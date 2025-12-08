Мои заказы

Волшебная пора на Байкале: рождественский тур по Ольхону, Иркутску и окрестностям

Погрузиться в бурятскую культуру, осмотреть главные мысы острова и погулять по Сибирскому Парижу
В этом рождественском путешествии вы отправитесь в самое сердце Байкала — на легендарный остров Ольхон.

Вас ждут неповторимые пейзажи озера, прогулки по первому прозрачному льду и знакомство с сакральным мысом Бурхан,


где, по преданию, обитают духи Байкала.

Вы посетите мыс Хобой — край острова с захватывающими видами и причудливыми скальными образованиями, узнаете старинные легенды и почувствуете мощь сибирской природы.

По дороге обратно заглянете в этнокомплекс «Золотая Орда», где познакомитесь с традициями бурятского народа и попробуете блюда национальной кухни. Тур завершится в Иркутске: заснеженные улицы и старинная архитектура закрепят ощущение праздника.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой предметы личной гигиены, тёплую одежду, удобную обувь для прогулок по льду, солнцезащитные очки и индивидуальные лекарственные средства.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон: первое знакомство с Байкалом

Встреча группы в Иркутске: в 9:00 — в аэропорту, в 10:00 — на железнодорожном вокзале (время местное, на 5 часов опережает московское). Отсюда мы отправимся к острову Ольхон, в посёлок Хужир. Переезд включает переправу через Байкал на катере или хивусе (оплачивается дополнительно на месте).

По прибытии — размещение в гостинице. Затем — прогулка к мысу Бурхан, знаменитой скале Шаманке, одному из главных символов Байкала. С древних времён считается, что именно здесь обитают духи острова.

Сегодня и завтра у вас будет возможность прогуляться по кристально чистому льду Байкала — редкому природному чуду, поражающему прозрачностью и глубиной цвета.

Иркутск - Ольхон: первое знакомство с БайкаломИркутск - Ольхон: первое знакомство с БайкаломИркутск - Ольхон: первое знакомство с Байкалом
2 день

Мыс Хобой и красоты северного Ольхона

После завтрака отправимся в путешествие на целый день к мысу Хобой. Эффектная скала столбовидной формы, давшая название мысу, окутана древней легендой. Это место расположено у самого широкого участка Байкала, где расстояние между берегами достигает 79,5 км. Здесь вы сможете по-настоящему оценить масштаб озера, которое местные жители называют морем.

По пути откроются живописные пейзажи северного Ольхона: степные просторы, скала Три брата и ходульные деревья урочища Песчаное. В середине дня предусмотрен привал и обед-пикник на природе.

Мыс Хобой и красоты северного ОльхонаМыс Хобой и красоты северного ОльхонаМыс Хобой и красоты северного Ольхона
3 день

Возвращение в Иркутск и знакомство с культурой Бурятии

После завтрака — сборы и выезд в Иркутск. По дороге мы посетим этнокомплекс «Золотая Орда», где познакомимся с бурятскими традициями и обычаями. Здесь нас ждёт обед, во время которого вы попробуете блюда национальной кухни.

По прибытии в Иркутск состоится вечерняя обзорная экскурсия по городу. Заснеженные улицы, старинные особняки и мягкий свет фонарей создают особую атмосферу сибирского зимнего города. После экскурсии — размещение в гостинице.

Ночью желающие смогут посетить рождественскую службу в Богоявленском кафедральном соборе (1718 года постройки, объект культурного наследия России). Храм находится всего в 600 метрах от гостиницы.

Возвращение в Иркутск и знакомство с культурой БурятииВозвращение в Иркутск и знакомство с культурой Бурятии
4 день

Окончание тура

Завтрак в гостинице. Завершение тура и выезд до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное, за одного47 500 ₽
1-местное56 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины, 2 обеда
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Траснфер до аэропорта
  • Доплата за 1-местное размещение - 9000 ₽
  • Переправа на остров Ольхон (катер или хивус) - от 800 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00. В 10:00 на железнодорожном вокзале (время местное, на 5 часов опережает московское)
Завершение: Иркутск, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 39 туристов
Мы организуем туры по Сибири уже больше 20 лет! Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на


конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

Тур входит в следующие категории Иркутска

