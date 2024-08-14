Летнее путешествие на Ольхон с рыбалкой на Байкале

Экскурсионно-рыболовный тур к сердцу Байкала — острову Ольхон. Уникальная возможность познакомиться с настоящей байкальской рыбалкой. Живописная природа и места силы ждут вас в этом путешествии!
4.67
3 отзыва
Летнее путешествие на Ольхон с рыбалкой на Байкале
Летнее путешествие на Ольхон с рыбалкой на Байкале
Летнее путешествие на Ольхон с рыбалкой на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Питание: ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Рыбалка в проливе Малое море

Поездка на рыбацком судне по акватории Малого моря.

Рыбалка с опытным местным жителем и вкуснейшая уха из байкальской рыбы.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Рыбалка в проливе Малое мореРыбалка в проливе Малое мореРыбалка в проливе Малое мореРыбалка в проливе Малое море
4 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
5 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха “Набаймар”.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Размещениехостелэкономстандарт
обычные даты65 00071 10074 200
праздничные даты68 10074 20077 300
доплата за одноместное размещение в обычные даты -10 00012 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты -12 00014 000

Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории);
Размещение Эконом: 2-хместный номер (удобства на этаже);
Размещение Стандарт: 2-хместный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля – 10 августа.

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера усадьбы “Набаймар” отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужинДень 2-4: завтрак, обед, ужинДень 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2-4: завтрак, обед, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: по ОльхонуДень 3: по ОльхонуДень 4: по ОльхонуДень 5: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 3: по Ольхону
  • День 4: по Ольхону
  • День 5: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: поездка в северную часть острова ОльхонДень 3: рыбалкаДень 3: прогулка на лодке по акватории Малого МоряДень 4: поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: рыбалка
  • День 3: прогулка на лодке по акватории Малого Моря
  • День 4: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и железнодорожные билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
14 авг 2024
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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