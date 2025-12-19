В 9:00 встретим вас в гостинице, аэропорту либо на вокзале, после чего отправимся к острову Ольхон. Дорога займёт около 4–5 часов. Сделаем остановку в Усть-Ордынском — центре Бурятского автономного округа. Здесь вы познакомитесь с культурой и фольклором бурята, увидите местный дацан и памятник Воину — символ храбрости и духовной силы.

Затем пообедаем — для нас накроют стол в кафе традиционной кухни. После мы окажемся на Ольхоне и начнём знакомство с волшебным зимним Байкалом. Проедем по южной части острова до Хужира, делая остановки на кристально прозрачном льду. Увидим ледовые гроты, пещеры, изящные трещины и морозные узоры под ногами. Посетим остров Огой с буддийской ступой Просветления.

Во второй половине дня прибудем в Хужир и разместимся в гостинице. Ольхон — духовное сердце Байкала. Тут расположены древние святыни, а в Хужире живёт большая часть населения острова. Именно здесь находится легендарный мыс Бурхан — один из главных символов Байкала. Мы совершим экскурсию к скале Шаманка (мысу Бурхан).