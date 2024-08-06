Мыс Любви – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Мыс Любви» в Иркутске, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Джиппинг
3 отзыва
4 дня
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала
Начало: Иркутск, 08:00
16 авг в 08:00
18 авг в 08:00
48 000 за человека
Экспресс-тур на Байкал: классический маршрут по местам силы и практика йоги
На машине
На катере
4 дня
Экспресс-тур на Байкал: классический маршрут по местам силы и практика йоги
Встретить рассвет на Шаманке, прокатиться по озеру на катере и научиться правильно дышать
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала,...
12 сен в 10:00
50 000 за человека
Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере
На машине
На катере
4 дня
Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере
Побывать на мысе Бурхан, увидеть ступу Просветления и понаблюдать за нерпами
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала,...
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
    Джип-Сафари просто бомба. Понравилось очень. Анна наш гид, супер-гид. Провезла нас по всему Ольхону рассказала много того что в книжках
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    мы бы не прочитали. Были в таких местах,куда не ступала нога человека. Купались в Байкале и не раз. Обедали возле Байкала. Огорчило одно размещение в гостинице которая не стоит и одной звёзды. Анне респект. Спасибо

    Джип-Сафари просто бомба. Понравилось очень. Анна наш гид, супер-гид. Провезла нас по всему Ольхону рассказала много
  • Ю
    Юлия
    3 января 2024
    Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
    Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и реализуют все наши хотелки! Спасибо огромное
    Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания иПросто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания иПросто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и
  • Е
    Евгений
    2 сентября 2023
    Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
    Отличное и интересное путешествие. Супергид-Евгений. Хорошая организация- начиная от переговоров с Марией, встречи в аэропорту и возвращению в Иркутск. Продуманная
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    экскурсионная программа. Все сделано для того, что бы увидеть красоту Байкала и оценить его мощь и величие. и эта цель -достигнута. Мы в восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мыс Любви»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
  2. Экспресс-тур на Байкал: классический маршрут по местам силы и практика йоги
  3. Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Набережная
  7. Тажеранские степи
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Мыс Любви" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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