Тёплый отпуск на Байкале: Тажераны и Ольхон в мини-группе
Скалы Шаманка и Трезубец, мысы Хобой и Три брата, петроглифы и многие другие достопримечательности
Суровый, молчаливый, вечный Байкал рождает ощущение чего-то большего — словно становишься крошечной частью грандиозного замысла.
Мы поселимся в Хужире у самого берега — тут особенно остро чувствуются сила природы и сакральных
волн.
Объедем главный остров озера с севера на юг, осмотрим все знаковые локации и пообедаем на свежем воздухе.
До Ольхона и обратно доберёмся наперегонки с ветром Тажеранских степей — ковыль до горизонта, послания древних людей на скалах, невероятные просторы и полная свобода!
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: одежда для переменчивой погоды: ветровка/дождевик, тёплый флис/кофта, головной убор от солнца удобная треккинговая обувь для прогулок по песку и скалам купальник/плавки, полотенце, сланцы для пляжа солнцезащитный крем с высоким SPF, солнцезащитные очки средство от комаров и клещей личная аптечка небольшой рюкзак для дневных экскурсий фонарик, powerbank наличные деньги (рубли), так как на Ольхоне бывают проблемы с банкоматами и картами
Программа тура по дням
1 день
Тажеранская степь
Из Иркутска отправляемся в Тажеранскую степь. Рассмотрим петроглифы и заедем в Долину каменных духов. Поднимемся на высочайшую точку — гору Тан-Хан — и посетим несколько смотровых с панорамой Байкала. Вечером прибудем в Хужир и проводим закат с видом на скалу Шаманку.
2 день
Север Ольхона
Едем на самую северную часть острова — мыс Хобой, где соединяются Большое и Малое Море. Посетим деревни Харанцы и Узуры, побываем в урочище Песчанка — в сезон здесь можно искупаться. Увидим мысы Три брата и Любви, а также пообедаем на берегу Байкала.
3 день
Юг Ольхона
Доберёмся к южной окраине острова. Полюбуемся скалой Трезубец и остановимся у тёплого озера Ханхой. Затем — обратная дорога в Иркутск.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
63 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 3 обеда
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты, экскурсии, рекреационные сборы по программе
Что не входит в цену
Билет в Иркутск и обратно в ваш город
Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Иркутске
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1733 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу читать дальшеуменьшить
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)
