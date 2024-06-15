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Сплав на сапе — это настоящее приключение, где за каждым поворотом вас ждут новые открытия.



Вы проплывёте по извилистой реке, полюбуетесь величественными утесами, искупаетесь в чистой воде, полежите на песчаном пляже. Во время сплава я поделюсь историей и легендами этих мест.