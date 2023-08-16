Выходные на Ольхоне: на джипах по острову и Тажеранским степям

Увидеть знаменитые мысы и скалы, попробовать уху и услышать легенды о шаманах

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Едем кататься по лесам и долинам, живописным бухтам и песчаным дюнам! Вы увидите скалы Три брата и побываете на мысе Любви, рассмотрите древние петроглифы и подниметесь на самую высокую гору Тажеранской степи.

Полюбуетесь чарующими панорамами и закатами, отведаете уху из омуля, а при подходящей погоде сможете искупаться в озере Ялга.
Выходные на Ольхоне: на джипах по острову и Тажеранским степям
Выходные на Ольхоне: на джипах по острову и Тажеранским степям
Выходные на Ольхоне: на джипах по острову и Тажеранским степям
Выходные на Ольхоне: на джипах по острову и Тажеранским степям
Выходные на Ольхоне: на джипах по острову и Тажеранским степям
Выходные на Ольхоне: на джипах по острову и Тажеранским степям
Выходные на Ольхоне: на джипах по острову и Тажеранским степям
Ближайшие даты:
16
авг
19
авг
22
авг
25
авг
29
авг
1
сен
4
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Джипинг по Тажеранским степям, закат с видом на мыс Бурхан

Встретим вас по любому адресу в Иркутске по договорённости и отправимся в невероятное джип-сафари по Тажеранским степям. Их сравнивают с монгольскими южными и сухими степями Казахстана, а возраст оценивается учёными в 300-400 миллионов лет! Степи тянутся вдоль живописных бухт, есть тут и чисто степные участки, и обширные сосновые боры, и живописные скальные останцы.

Мы увидим древние петроглифы, заедем в долину Каменных духов, поднимемся на самую высокую гору Тажеранов — Тан-Хан — и посетим обзорные площадки, с которых полюбуемся водной гладью самого глубокого в мире озера. Эти места настолько безлюдны и бескрайни, что можно почувствовать себя здесь единственными во Вселенной, ощутить гармонию с природой, замедлиться и зарядиться сильной энергетикой этих мест.

К вечеру прибудем в «столицу» острова Ольхон — посёлок Хужир — и встретим закат с видом на сакральное место Байкала — скалу Шаманка (мыс Бурхан).

Джипинг по Тажеранским степям, закат с видом на мыс БурханДжипинг по Тажеранским степям, закат с видом на мыс БурханДжипинг по Тажеранским степям, закат с видом на мыс БурханДжипинг по Тажеранским степям, закат с видом на мыс Бурхан
2 день

На джипах по северу Ольхона

Сегодня вас снова ждёт джип-сафари: на этот раз отправляемся на север Ольхона — мыс Хобой. Мы проедем по песчаным дюнам, лесу и степи. Вы понаблюдаете за сменой пейзажей и полюбуетесь видами с самых верхних точек скал острова.

Остановимся у скалы Три брата, или Саган-Хушун, что переводится как «белый мыс» — трёх выступающих массивов, обрывающихся в воду. Побываем на мысе Любви (Шунтэ) — высоком берегу в форме сердца, по преданиям, обладающем волшебной силой — и в посёлке Узуры. Вы услышите много красивых легенд о шаманах, их женах и детях, а на обед попробуете уху, приготовленную нашим водителем.

На джипах по северу ОльхонаНа джипах по северу ОльхонаНа джипах по северу ОльхонаНа джипах по северу Ольхона
3 день

Юг острова Ольхон, озеро Ялга, пикник и паромная переправа

После завтрака поедем обратно в Иркутск, но сначала побываем на юге Ольхона. Посетим мыс Хоргой, с которого полюбуемся завораживающим видом на остров Огой, посмотрим на мыс Кобылья голова и озеро Сердце.

Затем заберёмся на скальный комплекс Трезубец, покрытый ярко-зелёным лишайником и напоминающий полуразрушенный средневековый замок с башнями. С него открывается чарующая панорама залива Хул. При подходящей погоде искупаемся в озере Ялга. Оно отделено от Байкала песчаной косой и хорошо прогревается летом — возьмите с собой купальники.

Пообедаем на свежем воздухе — вы попробуете уху из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. Затем на пароме переправимся в посёлок Сахюрта, откуда на комфортном микроавтобусе направимся в Иркутск. Во второй половине дня в одном из ресторанов города поделимся друг с другом впечатлениями от нашего путешествия.

Юг острова Ольхон, озеро Ялга, пикник и паромная переправаЮг острова Ольхон, озеро Ялга, пикник и паромная переправаЮг острова Ольхон, озеро Ялга, пикник и паромная переправаЮг острова Ольхон, озеро Ялга, пикник и паромная переправа

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 08:00
Завершение: Иркутск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Ольхон
3-дневные туры
Перезагрузка
Джиппинг
Природа и пейзажи
Мифы и легенды

Похожие туры из Иркутска

Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
28 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Исследовать остров и насладиться пикником в живописном месте
Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
2210019 890 за человека
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала
Иркутск, 08:00
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
48 000 за человека
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Иркутск, 08:00
16 авг
19 авг
22 авг
25 авг
26 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ