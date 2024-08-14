Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе.
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Рыбалка в проливе Малое море
Поездка на рыбацком судне по акватории Малого моря.
Рыбалка с опытным местным жителем и вкуснейшая уха из байкальской рыбы.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха “Набаймар”.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|хостел
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|65 000
|71 100
|74 200
|праздничные даты
|68 100
|74 200
|77 300
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|10 000
|12 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|12 000
|14 000
Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории);
Размещение Эконом: 2-хместный номер (удобства на этаже);
Размещение Стандарт: 2-хместный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 20 июля – 10 августа.
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера усадьбы “Набаймар” отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание: День 1: ужинДень 2-4: завтрак, обед, ужинДень 5: завтрак
- День 1: ужин
- День 2-4: завтрак, обед, ужин
- День 5: завтрак
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: по ОльхонуДень 3: по ОльхонуДень 4: по ОльхонуДень 5: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: по Ольхону
- День 3: по Ольхону
- День 4: по Ольхону
- День 5: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 2: поездка в северную часть острова ОльхонДень 3: рыбалкаДень 3: прогулка на лодке по акватории Малого МоряДень 4: поездка в южную часть острова Ольхон
- День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: рыбалка
- День 3: прогулка на лодке по акватории Малого Моря
- День 4: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и железнодорожные билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки
- Сменная обувь
- Теплая куртка и брюки
- Свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)