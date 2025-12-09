Увидите ритуальные столбы сэргэ, при желании попробуете национальные блюда и пройдёте по прозрачной глади с
Описание тура
Организационные детали
Температура воздуха на Байкале зимой может опускаться до –25 °C, поэтому рекомендуется взять тёплую одежду, перчатки, непродуваемую куртку, термобельё и очки от солнца. Обувь должна быть утеплённой и нескользкой.
Программа тура по дням
Бугульдейка и прибытие на Ольхон
После встречи в аэропорту или отеле отправимся к Байкалу на комфортном внедорожнике. Первая остановка — у бурятских ритуальных столбов сэргэ, где по традиции просят благосклонности у духов. Затем заедем в кафе, чтобы попробовать блюда национальной кухни: буузы, бухлёр или цуйван.
Далее нас ждёт дорога к таёжному посёлку Бугульдейка. Здесь, у заброшенных пирсов, формируются тысячи прозрачных пузырьков подо льдом — одно из самых узнаваемых чудес зимнего Байкала. Выйдем на лёд, сделаем фотографии и насладимся пейзажем. Неподалёку находится старый мраморный карьер — геологический памятник с ослепительно белыми скалами, который также посетим.
Затем направимся к Маломорской ледовой переправе. Перед переездом остановимся на смотровой площадке, откуда открывается панорама пролива Малое море, острова Ольхон и ледяного простора Байкала. После короткой фотопаузы продолжим путь по ледовой дороге и к вечеру прибудем в посёлок Хужир.
Скала Шаманка, Огой и панорамы Большого моря
Отправимся к мысу Бурхан, или скале Шаманке, и 13 ритуальным столбам сэргэ. Это священное место бурят и один из самых узнаваемых символов Байкала. В феврале у подножия мыса можно увидеть парк ледовых скульптур, созданный местными мастерами.
Далее проследуем вдоль западного берега Ольхона, исследуя гроты, наплески и прозрачные ледяные узоры. Сделаем остановки в самых живописных точках для фото. Затем направимся к острову Огой, на вершине которого установлена буддийская ступа Просветления. По желанию поднимемся к ней пешком, чтобы насладиться видом на окрестности. Объедем остров по кругу, остановимся у скальника Хвост дракона, Ледяного леса и северных гротов.
Возвращение на материк пройдёт через залив Куркут, где нас ждёт обед из блюд бурятской кухни. После этого сделаем финальную остановку на мысе Крест. С обзорной площадки открывается круговая панорама: Большое море, пролив Ольхонские ворота, остров Ольхон и Тажеранские степи.
К вечеру вернёмся в Иркутск, где завершится путешествие.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в отеле/аэропорту
- Персональный трансфер по маршруту на внедорожнике
- Термос с горячим чаем на льду
- Туристический ритуал «Поцелуй с Байкалом»
- Несколько фотографий для каждого участника на лучших ледовых локациях
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Проживание - от 3000 ₽ в сутки
- Питание - от 500 ₽ за приём пищи
- Дополнительные услуги (катание на багги, хивусе, коньках и т. д.) - по запросу
- Обратите внимание: тур индивидуальный, указанная стоимость актуальна только для компании из 4 человек или более
- Если у вас 3 участника, стоимость составит 35 000 ₽ с человека, 2 участника - 50 000 ₽ с человека, для 1 участника - 100 000 ₽
- По запросу возможна организация индивидуального тура для группы более 4 человек