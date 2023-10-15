Встречаемся и едем на Малое Море. По дороге вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с бескрайней тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон. Посмотрите на бронзовую фигуру летящего орла, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район, и памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья» на смотровой площадке Куркутского залива.

По прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем. А после вас ждёт пешеходная экскурсия на священную шаманскую гору и знакомство с местными бурятскими традициями. Вечером — ужин на базе отдыха и свободное время для прогулок.