравилось всё - организация нашего путешествия, маршрут, информация, полученная нами. Надежда - историк, экскурсовод, краевед - кладезь знаний, очень приятный
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человек и интересный собеседник. Мы впервые были в Хакасии и Красноярском крае и за время общения с Надеждой узнали многое - история Республики и Края, Абакана, Минусинска и других населенных пунктов была рассказана в контексте с общеисторическими событиями России и мира. Надежда, еще до начала нашей поездки, узнала наши пожелания и предпочтения, очень интересно рассказывала, отвечала на все наши вопросы, дала множество советов куда еще сходить/съездить и что посмотреть. Очень рекомендую гида и сам маршрут - не пожалеете!

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