А Андрей 5 Отзыв на: Золотое кольцо Хакасии День пролетел незаметно, было очень интересно. Отличное знание материала, прекрасный русский язык, хорошо подготовленный к длинной дороге, чистый, удобный автомобиль,пунктуальность и ненавязчивость - все это сделало наше путешествие незабываемым. А когда я увидел с каким трепетом, нежностью и любовью Надежда рассказывает о родном крае, я еще сильнее полюбил Хакасию!

О Ольга 5 Отзыв на: Загадочный Абакан Мне очень повезло попасть на экскурсию по Абакану именно со Светланой! Люблю писать отзывы по прошествии какого-то времени, чтобы уловить «послевкусие» от посещения. Светлана оставила неизгладимое впечатление от города. Прекрасная женщина внутренне и внешне. Глубокая, внимательная, гибкая, умеющая подчеркнуть важное, найти множество милых и очаровательных фактов, деталей, мест. Впечатлило желание составить собственный каталог памятников и памятничков))))) Светлана, благодарю вас за «личные места и ЛюбОви» этого города и края и за нестандартный подход! Благодарю за советы по паркам. За вкусные кафешки и магазинчик со сладостями. Я очень надеюсь на повторение. И конечно же советую к посещению город именно со Светланой.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Золотое кольцо Хакасии Большое спасибо Надежде и Максиму за прекрасную экскурсию. За один день мы поехали, наверное, пол Хакасии, увидели много красивых мест, узнали много нового! После экскурсии появилось желание приехать сюда ещё! Отдельное спасибо за заботу! Ни одна наша просьба не осталась без внимания!

В Виталия 5 Отзыв на: Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС Добрый день! Прилетели с мужем 27 октября 2021 г, на 2 дня в г. Абакан (столица республики Хакасии). За один день обошли весь город и решили, что обязательно нужно посмотреть окрестности. Выбрали экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Ровно в 10:00 приехала машина, как договаривались. Замечательные у нас были водитель Сергей и экскурсовод Ираида. Время пролетело просто незаметно, осталось много положительных эмоций. Узнали много нового: история края, легенды, жизнь и уклад местного населения, традиции и обычаи хакасского народа. ГЭС поражает своим величием, природа- красота. Очень увлекательное получилось приключение благодаря Вам! Хорошо, что фотокамера запечатлела много интересных моментов, увезём с собой))) Спасибо за позитивище! До новых встреч)))

A ANDREY 5 Отзыв на: Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС Экскурсия понравилась. Советую совместить с посещением села Шушенского и музея В. И. Ленина. Это почти по пути и очень интересно. Жаль, что после аварии на гидроэлектростанции к ней близко подъехать нельзя. Но её мощь всё равно ощущается при осмотре с площадки у памятника Покорителям Енисея.

Р Роман 5 Отзыв на: Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС Выражаю мнение группы из 5 человек из Минска. Взяли три экскурсии в Абакане: обзорная, СШГЭС, Салбыкский курган. Оцениваем качество предоставляемого сервиса на отлично. Увлечённые своей работой люди, грамотные историки и приятные собеседники. Всегда пунктуальные водители. Особенно хочется отметить работу экскурсовода Николая. Подача и качество материала выше всех похвал. Способен поддержать и развивать любую тему разговора. Знакомство с Хакасией, её культурой и историей произошло. Спасибо!!!

С Сергей 4 Отзыв на: Путешествие в загадочные «Оглахты» К сожалению, совсем не повезло с погодой. Во время посещения объекта сильный ветер с дождём помешали получить достойное впечатление от красивой природы. К организации поездки и экскурсоводу вопросов нет. Всё на хорошем уровне.

Н Наталья 5 Отзыв на: Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС Спасибо большое Сергею за отлично организованную экскурсию. У меня был прекрасный экскурсовод Антонина Семёновна, великолепный профессионал, знаток своего края, искренне любящий его. Я вам советую эту экскурсию, если вы хотите увидеть как может быть одновременно ужасно и прекрасно дело рук человеческих. На обратной дороге заехали в Шушенское-для тех кто любит этно стиль отличное дополнение к поездке на ГЭС