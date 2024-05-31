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скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Иркутск
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Триумфальные арки Иркутска
Почему в нашем городе их было целых пять? И почему осталась только одна?
Начало: у Московских ворот
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 мая 2024Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
- ВВалентина29 мая 2024На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ЕЕлена24 мая 2024Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти местные переехали из Братска 6 лет назад, но многие вещи не знали. Поэтому было увлекательно и познавательно. Спасибо большое, буду рекомендовать друзьям!
- ЕЕлена8 мая 2024Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
- ННаталия6 мая 2024Отличная экскурсия
- ЕЕлена15 апреля 2024Проводить экскурсию об Иркутске для иркутян достаточно интересная и сложная задача. Экскурсовод Наталья справилась на все 100%. Чувствовалась подготовка, были
- ММария30 марта 2024Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍 Сама экскурсия прошла
- ААнна26 марта 2024Не знаю, насколько объективно могу оценить экскурсию, так как из-за некоторой заминки в начале все пошло "не по плану". Но
- ААнджела25 марта 2024Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и речь журчала как ручеек.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Триумфальные ворота»
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