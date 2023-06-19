День первый: Шаман-камень, мыс Кадильный и Большие Коты.

Для начала мы посетим поселок Листвянка. Здесь у истока реки Ангары увидим легендарный Шаман-камень. А после посетим еще одну достопримечательность поселка — рыбный рынок, где Вы сможете приобрести уникальные поделки сибирских мастеров и байкальские деликатесы.

Дальше на катере мы отправимся на мыс Кадильный, знаменитый уникальным явлением здешних мест — полями высокогорных эдельвейсов. А также посетим Большие Коты — бывшую деревню золотоискателей, добраться до которой можно только по воде.

Второй день: Водная экскурсия в бухту Песчаная и поселок Бугульдейка

Утром на катере из поселка Большое Голоустное мы отправимся в путь. Наша первая остановка — бухта Песчаная, Байкальская Ривьера, доступная только с воды. Бухта известна своими восхитительными пляжами и ходульными деревьями. Здесь мы мы поднимемся на скалу Обозрения. С её вершины открываются панорамные виды на все близлежащие бухты и снежники Хамар-Дабана на противоположном берегу Байкала. Это поистине потрясающее зрелище!

Далее мы спустимся в бухту Бабушка, знаменитую своими белоснежными пляжами и теплой бирюзовой водой в обрамлении сибирских сосен, подступающих к самому берегу.

Местные жители поселка Бугульдейка в национальных костюмах накроют для Вас обеденный стол, расскажут об истории своего народа и познакомят с местным фольклором. А так же Вы сможете попробовать традиционное бурятское блюдо — буузы.

После обеда, на автомобиле мы проедем на Мраморный Карьер — место, красоту которого не передать словами: отвесные белоснежные стены обрываются вниз на десятки метров. Карьер — излюбленное место фотографов со всего мира!

День третий: Экскурсия к озеру Сухому

В последний день нашего тура, позавтракав в гостинице, мы садимся в автомобиль и отправляемся к уникальному памятнику природы — Сухому озеру. Оно знаменито тем, что наполняется водой исключительно в високосные годы.

Важно знать: