Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Мы познакомим вас с традициями и обычаями местных жителей, а в свободный день предложим дополнительные экскурсии.
Места силы и мощная энергетика края помогут переключиться от повседневных забот и вернуться домой наполненными и вдохновлёнными.
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Описание
Организационные детали
С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.
Также возьмите: кепку или бандану, пуховую жилетку, лёгкую шапку, перчатки, солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20), солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!), личную аптечку, средства личной гигиены, накидку от дождя (желательно), фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.
Программа тура по дням
Путь до Малого Моря, подъём на шаманскую гору
Встречаемся и едем на Малое Море. По дороге вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с бескрайней тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон. Посмотрите на бронзовую фигуру летящего орла, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район, и памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья» на смотровой площадке Куркутского залива.
По прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем. А после вас ждёт пешеходная экскурсия на священную шаманскую гору и знакомство с местными бурятскими традициями. Вечером — ужин на базе отдыха и свободное время для прогулок.
Свободный день и дополнительные экскурсии на выбор
Сегодня свободный день, в который мы предлагаем вам отправиться на одну из экскурсий (за доплату). Например, на автомобиле на остров Ольхон до мыса Хобой; по воде на остров Огой; в Сарминское ущелье или в затерянную бухту, чтобы побыть наедине с природой и насладиться пикником на свежем воздухе.
Полный список возможных экскурсий мы предоставим вам на месте. Питание: завтрак, обед, ужин.
Возвращение в Иркутск
После завтрака до 12:00 освободим номера, в 14:00-15:00 отправимся обратно в Иркутск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункта выдачи багажа. На ж. - д. вокзале в 09:00-09:30, внутри здания, подъезд «Пригородные кассы»Завершение: Иркутск, центральный рынок или гостиница «Ангара», вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.