читать дальше мы бы не прочитали. Были в таких местах,куда не ступала нога человека. Купались в Байкале и не раз. Обедали возле Байкала. Огорчило одно размещение в гостинице которая не стоит и одной звёзды. Анне респект. Спасибо

Джип-Сафари просто бомба. Понравилось очень. Анна наш гид, супер-гид. Провезла нас по всему Ольхону рассказала много того что в книжках