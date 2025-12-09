После встречи в аэропорту или отеле отправимся к Байкалу на комфортном внедорожнике. Первая остановка — у бурятских ритуальных столбов сэргэ, где по традиции просят благосклонности у духов. Затем заедем в кафе, чтобы попробовать блюда национальной кухни: буузы, бухлёр или цуйван.

Далее нас ждёт дорога к таёжному посёлку Бугульдейка. Здесь, у заброшенных пирсов, формируются тысячи прозрачных пузырьков подо льдом — одно из самых узнаваемых чудес зимнего Байкала. Выйдем на лёд, сделаем фотографии и насладимся пейзажем. Неподалёку находится старый мраморный карьер — геологический памятник с ослепительно белыми скалами, который также посетим.

Затем направимся к Маломорской ледовой переправе. Перед переездом остановимся на смотровой площадке, откуда открывается панорама пролива Малое море, острова Ольхон и ледяного простора Байкала. После короткой фотопаузы продолжим путь по ледовой дороге и к вечеру прибудем в посёлок Хужир.