Экскурсии в городах Хакасской республики
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Хакасской республике или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5
2 отзыва
11000
₽
за всё
Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»
7565
₽
за всё
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
от
25000
₽
за всё
Ивановские озера считаются одним из самых живописнейших уголков природы в Хакасии
от
14500
₽
за всё
Вас ждет увлекательная экскурсия в Хакасию к знаменитой каменной стеле «Улуг Хуртуях Тас»
20000
₽
за всё
Экскурсия затрагивает места древнего скифского царства, а также культуры древних кыргызов
16000
₽
за всё
Мы отправляемся в Сундуки - это музей-заповедник, расположенный в долине реки Белый Июс в республике Хакасия
13500
₽
за всё
Приглашаем вас на самую популярную экскурсию в Хакасии
5
1 отзыв
4555
₽
за всё
Познакомиться с историей города и древней культурой хакасов на авто-пешеходной экскурсии
4
1 отзыв
14000
₽
за всё
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
Обзорные по городам
5
1 отзыв
4555
₽
за всё
Познакомиться с историей города и древней культурой хакасов на авто-пешеходной экскурсии
Туры на автомобиле
5
2 отзыва
11000
₽
за всё
Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»
7565
₽
за всё
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
5
1 отзыв
4555
₽
за всё
Познакомиться с историей города и древней культурой хакасов на авто-пешеходной экскурсии
4
1 отзыв
14000
₽
за всё
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
5
5 отзывов
13500
₽
за всё
Увидеть монументальный памятник советской инженерной мысли и познакомиться с окрестностями Абакана
Экскурсионные туры на несколько дней
от
25000
₽
за всё
Ивановские озера считаются одним из самых живописнейших уголков природы в Хакасии
Последние отзывы об экскурсиях по Хакасской республике
- ААндрей4 апреля 2022Отзыв на: Золотое кольцо ХакасииДень пролетел незаметно, было очень интересно. Отличное знание материала, прекрасный русский язык, хорошо подготовленный к длинной дороге, чистый, удобный автомобиль,пунктуальность и ненавязчивость - все это сделало наше путешествие незабываемым. А когда я увидел с каким трепетом, нежностью и любовью Надежда рассказывает о родном крае, я еще сильнее полюбил Хакасию!
- ООльга24 февраля 2022Отзыв на: Загадочный АбаканМне очень повезло попасть на экскурсию по Абакану именно со Светланой! Люблю писать отзывы по прошествии какого-то времени, чтобы уловить «послевкусие» от посещения. Светлана оставила неизгладимое впечатление от города. Прекрасная женщина внутренне и внешне. Глубокая, внимательная, гибкая, умеющая подчеркнуть важное, найти множество милых и очаровательных фактов, деталей, мест. Впечатлило желание составить собственный каталог памятников и памятничков))))) Светлана, благодарю вас за «личные места и ЛюбОви» этого города и края и за нестандартный подход! Благодарю за советы по паркам. За вкусные кафешки и магазинчик со сладостями. Я очень надеюсь на повторение. И конечно же советую к посещению город именно со Светланой.
- ЕЕкатерина15 февраля 2022Отзыв на: Золотое кольцо ХакасииБольшое спасибо Надежде и Максиму за прекрасную экскурсию. За один день мы поехали, наверное, пол Хакасии, увидели много красивых мест, узнали много нового! После экскурсии появилось желание приехать сюда ещё! Отдельное спасибо за заботу! Ни одна наша просьба не осталась без внимания!
- ВВиталия28 октября 2021Добрый день! Прилетели с мужем 27 октября 2021 г, на 2 дня в г. Абакан (столица республики Хакасии). За один день обошли весь город и решили, что обязательно нужно посмотреть окрестности. Выбрали экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Ровно в 10:00 приехала машина, как договаривались. Замечательные у нас были водитель Сергей и экскурсовод Ираида. Время пролетело просто незаметно, осталось много положительных эмоций. Узнали много нового: история края, легенды, жизнь и уклад местного населения, традиции и обычаи хакасского народа. ГЭС поражает своим величием, природа- красота. Очень увлекательное получилось приключение благодаря Вам! Хорошо, что фотокамера запечатлела много интересных моментов, увезём с собой))) Спасибо за позитивище! До новых встреч)))
- AANDREY27 июля 2021Экскурсия понравилась. Советую совместить с посещением села Шушенского и музея В. И. Ленина. Это почти по пути и очень интересно. Жаль, что после аварии на гидроэлектростанции к ней близко подъехать нельзя. Но её мощь всё равно ощущается при осмотре с площадки у памятника Покорителям Енисея.
- РРоман21 июля 2021Выражаю мнение группы из 5 человек из Минска. Взяли три экскурсии в Абакане: обзорная, СШГЭС, Салбыкский курган. Оцениваем качество предоставляемого сервиса на отлично. Увлечённые своей работой люди, грамотные историки и приятные собеседники. Всегда пунктуальные водители. Особенно хочется отметить работу экскурсовода Николая. Подача и качество материала выше всех похвал. Способен поддержать и развивать любую тему разговора. Знакомство с Хакасией, её культурой и историей произошло. Спасибо!!!
- ССергей23 июня 2021Отзыв на: Путешествие в загадочные «Оглахты»К сожалению, совсем не повезло с погодой. Во время посещения объекта сильный ветер с дождём помешали получить достойное впечатление от красивой природы. К организации поездки и экскурсоводу вопросов нет. Всё на хорошем уровне.
- ННаталья15 июня 2021Спасибо большое Сергею за отлично организованную экскурсию. У меня был прекрасный экскурсовод Антонина Семёновна, великолепный профессионал, знаток своего края, искренне любящий его. Я вам советую эту экскурсию, если вы хотите увидеть как может быть одновременно ужасно и прекрасно дело рук человеческих. На обратной дороге заехали в Шушенское-для тех кто любит этно стиль отличное дополнение к поездке на ГЭС
- ААлександр18 мая 2021Грандиозное сооружение! Когда смотришь вблизи просто дух захватывает. Экскурсия не была утомительной, по пути рассказали про историю Хакасии. Рекомендую.