Что взять с собой (зима):
— Тёплую непродуваемую одежду, шапку и варежки
— Термобельё, флиску, свитер, удобные зимние ботинки
— Солнцезащитные очки, крем, аптечку и термос
— Небольшой рюкзак до 40 л для личных вещей
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску
Встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале Иркутска с 8:00 до 9:30. После завтрака начнётся знакомство с городом — обзорная экскурсия по старинному Иркутску.
Путешествие во времени перенесёт нас в 17 век, когда Яков Похабов основал здесь первую крепость. Мы увидим Спасскую церковь и Богоявленский собор, пройдём по следам декабристов и купцов, заглянем к Польскому костёлу и в Знаменский монастырь, где установлен памятник адмиралу Колчаку.
Продолжим прогулку по улице Карла Маркса, бывшему Большому проспекту, и бульвару Гагарина с памятником Александру III — символом строительства Транссиба. Увидим Мавританский замок и Белый дом, некогда резиденцию генерал-губернаторов. Завершим день в «Иркутской слободе» — квартале деревянных теремов с резными фасадами. Здесь живёт символ города — иркутский бабр.
После экскурсии трансфер и размещение в отеле. Обед и ужин можно организовать в ресторанах сибирской кухни. Вечером — прогулка по вечернему городу.
Музей «Тальцы» и первая встреча с Байкалом
После завтрака поедем в посёлок Листвянка. По пути — остановка в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». В деревянной деревне под открытым небом можно увидеть усадьбы 17-20 веков, Спасскую башню Илимского острога и Храм Казанской иконы Божьей Матери. Здесь разрешено не только смотреть, но и веселиться — прокатиться с горки на коровьей шкуре.
Далее путь к Байкалу. У истока Ангары, у Шаман-камня, откроется завораживающая картина: лёд Байкала встречается с незамерзающей рекой. В Листвянке нас ждёт прогулка по посёлку, дегустация байкальской рыбы и чая с травами, посещение рынка и сувенирных лавок.
Вечером — возвращение в Иркутск и отдых.
Аршан: сила природы и тепло источников
Ранний выезд в сторону Тункинской долины. Аршан встречает горным воздухом и видами на заснеженные Саяны. После прибытия — обед в кафе бурятской кухни: буузы и ароматный суп придадут энергии перед прогулкой.
Пеший маршрут ведёт к водопадам реки Кынгарга (дойдём до первого), где шум воды сочетается с зимней тишиной ущелья. Затем — посещение Хойморского дацана, скрытого в кедровой роще. Завершение дня — купание в горячих источниках посёлка Жемчуг. Купание под открытым небом среди снежных гор — природный спа-ритуал, наполняющий тело теплом и лёгкостью.
Возвращение в Иркутск и отдых.
Малое Море
После завтрака — переезд на Малое море (около 250 км). Прозрачная гладь, причудливые торосы и застывшие пузыри создают неповторимый пейзаж. По прибытии — размещение и отдых. Далее — пешеходная экскурсия по льду Байкала, где нас уже ждет кристально чистый, прозрачный, где-то фактурный, с разными вкраплениями пузырей. Желающие могут покататься на коньках.
Вечером — ужин и отдых в отеле на берегу.
Ольхон - священное сердце Байкала
Завтрак и отправление на остров Ольхон. По пути — остановка у пролива Ольхонские ворота. На льду можно пробурить лунку и попробовать байкальскую воду. Дорога проходит среди скал, покрытых яркими лишайниками. На острове — посещение ледяных гротов и пещер, где лёд превращается в кристаллические скульптуры.
Главная точка маршрута — мыс Бурхан (Шаманка), одно из самых почитаемых святых мест Азии.
Возвращение на базу, ужин и отдых.
Свободный день
Завтрак и свободное время. Можно отдохнуть на берегу или выбрать дополнительные активности: катание на хивусе, экскурсию к острову Огой, поездку на квадроциклах, фототур по ледяным гротам (за доплату). Любители релакса оценят банный чан под открытым небом или баню на льду.
Ужин и ночлег в отеле.
Прощание с Байкалом
После завтрака — свободное утро. Можно прогуляться вдоль берега или заказать короткую экскурсию. До обеда — трансфер в Иркутск и размещение в гостинице. Вечером — прогулка по городу и ужин в одном из ресторанов с видом на Ангару.
Окончание тура
Завтрак или ланч-бокс (по предварительному заказу). Трансфер в аэропорт. Завершение путешествия и вылет домой.
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3-й день (обед), 4-й (ужин), 5-й (обед, ужин), 6-й (ужин), 8-й (завтрак или ланч-бокс по запросу)
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсионная программа: Иркутск, музей «Тальцы» и Листвянка, Аршан и Тункинская долина, горячие источники Жемчуга, прогулка по льду Байкала, остров Ольхон и мыс Бурхан, Тажеранские степи
- Входные билеты
- Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Размещение более высокого уровня (по запросу)
- Доплата за 1-местное размещение - 26 000 ₽ за весь тур
