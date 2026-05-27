Мои заказы

Тёплый отпуск на Байкале: Тажераны и Ольхон в мини-группе

Скалы Шаманка и Трезубец, мысы Хобой и Три брата, петроглифы и многие другие достопримечательности
Суровый, молчаливый, вечный Байкал рождает ощущение чего-то большего — словно становишься крошечной частью грандиозного замысла.

Мы поселимся в Хужире у самого берега — тут особенно остро чувствуются сила природы и сакральных
читать дальшеуменьшить

волн.

Объедем главный остров озера с севера на юг, осмотрим все знаковые локации и пообедаем на свежем воздухе.

До Ольхона и обратно доберёмся наперегонки с ветром Тажеранских степей — ковыль до горизонта, послания древних людей на скалах, невероятные просторы и полная свобода!

Тёплый отпуск на Байкале: Тажераны и Ольхон в мини-группе
Тёплый отпуск на Байкале: Тажераны и Ольхон в мини-группе
Тёплый отпуск на Байкале: Тажераны и Ольхон в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся:
одежда для переменчивой погоды: ветровка/дождевик, тёплый флис/кофта, головной убор от солнца
удобная треккинговая обувь для прогулок по песку и скалам
купальник/плавки, полотенце, сланцы для пляжа
солнцезащитный крем с высоким SPF, солнцезащитные очки
средство от комаров и клещей
личная аптечка
небольшой рюкзак для дневных экскурсий
фонарик, powerbank
наличные деньги (рубли), так как на Ольхоне бывают проблемы с банкоматами и картами

Программа тура по дням

1 день

Тажеранская степь

Из Иркутска отправляемся в Тажеранскую степь. Рассмотрим петроглифы и заедем в Долину каменных духов. Поднимемся на высочайшую точку — гору Тан-Хан — и посетим несколько смотровых с панорамой Байкала. Вечером прибудем в Хужир и проводим закат с видом на скалу Шаманку.

Тажеранская степьТажеранская степь
2 день

Север Ольхона

Едем на самую северную часть острова — мыс Хобой, где соединяются Большое и Малое Море. Посетим деревни Харанцы и Узуры, побываем в урочище Песчанка — в сезон здесь можно искупаться. Увидим мысы Три брата и Любви, а также пообедаем на берегу Байкала.

Север ОльхонаСевер Ольхона
3 день

Юг Ольхона

Доберёмся к южной окраине острова. Полюбуемся скалой Трезубец и остановимся у тёплого озера Ханхой. Затем — обратная дорога в Иркутск.

Юг ОльхонаЮг Ольхона

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник63 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 3 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии, рекреационные сборы по программе
Что не входит в цену
  • Билет в Иркутск и обратно в ваш город
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1733 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
читать дальшеуменьшить

свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры на «Тёплый отпуск на Байкале: Тажераны и Ольхон в мини-группе»

Знакомство с Байкалом в мини-группе: Ольхон, Иркутск, Листвянка и Аршан
На машине
4 дня
12 отзывов
Знакомство с Байкалом в мини-группе: Ольхон, Иркутск, Листвянка и Аршан
Увидеть скалу Шаманку, перенестись в прошлое в музее «Тальцы» и полюбоваться бескрайним озером
Начало: Иркутск, встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 000 ₽ за человека
Выходные на Ольхоне: Хужир, Хобой и байкальские просторы
На машине
3 дня
9 отзывов
Выходные на Ольхоне: Хужир, Хобой и байкальские просторы
Отдохнуть у великого озера, на УАЗах объехать север острова, увидеть скалы Шаманка и Три брата
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или место вашего проживания в...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
13 900 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Байкалу: удивительные пейзажи Ольхона, живописные бухты и мысы
На машине
Джиппинг
3 дня
5 отзывов
Индивидуальный джип-тур по Байкалу: удивительные пейзажи Ольхона, живописные бухты и мысы
Побывать в Тажеранских степях, наполнится энергией на мысе Хобой и полюбоваться бескрайним озером
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
64 500 ₽ за человека
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
На машине
4 дня
-
10%
1 отзыв
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
40 500 ₽45 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
63 500 ₽ за человека