Встреча группы в Иркутске: в 9:00 — в аэропорту, в 10:00 — на железнодорожном вокзале (время местное, на 5 часов опережает московское). Отсюда мы отправимся к острову Ольхон, в посёлок Хужир. Переезд включает переправу через Байкал на катере или хивусе (оплачивается дополнительно на месте).

По прибытии — размещение в гостинице. Затем — прогулка к мысу Бурхан, знаменитой скале Шаманке, одному из главных символов Байкала. С древних времён считается, что именно здесь обитают духи острова.

Сегодня и завтра у вас будет возможность прогуляться по кристально чистому льду Байкала — редкому природному чуду, поражающему прозрачностью и глубиной цвета.