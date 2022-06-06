Знакомство с Ольхоном

Хотите провести выходные в одном из самых красивых мест мира

4.7
3 отзыва
Хотите провести выходные в одном из самых красивых мест мира? Тогда добро пожаловать на Байкал. Остров Ольхон – сердце Байкала. В этом туре Вы на себе почувствуете энергию и силу сакральных мест этого удивительного острова.
Знакомство с Ольхоном
Знакомство с Ольхоном
Знакомство с Ольхоном
Знакомство с Ольхоном
Знакомство с Ольхоном
Знакомство с Ольхоном
Знакомство с Ольхоном
Знакомство с Ольхоном
Знакомство с Ольхоном
Знакомство с Ольхоном
Знакомство с Ольхоном
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Что вас ожидает 🤩

Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками
Одно из самых живописных мест Байкала
Одно из самых живописных мест Байкала
Скалы и бухты Ольхона часто можно встретить на открытках и рекламных плакатах отдыха на Байкале
Энергетическое место силы
Энергетическое место силы
Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде

Программа тура по дням

1 день
Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Переезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова Ольхон
2 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км. 
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день
День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
4 день
Выезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

ВыездВыездВыезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе на о. Ольхон.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

 Обычные датыПраздничные даты
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер27 20031 50029 30033 600
доплата за одноместное размещение6 0009 0007 50010 500

Размещение эконом: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 1-3.

Размещение стандарт: Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 1-3.

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 20 июля – 10 августа

Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужин День 2: завтрак, обед, ужин День 3: завтрак, ужин День 4: завтрак.
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4: завтрак.
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск – Ольхон День 2: По Ольхону День 4: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление из города ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Встреча в аэропорту строго до 08:30, далее встреча от отелей до 09:30.

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самостоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
В
6 июня 2022
Байкал - это удивительное и волнующее место! Побывать там, пусть и не в самое удачное время, все равно запоминающее путешествие! Я знала, что еду не в сезон, но и для меня нашлось немало развлечений. Закрыли по пожарной безопасности экскурсию? Значит поедем любоваться красотами Байкала на катере! Не вышло попасть на обзорную экскурсию по острову Ольхон? Отправляемся кататься на лошадках! (туроператор не оставит вас без дела)
И все это совершенство, сопровождаемое вкусной едой и удивительно крепким сном (в не сезон мало народа в отелях, поэтому тишина и покой обеспечены).
И
30 мар 2022
Все прошло прекрасно: в Иркутске меня встретили в гостиницу и посадили на маршрутку, переезд на Ольхон и доставили до базы. Порадовал приветственный бонус от принимающей стороны - бутылочка воды в дорогу)))))) Размещение хорошее, на уровень, который я и рассчитывал по путевке. Номер прекрасный, хоть и без удобств. Питание от Ольги Сергеевны превосходное. Расположение турбазы набайрам очень приятно удивило, что рядом с тур маршрутом и центром поселка. Экскурсии прекрасны. Спасибо))))
С
24 мар 2022
Нам понравилось

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