На внедорожнике проедете по самым живописным маршрутам Малого Моря, остановитесь у
Описание тура
Организационные детали
Температура воздуха на Байкале зимой может опускаться до –25 °C, поэтому рекомендуется взять тёплую одежду, перчатки, непродуваемую куртку, термобельё и очки от солнца. Обувь должна быть утеплённой и нескользкой.
Программа тура по дням
К застывшим пузырькам
Едем к берегам Ольхона. По дороге увидим невероятные пейзажи. Лёд Большого Байкала хранит в себе застывшие метановые пузырьки, словно древние артефакты, а рядом тянутся культовые бурятские места и кафе с ароматами национальных блюд. Главное — знать, где остановиться, чтобы увидеть всё это воочию.
Мы отправимся к Барисану — месту подношений духам, где местные жители совершают древние обряды. Затем посетим геологический памятник Мраморный карьер, а на одной из смотровых площадок откроются панорамы, от которых захватывает дух. После обеда в кафе с блюдами бурятской кухни (за доплату) нас ждёт ледовая переправа через Малое Море и переезд в отель на его берегу.
Вечер — время отдыха и первого знакомства с Байкалом.
Шаманка, Хобой, гроты острова Харанцинский и островки Львёнок и Крокодил
Сегодня откроется мощь и красота зимнего Байкала. От берега до берега простирается 80 километров сверкающего льда — огромная бело-голубая пустыня, где Малое Море встречается с Большим.
Мы начнём день у скалы Шаманки, у подножия которой стоят 13 столбов сэргэ — священные символы поклонения духам. Затем отправимся к мысу Три брата, где ледовые наплески создают причудливые формы. На мысе Хобой Байкал раскалывает ледяной панцирь, поднимая гигантские голубые торосы.
Путешествие продолжится к гротам острова Харанцинский и небольшим островкам Львёнок и Крокодил. Здесь можно будет покататься на коньках, наслаждаясь тишиной и просторами.
Остров Огой: ступа Просветления, мыс Хоргой и Хвост дракона
Южная часть Ольхона славится своими ледовыми чудесами. В акватории Малого Моря спрятаны 14 необитаемых островков — настоящая карта сокровищ, где в ледяных стенах сияют гроты и наплески фантастических форм.
Мы отправимся к острову Огой. Здесь среди снега и льда возвышается ступа Просветления — символ мира и гармонии. Затем увидим мыс Хоргой и ледовые гроты южного Ольхона. После обеда в кафе с блюдами бурятской кухни (за доплату) поднимемся к смотровой площадке, откуда открывается вид на пролив Ольхонские ворота. Завершит день прогулка по Ледяному лесу и знакомство с природной скульптурой, которую местные жители называют Хвостом дракона.
Мыс Саган-Хушун, «Поцелуй Байкала» и петроглифы
Возвращаемся в Иркутск по не менее живописному маршруту. Уединённые бухты Малого моря, степные просторы Тажеран и высотные панорамы Большого Байкала создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Здесь время словно замедляется, позволяя остаться наедине с озером.
Путешествие начнётся с посещения каменной арки мыса Саган-Хушун и грота на мысе Уюга. После обеда в кафе из блюд бурятской кухни дорога поведёт нас через Тажеранскую степь и бухту Ая, можно провести символический ритуал «Поцелуй Байкала» — прикоснуться ко льду, чтобы забрать с собой частичку его энергии.
Затем остановимся на смотровых утёсах Большого моря и у петроглифов в долине реки Анга — древних рисунков, оставленных жителями этих мест тысячи лет назад.
По возвращении доставим вас в отель или аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|60 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в отеле/аэропорту
- Персональный трансфер по маршруту на внедорожнике
- Термос с горячим чаем на льду
- Туристический ритуал «Поцелуй с Байкалом»
- Несколько фотографий для каждого участника на лучших ледовых локациях
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Проживание - от 3000 ₽ в сутки
- Питание - от 500 ₽ за приём пищи
- Сборы национального парка - от 250 рублей
- Дополнительные услуги (катание на багги, хивусе, коньках и т. д.) - по запросу
- Обратите внимание: тур индивидуальный, указанная стоимость актуальна только для компании из 4 человек или более
- Если у вас 3 участника, стоимость составит 70 000 ₽ с человека, 2 участника - 100 000 ₽ с человека, для 1 участника - 200 000 ₽
- По запросу возможна организация индивидуального тура для группы более 4 человек