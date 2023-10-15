Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор

Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
У вас есть всего несколько дней, но хочется увидеть Байкал? Тогда вам с нами! Вы побываете на знаменитом острове Ольхон и полюбуетесь Тажеранской степью и скалистым побережьем Малого Моря.

Мы познакомим вас с традициями и обычаями местных жителей, а в свободный день предложим дополнительные экскурсии.

Места силы и мощная энергетика края помогут переключиться от повседневных забот и вернуться домой наполненными и вдохновлёнными.
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Ближайшие даты:
15
окт
29
окт
12
ноя
26
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.
Также возьмите: кепку или бандану, пуховую жилетку, лёгкую шапку, перчатки, солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20), солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!), личную аптечку, средства личной гигиены, накидку от дождя (желательно), фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.

Программа тура по дням

1 день

Путь до Малого Моря, подъём на шаманскую гору

Встречаемся и едем на Малое Море. По дороге вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с бескрайней тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон. Посмотрите на бронзовую фигуру летящего орла, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район, и памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья» на смотровой площадке Куркутского залива.

По прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем. А после вас ждёт пешеходная экскурсия на священную шаманскую гору и знакомство с местными бурятскими традициями. Вечером — ужин на базе отдыха и свободное время для прогулок.

Путь до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую гору
2 день

Свободный день и дополнительные экскурсии на выбор

Сегодня свободный день, в который мы предлагаем вам отправиться на одну из экскурсий (за доплату). Например, на автомобиле на остров Ольхон до мыса Хобой; по воде на остров Огой; в Сарминское ущелье или в затерянную бухту, чтобы побыть наедине с природой и насладиться пикником на свежем воздухе.

Полный список возможных экскурсий мы предоставим вам на месте. Питание: завтрак, обед, ужин.

Свободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выбор
3 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака до 12:00 освободим номера, в 14:00-15:00 отправимся обратно в Иркутск.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункта выдачи багажа. На ж. - д. вокзале в 09:00-09:30, внутри здания, подъезд «Пригородные кассы»
Завершение: Иркутск, центральный рынок или гостиница «Ангара», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Групповые
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Ольхон
3-дневные туры
Перезагрузка
Природа и пейзажи
Горы
Набережная
Популярные места

Похожие туры из Иркутска

Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
30 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Исследовать остров и насладиться пикником в живописном месте
Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
2944426 500 за человека
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Авторский тур
3 дня
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Полюбоваться ледяными пейзажами Малого Моря, побывать на Хобое и «поцеловать» самое глубокое озеро
Аэропорт Иркутска, 09:00
26 янв
29 янв
2 фев
16 фев
38 000 за человека
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Авторский тур
4 дня
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Полюбоваться панорамами царства льда и познакомиться со столицей Восточной Сибири
Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 08:30-09:30
7 дек
21 дек
30 дек
4 янв
34 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ