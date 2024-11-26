Хотите узнать, как можно отдохнуть свободным вечером в Иркутске? Тогда вам сюда! Мы исследуем закоулки центральных районов в поисках самых аутентичных баров.
Там вам предложат и фирменные сложносочиненные напитки, и простые и честные 100 граммов чего-нибудь крепкого, чтобы этот вечер запомнился. А ещё в нашей программе — три часа прогулок, рассказов о местной жизни и немного истории.
Там вам предложат и фирменные сложносочиненные напитки, и простые и честные 100 граммов чего-нибудь крепкого, чтобы этот вечер запомнился. А ещё в нашей программе — три часа прогулок, рассказов о местной жизни и немного истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Эта экскурсия посвящена приобщению к городской атмосфере — но не через рассказы гида или показ экспонатов, а через посещение таких разных и интересных баров и кафе города. Здесь таится и история повседневности, и мейнстрим, и андеграунд, и «праздник, который всегда с тобой»!
У нас в планах — посетить три бара или ресторана, среди которых могут быть:
- Один из ирландских пабов, которые объединены во франшизу, возникшую в Иркутске. Она захватила половину страны и даже представлена за границей
- Простое место, но с изюминкой
- Модное, специализированное, атмосферное заведение: винотека, собрание крафтового пива или бар с коктейлями
- А может, что-нибудь ещё…
Вы узнаете
- Чем дореволюционные кафе-шантаны отличаются от обычных кафе
- Как посещение ночного ресторана в Иркутске могло окончится трагедией
- В каком состоянии находится современная барная культура
- Как наш город попал в самую алкогольную песню Би-2
Организационные детали
- Экскурсия проводится пешком. Одевайтесь по погоде!
- Программа строго для гостей старше 18 лет!
- Подойдёт как опытными посетителями баров, так и тем, кто редко ходит в питейные заведения и просто заинтересовался форматом
- В стоимость экскурсии входят три порции алкоголя на выбор гида (обычно это настойки или пиво). Прочие заинтересовавшие вас напитки в барах оплачиваются гостями дополнительно и по желанию (от 300 ₽ за порцию).
Правила для вашего комфорта и безопасности
- Первое правило экскурсии: во время похода по барам гид не употребляет алкогольных напитков!
- Второе правило экскурсии: во время похода по барам гид нигде и ни в каком формате не употребляет алкогольных напитков!
- Рекомендация: отправляться на экскурсию желательно не на голодный желудок. Поесть можно заранее или во время неё
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Люблю Иркутск с конца 1980-х! Окончила исторический факультет ИГУ, вдохновляюсь городом, Байкалом, природой и людьми. Некоторые моменты люблю передавать через личную историю, некоторые — через наше общее восприятие прошлого. Стремлюсь к объективным и безоценочным суждениям об истории, но при этом приветствую безоговорочный патриотизм в отношении малой Родины!Задать вопрос
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