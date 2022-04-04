Экскурсии по Хакасской республике

Экскурсии в городах Хакасской республики

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Абакан

Индивидуальные экскурсии

Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
5
2 отзыва
11000
за всё
Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»
Абакан
В гости к Саянам
В гости к Саянам
7565
за всё
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Абакан
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Тур на 2 дня - Ивановские озера
от
25000
за всё
Ивановские озера считаются одним из самых живописнейших уголков природы в Хакасии
Абакан
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
от
14500
за всё
Вас ждет увлекательная экскурсия в Хакасию к знаменитой каменной стеле «Улуг Хуртуях Тас»
Абакан
Царство древних скифов
Царство древних скифов
20000
за всё
Экскурсия затрагивает места древнего скифского царства, а также культуры древних кыргызов
Абакан
Древняя обсерватория «Сундуки»
Древняя обсерватория «Сундуки»
16000
за всё
Мы отправляемся в Сундуки - это музей-заповедник, расположенный в долине реки Белый Июс в республике Хакасия
Абакан
Салбыкский Курган и гора Солнца Кюнь-Таг
Салбыкский Курган и гора Солнца Кюнь-Таг
13500
за всё
Приглашаем вас на самую популярную экскурсию в Хакасии
Абакан
Загадочный Абакан
Загадочный Абакан
5
1 отзыв
4555
за всё
Познакомиться с историей города и древней культурой хакасов на авто-пешеходной экскурсии
Абакан
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
4
1 отзыв
14000
за всё
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
Абакан

Обзорные по городам

Загадочный Абакан
Загадочный Абакан
5
1 отзыв
4555
за всё
Познакомиться с историей города и древней культурой хакасов на авто-пешеходной экскурсии
Абакан

Туры на автомобиле

Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
5
2 отзыва
11000
за всё
Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»
Абакан
В гости к Саянам
В гости к Саянам
7565
за всё
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Абакан
Загадочный Абакан
Загадочный Абакан
5
1 отзыв
4555
за всё
Познакомиться с историей города и древней культурой хакасов на авто-пешеходной экскурсии
Абакан
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
4
1 отзыв
14000
за всё
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
Абакан
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
5
5 отзывов
13500
за всё
Увидеть монументальный памятник советской инженерной мысли и познакомиться с окрестностями Абакана
Абакан

Экскурсионные туры на несколько дней

Тур на 2 дня - Ивановские озера
Тур на 2 дня - Ивановские озера
от
25000
за всё
Ивановские озера считаются одним из самых живописнейших уголков природы в Хакасии
Абакан

Последние отзывы об экскурсиях по Хакасской республике

  • А
    Андрей
    4 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Золотое кольцо Хакасии
    День пролетел незаметно, было очень интересно. Отличное знание материала, прекрасный русский язык, хорошо подготовленный к длинной дороге, чистый, удобный автомобиль,пунктуальность и ненавязчивость - все это сделало наше путешествие незабываемым. А когда я увидел с каким трепетом, нежностью и любовью Надежда рассказывает о родном крае, я еще сильнее полюбил Хакасию!
  • О
    Ольга
    24 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Загадочный Абакан
    Мне очень повезло попасть на экскурсию по Абакану именно со Светланой! Люблю писать отзывы по прошествии какого-то времени, чтобы уловить «послевкусие» от посещения. Светлана оставила неизгладимое впечатление от города. Прекрасная женщина внутренне и внешне. Глубокая, внимательная, гибкая, умеющая подчеркнуть важное, найти множество милых и очаровательных фактов, деталей, мест. Впечатлило желание составить собственный каталог памятников и памятничков))))) Светлана, благодарю вас за «личные места и ЛюбОви» этого города и края и за нестандартный подход! Благодарю за советы по паркам. За вкусные кафешки и магазинчик со сладостями. Я очень надеюсь на повторение. И конечно же советую к посещению город именно со Светланой.
  • Е
    Екатерина
    15 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Золотое кольцо Хакасии
    Большое спасибо Надежде и Максиму за прекрасную экскурсию. За один день мы поехали, наверное, пол Хакасии, увидели много красивых мест, узнали много нового! После экскурсии появилось желание приехать сюда ещё! Отдельное спасибо за заботу! Ни одна наша просьба не осталась без внимания!
  • В
    Виталия
    28 октября 2021
    5
    Отзыв на: Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Добрый день! Прилетели с мужем 27 октября 2021 г, на 2 дня в г. Абакан (столица республики Хакасии). За один день обошли весь город и решили, что обязательно нужно посмотреть окрестности. Выбрали экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Ровно в 10:00 приехала машина, как договаривались. Замечательные у нас были водитель Сергей и экскурсовод Ираида. Время пролетело просто незаметно, осталось много положительных эмоций. Узнали много нового: история края, легенды, жизнь и уклад местного населения, традиции и обычаи хакасского народа. ГЭС поражает своим величием, природа- красота. Очень увлекательное получилось приключение благодаря Вам! Хорошо, что фотокамера запечатлела много интересных моментов, увезём с собой))) Спасибо за позитивище! До новых встреч)))
  • A
    ANDREY
    27 июля 2021
    5
    Отзыв на: Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Экскурсия понравилась. Советую совместить с посещением села Шушенского и музея В. И. Ленина. Это почти по пути и очень интересно. Жаль, что после аварии на гидроэлектростанции к ней близко подъехать нельзя. Но её мощь всё равно ощущается при осмотре с площадки у памятника Покорителям Енисея.
  • Р
    Роман
    21 июля 2021
    5
    Отзыв на: Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Выражаю мнение группы из 5 человек из Минска. Взяли три экскурсии в Абакане: обзорная, СШГЭС, Салбыкский курган. Оцениваем качество предоставляемого сервиса на отлично. Увлечённые своей работой люди, грамотные историки и приятные собеседники. Всегда пунктуальные водители. Особенно хочется отметить работу экскурсовода Николая. Подача и качество материала выше всех похвал. Способен поддержать и развивать любую тему разговора. Знакомство с Хакасией, её культурой и историей произошло. Спасибо!!!
  • С
    Сергей
    23 июня 2021
    4
    Отзыв на: Путешествие в загадочные «Оглахты»
    К сожалению, совсем не повезло с погодой. Во время посещения объекта сильный ветер с дождём помешали получить достойное впечатление от красивой природы. К организации поездки и экскурсоводу вопросов нет. Всё на хорошем уровне.
  • Н
    Наталья
    15 июня 2021
    5
    Отзыв на: Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Спасибо большое Сергею за отлично организованную экскурсию. У меня был прекрасный экскурсовод Антонина Семёновна, великолепный профессионал, знаток своего края, искренне любящий его. Я вам советую эту экскурсию, если вы хотите увидеть как может быть одновременно ужасно и прекрасно дело рук человеческих. На обратной дороге заехали в Шушенское-для тех кто любит этно стиль отличное дополнение к поездке на ГЭС
  • А
    Александр
    18 мая 2021
    5
    Отзыв на: Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Грандиозное сооружение! Когда смотришь вблизи просто дух захватывает. Экскурсия не была утомительной, по пути рассказали про историю Хакасии. Рекомендую.
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