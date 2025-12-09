Мои заказы

Персональный фототур на джипах: Ольхон и Огой в объятиях льда

Полюбоваться пейзажами Бугульдейки, посетить 13 столбов сэргэ и подняться к ступе Просветления
Ледяные просторы Байкала — незабываемое зрелище! Отправимся в короткое путешествие, чтобы вы сами в этом убедились.

Увидите ритуальные столбы сэргэ, при желании попробуете национальные блюда и пройдёте по прозрачной глади с
читать дальше

застывшими пузырьками воздуха. На пути откроются белоснежные мраморные скалы и панорама Малого моря.

Переправившись по ледовой дороге, проведёте ночь на острове Ольхон и посетите священную скалу Шаманку.

Исследуете гроты и наплески, подниметесь к буддийской ступе на острове Огой, а ещё полюбуетесь круговой панорамой Большого моря, пролива Ольхонские ворота, острова Ольхон и Тажеранских степей.

Описание тура

Организационные детали

Температура воздуха на Байкале зимой может опускаться до –25 °C, поэтому рекомендуется взять тёплую одежду, перчатки, непродуваемую куртку, термобельё и очки от солнца. Обувь должна быть утеплённой и нескользкой.

Программа тура по дням

1 день

Бугульдейка и прибытие на Ольхон

После встречи в аэропорту или отеле отправимся к Байкалу на комфортном внедорожнике. Первая остановка — у бурятских ритуальных столбов сэргэ, где по традиции просят благосклонности у духов. Затем заедем в кафе, чтобы попробовать блюда национальной кухни: буузы, бухлёр или цуйван.

Далее нас ждёт дорога к таёжному посёлку Бугульдейка. Здесь, у заброшенных пирсов, формируются тысячи прозрачных пузырьков подо льдом — одно из самых узнаваемых чудес зимнего Байкала. Выйдем на лёд, сделаем фотографии и насладимся пейзажем. Неподалёку находится старый мраморный карьер — геологический памятник с ослепительно белыми скалами, который также посетим.

Затем направимся к Маломорской ледовой переправе. Перед переездом остановимся на смотровой площадке, откуда открывается панорама пролива Малое море, острова Ольхон и ледяного простора Байкала. После короткой фотопаузы продолжим путь по ледовой дороге и к вечеру прибудем в посёлок Хужир.

2 день

Скала Шаманка, Огой и панорамы Большого моря

Отправимся к мысу Бурхан, или скале Шаманке, и 13 ритуальным столбам сэргэ. Это священное место бурят и один из самых узнаваемых символов Байкала. В феврале у подножия мыса можно увидеть парк ледовых скульптур, созданный местными мастерами.

Далее проследуем вдоль западного берега Ольхона, исследуя гроты, наплески и прозрачные ледяные узоры. Сделаем остановки в самых живописных точках для фото. Затем направимся к острову Огой, на вершине которого установлена буддийская ступа Просветления. По желанию поднимемся к ней пешком, чтобы насладиться видом на окрестности. Объедем остров по кругу, остановимся у скальника Хвост дракона, Ледяного леса и северных гротов.

Возвращение на материк пройдёт через залив Куркут, где нас ждёт обед из блюд бурятской кухни. После этого сделаем финальную остановку на мысе Крест. С обзорной площадки открывается круговая панорама: Большое море, пролив Ольхонские ворота, остров Ольхон и Тажеранские степи.

К вечеру вернёмся в Иркутск, где завершится путешествие.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в отеле/аэропорту
  • Персональный трансфер по маршруту на внедорожнике
  • Термос с горячим чаем на льду
  • Туристический ритуал «Поцелуй с Байкалом»
  • Несколько фотографий для каждого участника на лучших ледовых локациях
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Проживание - от 3000 ₽ в сутки
  • Питание - от 500 ₽ за приём пищи
  • Дополнительные услуги (катание на багги, хивусе, коньках и т. д.) - по запросу
  • Обратите внимание: тур индивидуальный, указанная стоимость актуальна только для компании из 4 человек или более
  • Если у вас 3 участника, стоимость составит 35 000 ₽ с человека, 2 участника - 50 000 ₽ с человека, для 1 участника - 100 000 ₽
  • По запросу возможна организация индивидуального тура для группы более 4 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт или отель, 8:00 или по договорённости
Завершение: Иркутск, аэропорт или отель, около 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 152 туристов
Привет! Меня зовут Максим. Я тревел-фотограф, основатель фотошколы и организатор путешествий из Иркутска. Люблю автомобильные экспедиции, хорошие кадры и труднодоступные места. Создаю красивые фотомаршруты от 1 дня до 2 недель. Отлично знаю, что нужно активному и любознательному туристу. Каждое лето и зиму привожу гостей на Байкал и в Монголию — это любовь!

Тур входит в следующие категории Иркутска

