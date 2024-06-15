Сплав на сапе — это настоящее приключение, где за каждым поворотом вас ждут новые открытия.
Вы проплывёте по извилистой реке, полюбуетесь величественными утесами, искупаетесь в чистой воде, полежите на песчаном пляже. Во время сплава я поделюсь историей и легендами этих мест.
Вы проплывёте по извилистой реке, полюбуетесь величественными утесами, искупаетесь в чистой воде, полежите на песчаном пляже. Во время сплава я поделюсь историей и легендами этих мест.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сначала вас ждёт небольшой инструктаж: я расскажу, как управлять сапом и веслом. Даже если вы никогда не стояли на доске — не переживайте, всё получится.
Отправимся на сплав по реке Иркут:
- я поделюсь историями и легендами о реке, шаманскими сказаниями, расскажу о местных топонимах
- увидим Шаманский утёс — здесь находится захоронение эпохи раннего неолита. По желанию на скалу можно будет подняться
- вблизи с. Моты полюбуемся Введенским утёсом. Вы узнаете об артефактах, подтверждающих, что 13–14 тысяч лет назад здесь жил человек
Организационные детали
- Я заберу вас в Иркутстке и отвезу до места старта и обратно на Kia Soul или Toyota Probox
- Дорога до места старта занимает примерно 30–40 минут в одну сторону, на воде вы проведёте 3,5–4 часа
- Всё нужное оборудование предоставляется: доска, весло, лиш, спасательный жилет и водонепроницаемый чехол для телефона
- С радостью пофотографирую вас на маршруте
- Возраст детей — от 12 лет. Если вашему ребенку меньше, можно организовать прогулку на надувной лодке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Иркутске
Аттестованный гид по Иркутской области, а также инструктор-проводник с опытом пешеходных, горных, спелео и других маршрутов. Инструктор детско-юношеского туризма, тренер. Занимаюсь любимым делом, влюбляю туристов в свой родной край.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
В тренде
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Шаманский утёс
Покорить живописные скалы на реке Иркут и полюбоваться видами
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.