С 9:00 до 10:00 встреча группы в Иркутске — на вокзале или в аэропорту. Далее трансфер на Ольхон на микроавтобусе. Обед по пути в кафе, где можно попробовать блюда бурятской кухни (оплачивается самостоятельно). При необходимости возможна доплата за поездку на хивусе, если ледовая дорога ещё не открыта.

Прибытие на остров к 16:00, размещение в гостинице. Вечером прогулка к скале Шаманке — одной из самых известных природных достопримечательностей Байкала. Вы узнаете о местных верованиях и традициях.