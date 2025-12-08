Волшебная пора на Байкале: рождественский тур по Ольхону, Иркутску и окрестностям
Погрузиться в бурятскую культуру, осмотреть главные мысы острова и погулять по Сибирскому Парижу
В этом рождественском путешествии вы отправитесь в самое сердце Байкала — на легендарный остров Ольхон.
Вас ждут неповторимые пейзажи озера, прогулки по первому прозрачному льду и знакомство с сакральным мысом Бурхан, читать дальше
где, по преданию, обитают духи Байкала.
Вы посетите мыс Хобой — край острова с захватывающими видами и причудливыми скальными образованиями, узнаете старинные легенды и почувствуете мощь сибирской природы.
По дороге обратно заглянете в этнокомплекс «Золотая Орда», где познакомитесь с традициями бурятского народа и попробуете блюда национальной кухни. Тур завершится в Иркутске: заснеженные улицы и старинная архитектура закрепят ощущение праздника.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой предметы личной гигиены, тёплую одежду, удобную обувь для прогулок по льду, солнцезащитные очки и индивидуальные лекарственные средства.
Программа тура по дням
1 день
Иркутск - Ольхон: первое знакомство с Байкалом
Встреча группы в Иркутске: в 9:00 — в аэропорту, в 10:00 — на железнодорожном вокзале (время местное, на 5 часов опережает московское). Отсюда мы отправимся к острову Ольхон, в посёлок Хужир. Переезд включает переправу через Байкал на катере или хивусе (оплачивается дополнительно на месте).
По прибытии — размещение в гостинице. Затем — прогулка к мысу Бурхан, знаменитой скале Шаманке, одному из главных символов Байкала. С древних времён считается, что именно здесь обитают духи острова.
Сегодня и завтра у вас будет возможность прогуляться по кристально чистому льду Байкала — редкому природному чуду, поражающему прозрачностью и глубиной цвета.
2 день
Мыс Хобой и красоты северного Ольхона
После завтрака отправимся в путешествие на целый день к мысу Хобой. Эффектная скала столбовидной формы, давшая название мысу, окутана древней легендой. Это место расположено у самого широкого участка Байкала, где расстояние между берегами достигает 79,5 км. Здесь вы сможете по-настоящему оценить масштаб озера, которое местные жители называют морем.
По пути откроются живописные пейзажи северного Ольхона: степные просторы, скала Три брата и ходульные деревья урочища Песчаное. В середине дня предусмотрен привал и обед-пикник на природе.
3 день
Возвращение в Иркутск и знакомство с культурой Бурятии
После завтрака — сборы и выезд в Иркутск. По дороге мы посетим этнокомплекс «Золотая Орда», где познакомимся с бурятскими традициями и обычаями. Здесь нас ждёт обед, во время которого вы попробуете блюда национальной кухни.
По прибытии в Иркутск состоится вечерняя обзорная экскурсия по городу. Заснеженные улицы, старинные особняки и мягкий свет фонарей создают особую атмосферу сибирского зимнего города. После экскурсии — размещение в гостинице.
Ночью желающие смогут посетить рождественскую службу в Богоявленском кафедральном соборе (1718 года постройки, объект культурного наследия России). Храм находится всего в 600 метрах от гостиницы.
4 день
Окончание тура
Завтрак в гостинице. Завершение тура и выезд до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное, за одного
47 500 ₽
1-местное
56 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, ужины, 2 обеда
Трансфер из аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт/переезд до Иркутска и обратно
Остальное питание
Траснфер до аэропорта
Доплата за 1-местное размещение - 9000 ₽
Переправа на остров Ольхон (катер или хивус) - от 800 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00. В 10:00 на железнодорожном вокзале (время местное, на 5 часов опережает московское)
Завершение: Иркутск, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 39 туристов
Мы организуем туры по Сибири уже больше 20 лет!
Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на читать дальше
конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения с нами не оставят вас равнодушными!
Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири!
Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!