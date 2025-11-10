Вас ждут прогулки по заповедным тропам национального парка, северные пейзажи мыса Хобой и живописные бухты южной части острова.
Вы посетите минеральные источники и буддийский дацан в Тункинской долине, прогуляетесь к водопаду в Аршане.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи:
— Удобная обувь и теплые носки
— Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
— Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
— Купальные принадлежности (летом)
— Солнцезащитные очки, крем
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске и переезд на остров Ольхон
В назначенное время встретимся в Иркутске и отправимся в путь к острову Ольхон. По дороге сделаем остановку для обеда в кафе, где можно будет попробовать блюда бурятской кухни. После переправы на остров разместимся на турбазе и отдохнём после дороги.
Продолжительность — около 6 часов.
Северная часть острова
Сегодня предстоит увлекательная экскурсия на автомобиле УАЗ по северу Ольхона вместе с водителем-гидом. В программе — посещение мыса Хобой, одного из символов Байкала, а также знакомство с другими знаменитыми местами острова. Будем делать остановки для прогулок по национальному парку и фотографирования. На обед нас ждёт горячий пикник на свежем воздухе. Вечером вернёмся на базу отдыха.
Продолжительность — около 5 часов.
Поездка к мысу Кобылья голова и живописным бухтам
В этот день отправимся исследовать южную часть Ольхона, снова на внедорожнике УАЗ в сопровождении гида. Посетим мыс Кобылья голова — место, окутанное легендами, и заглянем в самые красивые бухты острова. Как и вчера, организуем горячий обед-пикник.
По окончании экскурсии вернёмся на турбазу для отдыха.
Продолжительность — около 5 часов.
Возвращение в Иркутск
После завтрака покинем остров Ольхон и отправимся обратно в Иркутск. По пути сделаем остановку в бурятском кафе для отдыха и обеда. По прибытии в город разместимся в гостинице и сможем провести вечер свободно.
Продолжительность — около 6 часов.
Экскурсия в Тункинскую долину и Аршан
После завтрака отправимся на экскурсию в сторону Тункинской долины и посёлка Аршан, расположенного в предгорьях Восточных Саян. По пути остановимся на смотровой площадке с видом на южное побережье Байкала.
В Аршане прогуляемся по экологической тропе через заповедную территорию к живописному водопаду — тропа оборудована и подходит для неспешной прогулки. Обед будет самостоятельным в одном из кафе, предлагающих блюда бурятской кухни. Затем посетим минеральные источники и буддийский дацан. Вечером вернёмся в гостиницу в Иркутске.
Продолжительность — около 12 часов.
Окончание тура
Организуем трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал Иркутска в зависимости от маршрута вашего отъезда.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Номер без удобств (2-местное размещение)
|68 500 ₽
|Номер с удобствами (2-местное размещение)
|74 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (согласно выбранной категории)
- 5 завтраков, 2 обеда, 3 ужина
- Трансфер из/до Иркутска
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Повышение категории номера
- Доплата за 1-местное размещение:
- Номер «эконом» - 14 000 ₽
- Номер «стандарт» - 18 500 ₽
- Стоимость тура зависит от категории размещения:
- 68 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже)
- 74 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере)
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Даты любые