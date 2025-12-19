Вы отправитесь на остров Ольхон, где прозрачный лёд и застывшие гроты создают пейзажи, словно с другой планеты.
Познакомитесь с
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой в путешествие:
Чемодан, дорожная сумка или рюкзак + небольшой рюкзачок для экскурсий.
Индивидуальная аптечка: личные лекарства, лейкопластырь, эластичный бинт, крем.
Документы: паспорт, страховой полис ОМС — хранить в герметичном файле.
Фонарик с запасными батарейками.
Фотоаппарат.
Туалетные принадлежности (зубная щётка, паста и др.).
Удобная обувь по сезону: унты, валенки, зимние ботинки или обувь из ЭВА.
Сменная обувь — лёгкие тапочки.
Носки — 2 пары обычных и 2 пары тёплых шерстяных.
Сменное бельё.
Купальник (для бани или горячих источников).
Тёплое термобельё.
Утеплённые ветро- и влагозащитные штаны и куртка с капюшоном (можно горнолыжный костюм или пуховик).
Удобная одежда для помещений: спортивный костюм, джинсы, футболка.
Несколько футболок или водолазок.
Тёплая флиска или свитер.
Шапка, шарф или балаклава.
Варежки или перчатки.
Солнцезащитные очки.
Крем от загара (на снегу отражение солнечного света особенно сильное).
Термос или бутылка для воды.
Программа тура по дням
Дорога на Ольхон и скала Шаманка
С 9:00 до 10:00 встреча группы в Иркутске — на вокзале или в аэропорту. Далее трансфер на Ольхон на микроавтобусе. Обед по пути в кафе, где можно попробовать блюда бурятской кухни (оплачивается самостоятельно). При необходимости возможна доплата за поездку на хивусе, если ледовая дорога ещё не открыта.
Прибытие на остров к 16:00, размещение в гостинице. Вечером прогулка к скале Шаманке — одной из самых известных природных достопримечательностей Байкала. Вы узнаете о местных верованиях и традициях.
Ледовые приключения
После завтрака группа отправляется в поездку на ретроавтомобиле УАЗ. Экскурсия длится весь день и включает обед. Зимой Байкал особенно красив — здесь открываются ледяные гроты, торосы и скалы, отражающиеся в зеркальной глади льда. Увидите мыс Хобой и скальный ансамбль Три Брата (Саган-Хушун), узнаете о происхождении этих мест и услышите легенды об озере. Во время остановки будет организован горячий обед — уха.
Возвращение в гостиницу к вечеру, ужин самостоятельно.
Свободный день
После завтрака день свободный, при желании можно выбрать дополнительные активности за отдельную плату. Для любителей рыбалки предлагается подлёдный лов. Пойманную рыбу готовят на месте — ароматная уха по сибирскому рецепту станет наградой после рыбалки. Также можно заказать фотосессию на льду Байкала с профессиональным фотографом. Съёмка проводится на закате 2-го дня и на рассвете 3-го, с лёгким фуршетом. Ещё один вариант — экскурсия по южной части озера с посещением острова Огой и мыса Кобылья голова.
Возвращение в Иркутск
После завтрака выезд с острова в 10:00. Трансфер в Иркутск на микроавтобусе, обед в пути — самостоятельно. Если ледовая дорога закрыта, возможна доплата за хивус (1000 ₽ с человека). По прибытии — размещение в гостинице. После отдыха — экскурсия по Иркутску.
Листвянка - визитная карточка Байкала
Завтрак в гостинице. Затем — трансфер в посёлок Листвянка. Программа включает посещение Байкальского музея и подъём на смотровую площадку Камень Черского, откуда открываются панорамные виды на озеро. Обед — в кафе по выбору участников.
После немного свободного времени: можно пройтись по рыбному и сувенирному рынкам. По желанию — баня, катание на колесе обозрения, собачьих упряжках или коньках.
Возвращение в Иркутск, ужин в ресторане на свой вкус (оплачивается отдельно).
Окончание тура
Самостоятельный трансфер в аэропорт и вылет в удобное время. По предварительному запросу можно продлить отдых в Листвянке или посетить Кругобайкальскую железную дорогу — на снегоходах или поезде.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного) в секционном номере (душ/туалет на 2 номера) на Ольхоне
|80 000 ₽
|1-местное размещение в секционном номере (душ/туалет на 2 номера) на Ольхоне
|94 400 ₽
|2-местное размещение (за одного) в стандартном номере (удобства в номере) на Ольхоне
|84 000 ₽
|1-местное размещение в стандартном номере (удобства в номере) на Ольхоне
|100 000 ₽
|2-местное размещение (за одного) в номере люкс (две комнаты, удобства в номере) на Ольхоне
|96 000 ₽
|1-местное размещение (за одного) в номере люкс (две комнаты, удобства в номере) на Ольхоне
|120 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед во 2-й день
- Трансфер от аэропорта или вокзала
- Трансфер по маршруту
- Онлайн-сопровождение куратором группы
- Экскурсии
- Оплата разрешений на посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта или вокзала
- Оплата хивуса при закрытой ледовой дороге (1000 ₽ с человека в каждую сторону)
- Постоянное сопровождение группы гидом
- Баня
- Экскурсии и активности в свободный день:
- Подлёдная рыбалка - от 8000 ₽ с человека
- Профессиональная фотосессия - от 8000 ₽ с человека при группе от 5 участников
- Аренда коньков и ледоходов
- По желанию участников возможно продление отдыха на 1-2 дня для дополнительного осмотра достопримечательностей Иркутска или Листвянки