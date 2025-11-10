Мои заказы

Мысы, бухты, предгорье и Ольхон: путешествие по живописным окрестностям Байкала

Побывать в Тункинской долине, погулять по Аршану и посетить минеральные источники
Приглашаем вас в путешествие к сердцу Байкала — на остров Ольхон, где степи сменяются отвесными скалами, а легенды живут на каждом мысе.

Вас ждут прогулки по заповедным тропам национального парка, северные пейзажи мыса Хобой и живописные бухты южной части острова.

Вы посетите минеральные источники и буддийский дацан в Тункинской долине, прогуляетесь к водопаду в Аршане.
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
— Удобная обувь и теплые носки
— Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
— Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
— Купальные принадлежности (летом)
— Солнцезащитные очки, крем

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске и переезд на остров Ольхон

В назначенное время встретимся в Иркутске и отправимся в путь к острову Ольхон. По дороге сделаем остановку для обеда в кафе, где можно будет попробовать блюда бурятской кухни. После переправы на остров разместимся на турбазе и отдохнём после дороги.

Продолжительность — около 6 часов.

2 день

Северная часть острова

Сегодня предстоит увлекательная экскурсия на автомобиле УАЗ по северу Ольхона вместе с водителем-гидом. В программе — посещение мыса Хобой, одного из символов Байкала, а также знакомство с другими знаменитыми местами острова. Будем делать остановки для прогулок по национальному парку и фотографирования. На обед нас ждёт горячий пикник на свежем воздухе. Вечером вернёмся на базу отдыха.

Продолжительность — около 5 часов.

3 день

Поездка к мысу Кобылья голова и живописным бухтам

В этот день отправимся исследовать южную часть Ольхона, снова на внедорожнике УАЗ в сопровождении гида. Посетим мыс Кобылья голова — место, окутанное легендами, и заглянем в самые красивые бухты острова. Как и вчера, организуем горячий обед-пикник.

По окончании экскурсии вернёмся на турбазу для отдыха.

Продолжительность — около 5 часов.

4 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака покинем остров Ольхон и отправимся обратно в Иркутск. По пути сделаем остановку в бурятском кафе для отдыха и обеда. По прибытии в город разместимся в гостинице и сможем провести вечер свободно.

Продолжительность — около 6 часов.

5 день

Экскурсия в Тункинскую долину и Аршан

После завтрака отправимся на экскурсию в сторону Тункинской долины и посёлка Аршан, расположенного в предгорьях Восточных Саян. По пути остановимся на смотровой площадке с видом на южное побережье Байкала.

В Аршане прогуляемся по экологической тропе через заповедную территорию к живописному водопаду — тропа оборудована и подходит для неспешной прогулки. Обед будет самостоятельным в одном из кафе, предлагающих блюда бурятской кухни. Затем посетим минеральные источники и буддийский дацан. Вечером вернёмся в гостиницу в Иркутске.

Продолжительность — около 12 часов.

6 день

Окончание тура

Организуем трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал Иркутска в зависимости от маршрута вашего отъезда.

До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Номер без удобств (2-местное размещение)68 500 ₽
Номер с удобствами (2-местное размещение)74 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (согласно выбранной категории)
  • 5 завтраков, 2 обеда, 3 ужина
  • Трансфер из/до Иркутска
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Повышение категории номера
  • Доплата за 1-местное размещение:
  • Номер «эконом» - 14 000 ₽
  • Номер «стандарт» - 18 500 ₽
  • Стоимость тура зависит от категории размещения:
  • 68 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже)
  • 74 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере)
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Даты любые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:30
Завершение: Иркутск, 6:00-12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

