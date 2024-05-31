Триумфальные ворота

Найдено 12 экскурсий в категории «Триумфальные ворота» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Иркутск: история, легенды и современность
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Иркутском
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
125 отзывов
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Иркутск
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600 за всё до 10 чел.
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
По Иркутску с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Триумфальные арки Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Триумфальные арки Иркутска
Почему в нашем городе их было целых пять? И почему осталась только одна?
Начало: у Московских ворот
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с Иркутском на авто
    Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
    читать дальше

    нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели в компании чудесного экскурсовода Ольги. Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города. Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
    читать дальше

    рассказывала информативно и с любовью к истории своего края! Отличный формат для людей которые приехали в первый раз в Иркутск. Нас было четыре человека - все остались довольны!!!

  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
    Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти местные переехали из Братска 6 лет назад, но многие вещи не знали. Поэтому было увлекательно и познавательно. Спасибо большое, буду рекомендовать друзьям!
    Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почтиБыли вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почтиБыли вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почтиБыли вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличная экскурсия
    Отличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсия
  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Первая встреча с Иркутском
    Проводить экскурсию об Иркутске для иркутян достаточно интересная и сложная задача. Экскурсовод Наталья справилась на все 100%. Чувствовалась подготовка, были
    читать дальше

    учтены пожелания. Экскурсия интересная, живая, с новыми фактами об особняках и их обитателях. Экскурсия полностью оправдала ожидания. Большое спасибо, однозначно рекомендую как гостям так и жителям нашего прекрасного города.

  • М
    Мария
    30 марта 2024
    По Иркутску с ветерком
    Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍 Сама экскурсия прошла
    читать дальше

    легко, интересно и очень познавательно. Если честно, то я забывала доставать телефон, чтобы сфотографировать, потому что очень интересно было слушать Ольгу. Спасибо!

    Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Первая встреча с Иркутском
    Не знаю, насколько объективно могу оценить экскурсию, так как из-за некоторой заминки в начале все пошло "не по плану". Но
    читать дальше

    это "не по плану" нам очень понравилось) Основные достопримечательности, рассказ о городе и его истории - остались довольны. Евгению - большое спасибо!

  • А
    Анджела
    25 марта 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и речь журчала как ручеек.
    читать дальше

    Ненавязчиво делилась информацией, не скупилась на слова, не возникало неловких пауз. Всего было в меру. Передвигаясь на автомобиле между точками продолжали получать информацию о городе. Когда мы стали подмерзать Альбина предложила кофе-паузу. Время автоматически добавилось к экскурсии. Еще и подвезла нас до места, где мы решили пообедать. Узнали много интересного и увидели много красивого. Так как субъективные ощущения от встреч с гидами мы ведь переносим на город, а нам очень понравился Иркутск, то с Альбиной он стал ближе. Спасибо огромное Альбине.

    Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Триумфальные ворота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
  2. Иркутск: история, легенды и современность
  3. Первая встреча с Иркутском
  4. Иркутск - столица Восточной окраины
  5. Добро пожаловать в Иркутск
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Триумфальные ворота" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 700 до 7 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 416 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Триумфальные ворота», 416 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам