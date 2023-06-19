Байкальский круиз по заповедным местам озера

Приглашаем вас провести 3 дня на западном побережье озера Байкал

Приглашаем вас провести 3 дня на западном побережье озера Байкал.

На катере мы посетим самые заповедные места, куда сложно добраться по суше.

Вы увидите прекрасные пляжи с причудливыми деревьями, насладитесь красотой высокогорных эдельвейсов, побываете в бывшей деревне золотоискателей, попробуете традиционные бурятские блюда.

Это и еще многое другое ждет вас в нашем Байкальском круизе.
Байкальский круиз по заповедным местам озера
Байкальский круиз по заповедным местам озера
Байкальский круиз по заповедным местам озера
Байкальский круиз по заповедным местам озера
Байкальский круиз по заповедным местам озера
Байкальский круиз по заповедным местам озера

Что вас ожидает 🤩

  • Большое Голоустное
  • Поселок Листвянка
  • Шаман-камень
  • Рыбный рынок
  • Мыс Кадильный
  • Большие Коты
  • Бухта Песчаная
  • Бухта Бабушка
  • Поселок Бугульдейка
  • Мраморный карьер
  • Сухое озеро
День первый: Шаман-камень, мыс Кадильный и Большие Коты.
Для начала мы посетим поселок Листвянка. Здесь у истока реки Ангары увидим легендарный Шаман-камень. А после посетим еще одну достопримечательность поселка — рыбный рынок, где Вы сможете приобрести уникальные поделки сибирских мастеров и байкальские деликатесы.
Дальше на катере мы отправимся на мыс Кадильный, знаменитый уникальным явлением здешних мест — полями высокогорных эдельвейсов. А также посетим Большие Коты — бывшую деревню золотоискателей, добраться до которой можно только по воде.
Второй день: Водная экскурсия в бухту Песчаная и поселок Бугульдейка
Утром на катере из поселка Большое Голоустное мы отправимся в путь. Наша первая остановка — бухта Песчаная, Байкальская Ривьера, доступная только с воды. Бухта известна своими восхитительными пляжами и ходульными деревьями. Здесь мы мы поднимемся на скалу Обозрения. С её вершины открываются панорамные виды на все близлежащие бухты и снежники Хамар-Дабана на противоположном берегу Байкала. Это поистине потрясающее зрелище!
Далее мы спустимся в бухту Бабушка, знаменитую своими белоснежными пляжами и теплой бирюзовой водой в обрамлении сибирских сосен, подступающих к самому берегу.
Местные жители поселка Бугульдейка в национальных костюмах накроют для Вас обеденный стол, расскажут об истории своего народа и познакомят с местным фольклором. А так же Вы сможете попробовать традиционное бурятское блюдо — буузы.
После обеда, на автомобиле мы проедем на Мраморный Карьер — место, красоту которого не передать словами: отвесные белоснежные стены обрываются вниз на десятки метров. Карьер — излюбленное место фотографов со всего мира!

День третий: Экскурсия к озеру Сухому

В последний день нашего тура, позавтракав в гостинице, мы садимся в автомобиль и отправляемся к уникальному памятнику природы — Сухому озеру. Оно знаменито тем, что наполняется водой исключительно в високосные годы.

Важно знать:

  • Одноместное размещение стоимость рассчитывается индивидуально.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер на комфортабельных катерах и автомобилях по маршруту тура
  • Услуги гида
  • Размещение в гостинице премиум-класса в поселке Большое Голоустное (2 суток, двухместный номер)
  • Обед (3)
  • Завтрак (2)
  • Входные билеты в национальный парк
  • Бутилированная вода и снеки
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Ужины
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 дней 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Уважаемый путешественник!
  • Пожалуйста, сообщите нам заранее адрес Вашей гостиницы в городе Иркутске.
  • Так же мы можем встретить Вас в аэропорту или на ж/д вокзале
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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