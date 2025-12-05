Мои заказы

Неделя байкальских впечатлений: лёд, долины, главные локации

Заглянуть в музей «Тальцы», увидеть Малое Море и Шаманку, попробовать буузы и погреться в источниках
Вы отправитесь в путешествие по зимней Сибири, где каждый день будет открывать новые грани Байкала. Нас ждёт знакомство с Иркутском, старинными храмами и деревянными кварталами Иркутской слободы.

В музее «Тальцы» прикоснётесь
читать дальше

к жизни сибирских первопроходцев, а в Листвянке увидите величие Байкала и услышите легенду о Шаман-камне.

В Аршане — горные водопады и горячие источники, а на Малом Море предстоит прогулка по зеркальному льду озера.

Путь на остров Ольхон приведёт к священной Шаманке и ледяным гротам, где природа создала хрустальные дворцы.

Описание экскурсии

Организационные детали

Что взять с собой (зима):

— Тёплую непродуваемую одежду, шапку и варежки

— Термобельё, флиску, свитер, удобные зимние ботинки

— Солнцезащитные очки, крем, аптечку и термос

— Небольшой рюкзак до 40 л для личных вещей

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

Встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале Иркутска с 8:00 до 9:30. После завтрака начнётся знакомство с городом — обзорная экскурсия по старинному Иркутску.

Путешествие во времени перенесёт нас в 17 век, когда Яков Похабов основал здесь первую крепость. Мы увидим Спасскую церковь и Богоявленский собор, пройдём по следам декабристов и купцов, заглянем к Польскому костёлу и в Знаменский монастырь, где установлен памятник адмиралу Колчаку.

Продолжим прогулку по улице Карла Маркса, бывшему Большому проспекту, и бульвару Гагарина с памятником Александру III — символом строительства Транссиба. Увидим Мавританский замок и Белый дом, некогда резиденцию генерал-губернаторов. Завершим день в «Иркутской слободе» — квартале деревянных теремов с резными фасадами. Здесь живёт символ города — иркутский бабр.

После экскурсии трансфер и размещение в отеле. Обед и ужин можно организовать в ресторанах сибирской кухни. Вечером — прогулка по вечернему городу.

2 день

Музей «Тальцы» и первая встреча с Байкалом

После завтрака поедем в посёлок Листвянка. По пути — остановка в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». В деревянной деревне под открытым небом можно увидеть усадьбы 17-20 веков, Спасскую башню Илимского острога и Храм Казанской иконы Божьей Матери. Здесь разрешено не только смотреть, но и веселиться — прокатиться с горки на коровьей шкуре.

Далее путь к Байкалу. У истока Ангары, у Шаман-камня, откроется завораживающая картина: лёд Байкала встречается с незамерзающей рекой. В Листвянке нас ждёт прогулка по посёлку, дегустация байкальской рыбы и чая с травами, посещение рынка и сувенирных лавок.

Вечером — возвращение в Иркутск и отдых.

3 день

Аршан: сила природы и тепло источников

Ранний выезд в сторону Тункинской долины. Аршан встречает горным воздухом и видами на заснеженные Саяны. После прибытия — обед в кафе бурятской кухни: буузы и ароматный суп придадут энергии перед прогулкой.

Пеший маршрут ведёт к водопадам реки Кынгарга (дойдём до первого), где шум воды сочетается с зимней тишиной ущелья. Затем — посещение Хойморского дацана, скрытого в кедровой роще. Завершение дня — купание в горячих источниках посёлка Жемчуг. Купание под открытым небом среди снежных гор — природный спа-ритуал, наполняющий тело теплом и лёгкостью.

Возвращение в Иркутск и отдых.

4 день

Малое Море

После завтрака — переезд на Малое море (около 250 км). Прозрачная гладь, причудливые торосы и застывшие пузыри создают неповторимый пейзаж. По прибытии — размещение и отдых. Далее — пешеходная экскурсия по льду Байкала, где нас уже ждет кристально чистый, прозрачный, где-то фактурный, с разными вкраплениями пузырей. Желающие могут покататься на коньках.

Вечером — ужин и отдых в отеле на берегу.

5 день

Ольхон - священное сердце Байкала

Завтрак и отправление на остров Ольхон. По пути — остановка у пролива Ольхонские ворота. На льду можно пробурить лунку и попробовать байкальскую воду. Дорога проходит среди скал, покрытых яркими лишайниками. На острове — посещение ледяных гротов и пещер, где лёд превращается в кристаллические скульптуры.

Главная точка маршрута — мыс Бурхан (Шаманка), одно из самых почитаемых святых мест Азии.

Возвращение на базу, ужин и отдых.

6 день

Свободный день

Завтрак и свободное время. Можно отдохнуть на берегу или выбрать дополнительные активности: катание на хивусе, экскурсию к острову Огой, поездку на квадроциклах, фототур по ледяным гротам (за доплату). Любители релакса оценят банный чан под открытым небом или баню на льду.

Ужин и ночлег в отеле.

7 день

Прощание с Байкалом

После завтрака — свободное утро. Можно прогуляться вдоль берега или заказать короткую экскурсию. До обеда — трансфер в Иркутск и размещение в гостинице. Вечером — прогулка по городу и ужин в одном из ресторанов с видом на Ангару.

8 день

Окончание тура

Завтрак или ланч-бокс (по предварительному заказу). Трансфер в аэропорт. Завершение путешествия и вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3-й день (обед), 4-й (ужин), 5-й (обед, ужин), 6-й (ужин), 8-й (завтрак или ланч-бокс по запросу)
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсионная программа: Иркутск, музей «Тальцы» и Листвянка, Аршан и Тункинская долина, горячие источники Жемчуга, прогулка по льду Байкала, остров Ольхон и мыс Бурхан, Тажеранские степи
  • Входные билеты
  • Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Размещение более высокого уровня (по запросу)
  • Доплата за 1-местное размещение - 26 000 ₽ за весь тур
  • Обратите внимание: акционная цена действует до 28.02.2026
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, встреча в аэропорту или на ж/д вокзале с 8:00 до 9:30
Завершение: Иркутск, ориентировочно в 12:00 (возможна корректировка по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

