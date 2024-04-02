1 день

Переезд в поселок Листвянка

Встреча в аэропорту (в 8 часов утра по местному времени), на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

Автотранспортом: примерно 70 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.