Побывав здесь однажды, Вы обязательно захотите вернуться ещё! Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
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Программа тура по дням
Переезд до острова Ольхон
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Бурхан, краеведческий музей острова Ольхон
Прогулка по западной части острова Ольхон в окрестностях Хужира.
Знакомство со скалой Шаманкой (мыс Бурхан), посещение краеведческого музея острова Ольхон и встреча с шаманом.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 4 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
День на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.
Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.
Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.
Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!
Питание включено: завтрак, ужин.
Мыс Кобылья голова
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 120 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Встаньте пораньше, чтобы встретить совершенно особенный восход солнца на Ольхоне.
Он настолько красив, что многие знаменитые фотографы едут сюда за тысячи километров, дабы запечатлеть необыкновенное очарование момента.
И все же никакое фото не способно передать завораживающую энергетику Байкала в утренние часы.
Питание включено: завтрак, ужин.
Мыс Хобой
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
День на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Совсем не случайно местные жители считают, что именно в ольхонских скалах живут духи Байкала.
Остров Ольхон признан "главным святилищем и культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения".
Шаманы приезжают сюда для проведения всевозможных культовых обрядов.
Даже если вы далеки от подобных верований, присядьте в тишине на берегу и постарайтесь прислушаться к своим ощущениям.
Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде.
Питание включено: завтрак, ужин.
Выезд
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе на о. Ольхон.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|73 500
|78 500
|доплата за одноместное размещение
|17 500
|21 000
Частично благоустроенное размещение – Эконом:
- Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже);
Благоустроенное размещение – Стандарт:
- Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- Детская площадка бесплатно;
- Парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- ПитаниеДень 1: ужинДень 2, 4, 6: завтрак, обед, ужинДень 3, 5, 7: завтрак, ужинДень 8: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 4, 6: завтрак, обед, ужин
- День 3, 5, 7: завтрак, ужин
- День 8: завтрак
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 4: По ОльхонуДень 6: По ОльхонуДень 8: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 4: По Ольхону
- День 6: По Ольхону
- День 8: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услугиДень 2: Поездка по западной части острова Ольхон, окрестности ХужираДень 4: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 6: Поездка в южную часть острова Ольхон
- День 2: Поездка по западной части острова Ольхон, окрестности Хужира
- День 4: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 6: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Рекреационные сборы
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Как организованы экскурсии?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Есть ли скидки детям?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!