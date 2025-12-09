Едем к берегам Ольхона. По дороге увидим невероятные пейзажи. Лёд Большого Байкала хранит в себе застывшие метановые пузырьки, словно древние артефакты, а рядом тянутся культовые бурятские места и кафе с ароматами национальных блюд. Главное — знать, где остановиться, чтобы увидеть всё это воочию.

Мы отправимся к Барисану — месту подношений духам, где местные жители совершают древние обряды. Затем посетим геологический памятник Мраморный карьер, а на одной из смотровых площадок откроются панорамы, от которых захватывает дух. После обеда в кафе с блюдами бурятской кухни (за доплату) нас ждёт ледовая переправа через Малое Море и переезд в отель на его берегу.

Вечер — время отдыха и первого знакомства с Байкалом.