Туристы отправляются в увлекательное путешествие на Байкал, где смогут пройтись по прозрачному льду и увидеть знаменитые пузырьки. Экскурсия включает посещение живописных мест в районе посёлка Большое Голоустное.
Участники могут сделать уникальные фотографии, покататься на собачьих упряжках и насладиться видами с панорамной вершины.
Программа также предусматривает остановки в интересных местах и возможность сварить кофе прямо на льду
Участники могут сделать уникальные фотографии, покататься на собачьих упряжках и насладиться видами с панорамной вершины.
Программа также предусматривает остановки в интересных местах и возможность сварить кофе прямо на льду
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Прозрачный лёд Байкала
- 📸 Уникальные фото
- 🐕 Катание на упряжках
- 🌄 Панорамные виды
- ☕ Кофе на льду
Что можно увидеть
- Панорамная вершина Кудыкина Гора
- Побережье Байкала
Описание экскурсии
- Вы посетите побережье Байкала в районе посёлка Большое Голоустное и насладитесь окрестными пейзажами
- Пройдёте по прозрачному льду и увидите знаменитые пузырьки
- Сделаете потрясающие кадры, которые украсят вашу коллекцию фотографий из путешествий
- По желанию покатаетесь по сибирской тайге на настоящих собачьих упряжках, запряжённых красавцами- маламутами, сфотографируетесь и с ними
- С высоты панорамной вершины увидите, насколько Байкал красив и велик
- Если позволит погода, мы сварим кофе прямо на льду озера
Примерный тайминг
09:00 — выезд из Иркутска. По дороге будем останавливаться возле природных объектов и интересных сооружений.
10:30 — остановка в посёлке Малое Голоустное, посещение питомника аляскинских маламутов, катание на собачьих упряжках (по желанию)
11:30 — прибытие в посёлок Большое Голоустное. Экскурсия по северной части побережья Байкала в дельте реки Голоустная, заезд на вершину с панорамным видом
12:00 — переезд в центральную часть, выход на лёд, осмотр пузырьков, фотографирование, катание на коньках
14:30 — обед, кофе (по желанию)
15:00 — поездка в южную часть с посещением панорамной вершины Кудыкина Гора (Белая)
16:00 — выезд из посёлка Большое Голоустное в Иркутск
18:00 — ориентировочное возвращение в Иркутск
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида и трансфер
- Дополнительно оплачиваются (по желанию) обед и катание на собачьих упряжках — 1200 руб. /чел.
- Если захотите покататься на коньках, берите, пожалуйста, их с собой. Проката нет.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 520 туристов
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алина
26 янв 2025
Была на экскурсии по Ольхону, невероятно! Алексей знает каждый грот, каждую часть озера, интересные рассказы, топовые локации!
В
Валерия
25 янв 2025
+ Экскурсия понравилось, было интересно. Был гид от организатора, рассказал много интересных фактов.
- Менее чем за сутки сообщили, что не могут провести данную экскурсию, пришлось перебронировать другой вариант от организатора в 2раза дороже. Программа экскурсии, заявленная на сайте, соответствует лишь на 50%
- Менее чем за сутки сообщили, что не могут провести данную экскурсию, пришлось перебронировать другой вариант от организатора в 2раза дороже. Программа экскурсии, заявленная на сайте, соответствует лишь на 50%
А
Александра
23 янв 2025
Алексей превосходный экскурсовод, который многое знает о местном крае и о самом Байкале. Его очень интересно слушать. Кроме того, он старается успеть показать за экскурсию, как можно больше, поэтому поездка будет максимально насыщенная
Ольга
21 янв 2025
Шикарная экскурсия! Огромное спасибо Алексею! Столько рассказал информации о Байкале, об истории Иркутска, про байкальский лёд. Отдельное спасибо за классные фотографии! Такой лёд и такие локации вы больше не увидите ни на какой другой экскурсии. Я увидела именно то, ради чего я ехала на Байкал! Очень рекомендую!
А
Алена
17 янв 2025
Были сегодня в однодневном путешествии, смотрели на лёд в окрестностях острова Ольхон (экскурсией это не назвать- настоящее путешествие😍)
Очень вовлеченный гид Алексей, с душой и большой любовью к Байкалу рассказывал много
Очень вовлеченный гид Алексей, с душой и большой любовью к Байкалу рассказывал много
м
марина
17 янв 2025
Очень комфортная поездка. Алексей прекрасный собеседник и рассказчик. Мы увидели тот самый лед, мне кажется,все возможные виды льда! Прокатились на хивусе и буханке) теперь мы знаем, что такое «гулять по воде», по невероятной воде, кристальному красивейшему льду!
За фото с коптера отдельный респект!
За фото с коптера отдельный респект!
Анастасия
16 янв 2025
Очень понравилась экскурсия.
Алексей рассказывал очень интересно, был внимательным.
Много посмотрели, Байкал восхитителен!
Алексей рассказывал очень интересно, был внимательным.
Много посмотрели, Байкал восхитителен!
Т
Туяра
13 янв 2025
Хотелось бы поблагодарить Алексея за прекрасную экскурсию по Байкалу! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного не только о Байкале, но и погрузиться в историю Иркутска😊
Людмила
8 янв 2025
Добрый день, очень хочется написать об экскурсии на о. Ольхон и малое море. мы отправились на экскурсию рано утром. гидом у нас был Алексей. Насколько эрудированный, глубоко знающий, неравнодушный, экологичный,
В
Валерия
8 янв 2025
Экскурсия была на Ольхон, потому что из-за погоды лед был только там) организация на высшем уровне! Байкал прекрасен!
Найда
19 дек 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия на Байкал. Время пролетело незаметно и организаторы максимально позаботились о том, чтобы путешествие прошло комфортно.
Анна
20 мар 2024
Были на экскурсии в конце января. Алексей - замечательный экскурсовод! Увидели лед Байкала в разных местах, услышали этот космический звук… узнали много интересного, вкусно кушали. Очень запомнился этот день. Спасибо!
В
Вадим
11 фев 2024
Мы 27 января были на экскурсии «Тот самый байкальский лед» с гидом Алексеем (точнее сказать организаторов было двое Алексей и его чудесный пес Фреки) и нас 7 человек из разных
Н
Наталья
7 фев 2024
Экскурсия в Большое Голоустное оказалась очень интересной и познавательной! Уникальная природа Байкала просто завораживает! Отдельная благодарность за подаренные впечатления гиду Алексею Савенкову!
Е
Елизавета
7 фев 2024
Месяц назад была на экскурсии на Байкале у гида Алексея. Довелось увидеть Байкал зимой, да еще в отличную погоду. Увидела тот самый прозрачный лед, пузыри, и звуки Байкала (никогда не слышала что то подобное)
Очень благодарна за экскурсию
Очень благодарна за экскурсию
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