Индивидуальный джип-тур на Байкал с фотографом: ледяные пейзажи Ольхона и Огоя

Подойти к мистической Шаманке, полюбоваться торосами и посетить ступу Просветления
В этом коротком путешествии вас ждут застывшие метановые пузырьки под прозрачным льдом, сверкающие торосы и величественные наплески на скалах Ольхона.

На внедорожнике проедете по самым живописным маршрутам Малого Моря, остановитесь у
культовых бурятских святынь и подниметесь на смотровые площадки с панорамами Большого Байкала.

В пути при желании попробуете блюда сибирской кухни, согреетесь горячим чаем и почувствуете настоящую силу Сибири. А фотограф поможет запечатлеть яркие моменты тура!

Описание тура

Организационные детали

Температура воздуха на Байкале зимой может опускаться до –25 °C, поэтому рекомендуется взять тёплую одежду, перчатки, непродуваемую куртку, термобельё и очки от солнца. Обувь должна быть утеплённой и нескользкой.

Программа тура по дням

1 день

К застывшим пузырькам

Едем к берегам Ольхона. По дороге увидим невероятные пейзажи. Лёд Большого Байкала хранит в себе застывшие метановые пузырьки, словно древние артефакты, а рядом тянутся культовые бурятские места и кафе с ароматами национальных блюд. Главное — знать, где остановиться, чтобы увидеть всё это воочию.

Мы отправимся к Барисану — месту подношений духам, где местные жители совершают древние обряды. Затем посетим геологический памятник Мраморный карьер, а на одной из смотровых площадок откроются панорамы, от которых захватывает дух. После обеда в кафе с блюдами бурятской кухни (за доплату) нас ждёт ледовая переправа через Малое Море и переезд в отель на его берегу.

Вечер — время отдыха и первого знакомства с Байкалом.

2 день

Шаманка, Хобой, гроты острова Харанцинский и островки Львёнок и Крокодил

Сегодня откроется мощь и красота зимнего Байкала. От берега до берега простирается 80 километров сверкающего льда — огромная бело-голубая пустыня, где Малое Море встречается с Большим.

Мы начнём день у скалы Шаманки, у подножия которой стоят 13 столбов сэргэ — священные символы поклонения духам. Затем отправимся к мысу Три брата, где ледовые наплески создают причудливые формы. На мысе Хобой Байкал раскалывает ледяной панцирь, поднимая гигантские голубые торосы.

Путешествие продолжится к гротам острова Харанцинский и небольшим островкам Львёнок и Крокодил. Здесь можно будет покататься на коньках, наслаждаясь тишиной и просторами.

3 день

Остров Огой: ступа Просветления, мыс Хоргой и Хвост дракона

Южная часть Ольхона славится своими ледовыми чудесами. В акватории Малого Моря спрятаны 14 необитаемых островков — настоящая карта сокровищ, где в ледяных стенах сияют гроты и наплески фантастических форм.

Мы отправимся к острову Огой. Здесь среди снега и льда возвышается ступа Просветления — символ мира и гармонии. Затем увидим мыс Хоргой и ледовые гроты южного Ольхона. После обеда в кафе с блюдами бурятской кухни (за доплату) поднимемся к смотровой площадке, откуда открывается вид на пролив Ольхонские ворота. Завершит день прогулка по Ледяному лесу и знакомство с природной скульптурой, которую местные жители называют Хвостом дракона.

4 день

Мыс Саган-Хушун, «Поцелуй Байкала» и петроглифы

Возвращаемся в Иркутск по не менее живописному маршруту. Уединённые бухты Малого моря, степные просторы Тажеран и высотные панорамы Большого Байкала создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Здесь время словно замедляется, позволяя остаться наедине с озером.

Путешествие начнётся с посещения каменной арки мыса Саган-Хушун и грота на мысе Уюга. После обеда в кафе из блюд бурятской кухни дорога поведёт нас через Тажеранскую степь и бухту Ая, можно провести символический ритуал «Поцелуй Байкала» — прикоснуться ко льду, чтобы забрать с собой частичку его энергии.

Затем остановимся на смотровых утёсах Большого моря и у петроглифов в долине реки Анга — древних рисунков, оставленных жителями этих мест тысячи лет назад.

По возвращении доставим вас в отель или аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в отеле/аэропорту
  • Персональный трансфер по маршруту на внедорожнике
  • Термос с горячим чаем на льду
  • Туристический ритуал «Поцелуй с Байкалом»
  • Несколько фотографий для каждого участника на лучших ледовых локациях
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Проживание - от 3000 ₽ в сутки
  • Питание - от 500 ₽ за приём пищи
  • Сборы национального парка - от 250 рублей
  • Дополнительные услуги (катание на багги, хивусе, коньках и т. д.) - по запросу
  • Обратите внимание: тур индивидуальный, указанная стоимость актуальна только для компании из 4 человек или более
  • Если у вас 3 участника, стоимость составит 70 000 ₽ с человека, 2 участника - 100 000 ₽ с человека, для 1 участника - 200 000 ₽
  • По запросу возможна организация индивидуального тура для группы более 4 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт или отель, 8:00
Завершение: Иркутск, аэропорт или отель, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Максим
Максим — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 152 туристов
Привет! Меня зовут Максим. Я тревел-фотограф, основатель фотошколы и организатор путешествий из Иркутска. Люблю автомобильные экспедиции, хорошие кадры и труднодоступные места. Создаю красивые фотомаршруты от 1 дня до 2 недель. Отлично знаю, что нужно активному и любознательному туристу. Каждое лето и зиму привожу гостей на Байкал и в Монголию — это любовь!

