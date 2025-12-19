Джип-тур по Ольхону: легендарный лёд и главные достопримечательности
Увидеть знаковые места острова, рассмотреть зимние узоры и познакомиться с бурятским фольклором
Мы исследуем Ольхон со всех сторон и посетим сакральные и невероятно красивые места.
Прокатимся по прозрачному льду на внедорожниках, побываем у знаменитой скалы Шаманка, заглянем в ледяные гроты и пещеры.
погружение в культуру и традиции бурят, завораживающие виды скальных мысов и Малого Моря Байкала.
Мы побываем на крупнейшем на острове озере Ялга, будем пробовать байкальскую уху, приготовленную на костре, разглядывать чарующие узоры под ногами и делать потрясающие фотографии.
Описание тура
Организационные детали
Тур проводят опытные гиды-водители, прекрасно знающие район озера Байкал.
Программа тура по дням
1 день
От Иркутска до Ольхона, Хужир и скала Шаманка
В 9:00 встретим вас в гостинице, аэропорту либо на вокзале, после чего отправимся к острову Ольхон. Дорога займёт около 4–5 часов. Сделаем остановку в Усть-Ордынском — центре Бурятского автономного округа. Здесь вы познакомитесь с культурой и фольклором бурята, увидите местный дацан и памятник Воину — символ храбрости и духовной силы.
Затем пообедаем — для нас накроют стол в кафе традиционной кухни. После мы окажемся на Ольхоне и начнём знакомство с волшебным зимним Байкалом. Проедем по южной части острова до Хужира, делая остановки на кристально прозрачном льду. Увидим ледовые гроты, пещеры, изящные трещины и морозные узоры под ногами. Посетим остров Огой с буддийской ступой Просветления.
Во второй половине дня прибудем в Хужир и разместимся в гостинице. Ольхон — духовное сердце Байкала. Тут расположены древние святыни, а в Хужире живёт большая часть населения острова. Именно здесь находится легендарный мыс Бурхан — один из главных символов Байкала. Мы совершим экскурсию к скале Шаманка (мысу Бурхан).
2 день
Джип-тур по северу Ольхона
В 10:00 начнём экскурсию по северной части острова. В прокате вы сможете арендовать коньки, чтобы прокатиться по невероятному природному катку. Мы заглянем в ледовые пещеры и гроты, а также посетим: Мыс Харанцы, мыс Сааган-Хушун (Три брата), где мраморные скалы покрыты красными лишайниками, мыс Хобой — сакральное место Байкала и самая северная точка острова.
Наш гид приготовит байкальскую уху и чай на льду, пока вы наслаждаетесь видами. В 16:00 вернемся в Хужир.
3 день
Южная часть острова Ольхон, возвращение в Иркутск
В 10:00 мы выезжаем с острова Ольхон. Проедем по его южной стороне и по пути заглянем на смотровую площадку «Полевой Стан», с которой открывается великолепный вид на Малое Море Байкала. Побываем на озере Ялга — крупнейшем озере острова, окружённом живописными степями. Посетим мыс Кобылья голова — полуостров, по легенде связанный с Чингисханом.
В 12:30 мы отправимся в Иркутск, а в 14:00 сделаем остановку на обед в кафе бурятской кухни. В 17:00-18:00 прибудем в город и доставим вас в гостиницу, аэропорт или на вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Обеды, бутилированная вода и снеки
Трансфер на комфортабельных автомобилях по маршруту тура
Услуги гида
Входные билеты в музеи и национальный парк
Что не входит в цену
Авиабилеты
Проживание в гостинице в п. Хужир (от 6000 ₽ за номер)
Завтраки и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск/Листвянка, 9:00
Завершение: Иркутск/Листвянка, 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 2666 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!