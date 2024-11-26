Хотите узнать, как можно отдохнуть свободным вечером в Иркутске? Тогда вам сюда! Мы исследуем закоулки центральных районов в поисках самых аутентичных баров. Там вам предложат и фирменные сложносочиненные напитки, и простые и честные 100 граммов чего-нибудь крепкого, чтобы этот вечер запомнился. А ещё в нашей программе — три часа прогулок, рассказов о местной жизни и немного истории.

Описание экскурсии

Эта экскурсия посвящена приобщению к городской атмосфере — но не через рассказы гида или показ экспонатов, а через посещение таких разных и интересных баров и кафе города. Здесь таится и история повседневности, и мейнстрим, и андеграунд, и «праздник, который всегда с тобой»!

У нас в планах — посетить три бара или ресторана, среди которых могут быть:

Один из ирландских пабов, которые объединены во франшизу, возникшую в Иркутске. Она захватила половину страны и даже представлена за границей

Простое место, но с изюминкой

Модное, специализированное, атмосферное заведение: винотека, собрание крафтового пива или бар с коктейлями

А может, что-нибудь ещё…

Вы узнаете

Чем дореволюционные кафе-шантаны отличаются от обычных кафе

Как посещение ночного ресторана в Иркутске могло окончится трагедией

В каком состоянии находится современная барная культура

Как наш город попал в самую алкогольную песню Би-2

Организационные детали

Экскурсия проводится пешком. Одевайтесь по погоде!

Программа строго для гостей старше 18 лет!

Подойдёт как опытными посетителями баров, так и тем, кто редко ходит в питейные заведения и просто заинтересовался форматом

В стоимость экскурсии входят три порции алкоголя на выбор гида (обычно это настойки или пиво). Прочие заинтересовавшие вас напитки в барах оплачиваются гостями дополнительно и по желанию (от 300 ₽ за порцию).

Правила для вашего комфорта и безопасности