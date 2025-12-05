Встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале Иркутска с 8:00 до 9:30. После завтрака начнётся знакомство с городом — обзорная экскурсия по старинному Иркутску.

Путешествие во времени перенесёт нас в 17 век, когда Яков Похабов основал здесь первую крепость. Мы увидим Спасскую церковь и Богоявленский собор, пройдём по следам декабристов и купцов, заглянем к Польскому костёлу и в Знаменский монастырь, где установлен памятник адмиралу Колчаку.

Продолжим прогулку по улице Карла Маркса, бывшему Большому проспекту, и бульвару Гагарина с памятником Александру III — символом строительства Транссиба. Увидим Мавританский замок и Белый дом, некогда резиденцию генерал-губернаторов. Завершим день в «Иркутской слободе» — квартале деревянных теремов с резными фасадами. Здесь живёт символ города — иркутский бабр.

После экскурсии трансфер и размещение в отеле. Обед и ужин можно организовать в ресторанах сибирской кухни. Вечером — прогулка по вечернему городу.