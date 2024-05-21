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Я не только довезу вас до места вашего назначения, но и расскажу об освоении и развитии края, поделюсь интересными фактами о сибирской флоре и фауне.



Листвянка, Аршан, Большое Голоустное, Усть-Ордынский, Сахюрта с паромной переправой на Ольхон — список направлений большой, выбирайте!