В этот день отправимся исследовать южную часть Ольхона, снова на внедорожнике УАЗ в сопровождении гида. Посетим мыс Кобылья голова — место, окутанное легендами, и заглянем в самые красивые бухты острова. Как и вчера, организуем горячий обед-пикник.

По окончании экскурсии вернёмся на турбазу для отдыха.

Продолжительность — около 5 часов.