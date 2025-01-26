А Алина Была на экскурсии по Ольхону, невероятно! Алексей знает каждый грот, каждую часть озера, интересные рассказы, топовые локации!

В Валерия + Экскурсия понравилось, было интересно. Был гид от организатора, рассказал много интересных фактов.



- Менее чем за сутки сообщили, что не могут провести данную экскурсию, пришлось перебронировать другой вариант от организатора в 2раза дороже. Программа экскурсии, заявленная на сайте, соответствует лишь на 50%

А Александра Алексей превосходный экскурсовод, который многое знает о местном крае и о самом Байкале. Его очень интересно слушать. Кроме того, он старается успеть показать за экскурсию, как можно больше, поэтому поездка будет максимально насыщенная

Ольга Шикарная экскурсия! Огромное спасибо Алексею! Столько рассказал информации о Байкале, об истории Иркутска, про байкальский лёд. Отдельное спасибо за классные фотографии! Такой лёд и такие локации вы больше не увидите ни на какой другой экскурсии. Я увидела именно то, ради чего я ехала на Байкал! Очень рекомендую!

А Алена

Очень вовлеченный гид Алексей, с душой и большой любовью к Байкалу рассказывал много читать дальше интересной информации про наше священное море, про Иркутск и про места которые мы проезжали по дороге- было всё интересно и познавательно!

Но отдельный космос это конечно лёд!!!! Алексей нам показывал разные локации, разный лёд и его структуры - неземная красота!

Искренне и от всей души рекомендую открыть для себя Байкал с Алексеем! Были сегодня в однодневном путешествии, смотрели на лёд в окрестностях острова Ольхон (экскурсией это не назвать- настоящее путешествие😍)Очень вовлеченный гид Алексей, с душой и большой любовью к Байкалу рассказывал много

м марина Очень комфортная поездка. Алексей прекрасный собеседник и рассказчик. Мы увидели тот самый лед, мне кажется,все возможные виды льда! Прокатились на хивусе и буханке) теперь мы знаем, что такое «гулять по воде», по невероятной воде, кристальному красивейшему льду!



За фото с коптера отдельный респект!

Анастасия Очень понравилась экскурсия.

Алексей рассказывал очень интересно, был внимательным.

Много посмотрели, Байкал восхитителен!

Т Туяра Хотелось бы поблагодарить Алексея за прекрасную экскурсию по Байкалу! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного не только о Байкале, но и погрузиться в историю Иркутска😊

Людмила читать дальше бережно относящийся и к туристам и, самое главное, к окружающей среде, и ещё много много эпитетов, которых можно перечислять бесконечно! и это все о нем! по дороге нам рассказывали увлекательные истории о людях, о быте, о традициях тех мест, где мы проезжали. на Малом море мы провели более трёх часов!!! какой лёд, гроты, наплески и торосы!!!! обо всем хочется говорить в превосходной степени!!! спасибо огромное Алексею и водителю Тимуру за такую интереснейшую экскурсию и безопасность в дороге. Добрый день, очень хочется написать об экскурсии на о. Ольхон и малое море. мы отправились на экскурсию рано утром. гидом у нас был Алексей. Насколько эрудированный, глубоко знающий, неравнодушный, экологичный,

В Валерия Экскурсия была на Ольхон, потому что из-за погоды лед был только там) организация на высшем уровне! Байкал прекрасен!

Найда Очень интересная и познавательная экскурсия на Байкал. Время пролетело незаметно и организаторы максимально позаботились о том, чтобы путешествие прошло комфортно.

Анна Были на экскурсии в конце января. Алексей - замечательный экскурсовод! Увидели лед Байкала в разных местах, услышали этот космический звук… узнали много интересного, вкусно кушали. Очень запомнился этот день. Спасибо!

В Вадим читать дальше городов нашей необъятной Родины. Экскурсия прошла замечательно, это действительно был непередаваемый байкальский лед в селе Большое Голоустное. За эту поездку мы были в разных местах на Байкале, он великолепен везде, но это место особенное. Эти космические виды, миллиарды пузырьков в байкальском льду, которые создаются от газа выделяемого водорослями, все это невозможно передать словами.

В эту поездку было многое: и рассказы Алексея о Байкале, Иркутске, и коктейль «Байкальский поцелуй», когда мы пили из ледяных бокалов коктейль из байкальского льда и настойки, когда смотрели через несколько метров толщи льда и видели дно Байкала и многое-многое другое.

Но это все нельзя передать словами, нужно ехать и смотреть. И, конечно же, с Алексеем и его верным помощником – Фрекки, которые стали не только нашими гидами, но и друзьями. И немного фотографий из этого путешествия. Мы 27 января были на экскурсии «Тот самый байкальский лед» с гидом Алексеем (точнее сказать организаторов было двое Алексей и его чудесный пес Фреки) и нас 7 человек из разных

Н Наталья Экскурсия в Большое Голоустное оказалась очень интересной и познавательной! Уникальная природа Байкала просто завораживает! Отдельная благодарность за подаренные впечатления гиду Алексею Савенкову!