4 дня
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала
Начало: Иркутск, 08:00
16 авг в 08:00
18 авг в 08:00
48 000₽ за человека
4 дня
Экспресс-тур на Байкал: классический маршрут по местам силы и практика йоги
Встретить рассвет на Шаманке, прокатиться по озеру на катере и научиться правильно дышать
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала,...
12 сен в 10:00
50 000₽ за человека
4 дня
Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере
Побывать на мысе Бурхан, увидеть ступу Просветления и понаблюдать за нерпами
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала,...
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
50 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга6 августа 2024Джип-Сафари просто бомба. Понравилось очень. Анна наш гид, супер-гид. Провезла нас по всему Ольхону рассказала много того что в книжках
- ЮЮлия3 января 2024Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и реализуют все наши хотелки! Спасибо огромное
- ЕЕвгений2 сентября 2023Отличное и интересное путешествие. Супергид-Евгений. Хорошая организация- начиная от переговоров с Марией, встречи в аэропорту и возвращению в Иркутск. Продуманная
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мыс Любви»
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