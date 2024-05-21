Я не только довезу вас до места вашего назначения, но и расскажу об освоении и развитии края, поделюсь интересными фактами о сибирской флоре и фауне.
Листвянка, Аршан, Большое Голоустное, Усть-Ордынский, Сахюрта с паромной переправой на Ольхон — список направлений большой, выбирайте!
Листвянка, Аршан, Большое Голоустное, Усть-Ордынский, Сахюрта с паромной переправой на Ольхон — список направлений большой, выбирайте!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
В пути мы:
- Поговорим об освоении Сибири и Дальнего Востока, о хозяйственной колонизации верховьев Ангары и Амура, о миссионерстве, староверах, сибирском купечестве, «первых революционерах» декабря 1825 года, о неоднозначной политической фигуре Александра Васильевича Колчака.
- Оценим всю красоту и мощь Прибайкальского нацпарка, затяжные подъёмы с поворотами и живописные распадки. Обсудим секреты достоверной земли мамонтов, флоры и фауны Сибири: зачем у яйца чайки смещён центр тяжести, а у сибирской лисы кисточки ушей и лапы чёрные? И почему волчья верность сильнее лебединой?
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельном хэтчбеке Kia Soul. Мой стаж вождения — 19 лет.
- Трансферы длительностью от 3 часов нужно бронировать накануне не позднее 14:00.
- Трансфер рассчитан максимум на 4 человека и 4 багажа.
- Можно с животными, не нарушающими условия управления транспортным средством (учитывается как самостоятельное место).
- Можно с дополнительным багажом (учитывается как самостоятельное место).
- Багаж должен соответствовать разрешению по перевозке на дорогах нашей страны: быть чистым, габаритным, не токсичным.
- В салоне не разрешается курить и есть. При продолжительности 3–6 часов предусмотрены остановки для перекуса.
- Доплата за встречу гостей от отеля составляет 600 рублей.
Приблизительное время в пути (в зависимости от плотности движения на дорогах края и метеоусловий) и стоимость:
- Аэропорт — Листвянка — до 1 ч., от 3600 руб.
- Аэропорт — Усть-Ордынский, Золотая орда, Усолье — Сибирское — до 2 ч., от 5500 руб.
- Аэропорт — Большое Голоустное, Кутулик — до 3 ч., от 7500 руб.
- Аэропорт — Аршан, Сахюрта, МРС — до 3–5 ч., 10 000–12 000 руб.
- Аэропорт — Зима, Тулун, Нижнеудинск, Тайшет — до 6–9 ч., стоимость рассчитывается индивидуально.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 498 туристов
Я — Анна. Коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с Вами красотой и историей нашего города и края. Наличие действующего удостоверения гида ИОКМ им. Муравьева-Амурского Н. Н., машина KIA SOUL 2020г, опыт вождения а/м 16 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
21 мая 2024
Спасибо большое Анне за встречу и интересный вводный рассказ от Иркутске и окрестностях! Встретила вовремя, довезла с комфортом и еще поделилась рекомендациями по дальнейшему маршруту, музеям и ресторанам. Смело рекомендую!
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