Мои заказы

Джип-тур по Ольхону: легендарный лёд и главные достопримечательности

Увидеть знаковые места острова, рассмотреть зимние узоры и познакомиться с бурятским фольклором
Мы исследуем Ольхон со всех сторон и посетим сакральные и невероятно красивые места.

Прокатимся по прозрачному льду на внедорожниках, побываем у знаменитой скалы Шаманка, заглянем в ледяные гроты и пещеры.

Вас ждёт
читать дальше

погружение в культуру и традиции бурят, завораживающие виды скальных мысов и Малого Моря Байкала.

Мы побываем на крупнейшем на острове озере Ялга, будем пробовать байкальскую уху, приготовленную на костре, разглядывать чарующие узоры под ногами и делать потрясающие фотографии.

Джип-тур по Ольхону: легендарный лёд и главные достопримечательности
Джип-тур по Ольхону: легендарный лёд и главные достопримечательности
Джип-тур по Ольхону: легендарный лёд и главные достопримечательности

Описание тура

Организационные детали

Тур проводят опытные гиды-водители, прекрасно знающие район озера Байкал.

Программа тура по дням

1 день

От Иркутска до Ольхона, Хужир и скала Шаманка

В 9:00 встретим вас в гостинице, аэропорту либо на вокзале, после чего отправимся к острову Ольхон. Дорога займёт около 4–5 часов. Сделаем остановку в Усть-Ордынском — центре Бурятского автономного округа. Здесь вы познакомитесь с культурой и фольклором бурята, увидите местный дацан и памятник Воину — символ храбрости и духовной силы.

Затем пообедаем — для нас накроют стол в кафе традиционной кухни. После мы окажемся на Ольхоне и начнём знакомство с волшебным зимним Байкалом. Проедем по южной части острова до Хужира, делая остановки на кристально прозрачном льду. Увидим ледовые гроты, пещеры, изящные трещины и морозные узоры под ногами. Посетим остров Огой с буддийской ступой Просветления.

Во второй половине дня прибудем в Хужир и разместимся в гостинице. Ольхон — духовное сердце Байкала. Тут расположены древние святыни, а в Хужире живёт большая часть населения острова. Именно здесь находится легендарный мыс Бурхан — один из главных символов Байкала. Мы совершим экскурсию к скале Шаманка (мысу Бурхан).

От Иркутска до Ольхона, Хужир и скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Хужир и скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Хужир и скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Хужир и скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Хужир и скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Хужир и скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Хужир и скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Хужир и скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Хужир и скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Хужир и скала Шаманка
2 день

Джип-тур по северу Ольхона

В 10:00 начнём экскурсию по северной части острова. В прокате вы сможете арендовать коньки, чтобы прокатиться по невероятному природному катку. Мы заглянем в ледовые пещеры и гроты, а также посетим: Мыс Харанцы, мыс Сааган-Хушун (Три брата), где мраморные скалы покрыты красными лишайниками, мыс Хобой — сакральное место Байкала и самая северная точка острова.

Наш гид приготовит байкальскую уху и чай на льду, пока вы наслаждаетесь видами. В 16:00 вернемся в Хужир.

Джип-тур по северу ОльхонаДжип-тур по северу ОльхонаДжип-тур по северу ОльхонаДжип-тур по северу ОльхонаДжип-тур по северу ОльхонаДжип-тур по северу ОльхонаДжип-тур по северу ОльхонаДжип-тур по северу ОльхонаДжип-тур по северу Ольхона
3 день

Южная часть острова Ольхон, возвращение в Иркутск

В 10:00 мы выезжаем с острова Ольхон. Проедем по его южной стороне и по пути заглянем на смотровую площадку «Полевой Стан», с которой открывается великолепный вид на Малое Море Байкала. Побываем на озере Ялга — крупнейшем озере острова, окружённом живописными степями. Посетим мыс Кобылья голова — полуостров, по легенде связанный с Чингисханом.

В 12:30 мы отправимся в Иркутск, а в 14:00 сделаем остановку на обед в кафе бурятской кухни. В 17:00-18:00 прибудем в город и доставим вас в гостиницу, аэропорт или на вокзал.

Южная часть острова Ольхон, возвращение в ИркутскЮжная часть острова Ольхон, возвращение в ИркутскЮжная часть острова Ольхон, возвращение в ИркутскЮжная часть острова Ольхон, возвращение в ИркутскЮжная часть острова Ольхон, возвращение в ИркутскЮжная часть острова Ольхон, возвращение в ИркутскЮжная часть острова Ольхон, возвращение в ИркутскЮжная часть острова Ольхон, возвращение в ИркутскЮжная часть острова Ольхон, возвращение в ИркутскЮжная часть острова Ольхон, возвращение в ИркутскЮжная часть острова Ольхон, возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеды, бутилированная вода и снеки
  • Трансфер на комфортабельных автомобилях по маршруту тура
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи и национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Проживание в гостинице в п. Хужир (от 6000 ₽ за номер)
  • Завтраки и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск/Листвянка, 9:00
Завершение: Иркутск/Листвянка, 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 2666 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Ольхон - зимнее сердце Байкала
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Ольхон - зимнее сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 54 000 ₽ за человека
Тур выходного дня на зимний и весенний Ольхон
3 дня
1 отзыв
Тур выходного дня на зимний и весенний Ольхон
Начало: Г. Иркутск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 41 800 ₽ за человека
Зимнее очарование Ольхона
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Ольхона
Начало: Г. Иркутск
30 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 50 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска