Ежедневно в 10:00

Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего и самого глубокого...

Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего и самого глубокого озера нашей планеты! Наш гид отвезёт Вас в старинный байкальский посёлок Большое Голоустное, где можно будет пообедать в местном кафе и отправиться после этого на лёд к месту установки базового лагеря.

По пути мы обязательно остановимся понаблюдать вмёрзшие в лёд метановые пузырьки.
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Что вас ждёт
Пока гид устанавливает лагерь, Вы сможете насладиться ледовыми красотами и поснимать на камеру. После установки теплой палатки Вас ждёт сюрприз: приветственный алкогольный коктейль с байкальским льдом! Теперь рядом с Вами теплая палатка и можно выбрать себе занятие по душе: покататься на коньках, сделать фотографии, пробурить лёд, попробовать байкальскую воду прямо из лунки, встретить закат, просто прогуляться по льду в своё удовольствие. Ужин, который приготовит гид, проходит в теплой палатке.
В ясную ночь Вы полюбуетесь звездным небом, звезды на Байкале светят особенно ярко, Млечный путь как на ладони. Спать в палатке будет комфортно: каждого гостя ждёт раскладушка. Специальная зимняя кемпинговая палатка обогревается дровяной печкой, за температурой в палатке следит гид, подкидывая в нужное время дрова, в том числе, ночью. Температура внутри оптимальная: в палатке будет +10, даже если на улице -30. Вы можете захватить теплый спальник с собой. Либо мы предоставим его в аренду.
Утром мы встречаем рассвет (около 8 утра) и завтракаем. Пока гид собирает лагерь (около 2 часов), у Вас будет свободное время для прогулок по льду. И напоследок — небольшая ознакомительная автомобильная экскурсия по деревне Большое Голоустное. При желании можно покататься на собачьих упряжках в деревне Малое Голоустное.

Важная информация:

  • Рекомендуемая экипировка: термобелье, верхняя одежда — тёплая не продуваемая (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, рекомендуем шарф бафф, тёплые не продуваемые варежки (они лучше держат тепло, чем перчатки), теплая обувь непромокаемая с нескользящей подошвой, очки от солнца, ледоступы.
  • В марте солнце достаточно хорошо греет на льду, если кожа быстро загорает, рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица.
  • Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе).
  • Начало и окончание экскурсии — место Вашего проживания в Иркутске.
  • Маршрут корректируется в соответствии с Вашими пожеланиями.

Цены на экскурсию

Для одного человекаДля 2 человекДля 3 человекДля 4 человек
Стандартное предложение
43 800 ₽
66 300 ₽
82 000 ₽
92 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 дня аренды автомобиля и услуги гида-водителя-повара-инструктора
  • Ужин в первый день и завтрак во второй
  • Аренда оборудования: зимняя кемпинговая палатка с дровяной печкой и дровами, раскладушки, 2 пары озерных коньков, ледобур
  • 1 бутылка питьевой Байкальской воды на каждого гостя
  • Алкогольный коктейль с байкальским льдом
Что не входит
  • Питание в кафе
  • 3-я и 4-я пара коньков
  • Аренда спальников
  • Катание на собачьих упряжках
  • Аренда дополнительной пары коньков — 500 рублей с человека
  • Аренда зимнего спальника — 500 рублей с человека
Место начала и завершения
место Вашего проживания в Иркутске
Важная информация
  • Тур проводится только в феврале-марте
  • Рекомендуемая экипировка: термобелье, верхняя одежда — тёплая не продуваемая (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, рекомендуем шарф бафф, тёплые не продуваемые варежки (они лучше держат тепло, чем перчатки), теплая обувь непромокаемая с нескользящей подошвой, очки от солнца, ледоступы.
  • В марте солнце достаточно хорошо греет на льду, если кожа быстро загорает, рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица.
  • Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе).
  • Начало и окончание экскурсии — место Вашего проживания в Иркутске.
  • Маршрут корректируется в соответствии с Вашими пожеланиями.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 10:00

Наталья Л.
Наталья Л.
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