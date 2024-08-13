1 день

Дорога на Ольхон

9:00 Старт маршрута из аэропорта Иркутска.

Прибыть в город Иркутск необходимо не позднее 08:00.

Сегодня нам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на остров Ольхон!

По пути нас ждут красивейшие зимние пейзажи: это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.

Всего дорога займет 5-6 часов, однако в нашем комфортном транспорте это время пролетит незаметно.

Также по пути будет остановка на обед в придорожном кафе с бурятской национальной кухней, где вы попробуете вкуснейшие блюда местной кухни: бурятские позы, бухлер и другие байкальские деликатесы.

После сытного обеда продолжаем наш путь к Байкалу.

Примерно в 14:00 прибытие в Хужир (поселок на о. Ольхон), где нас ждет комфортабельное размещение на базе отдыха, уютные номера и небольшой отдых после дороги.

Набравшись сил едем дальше: начинается наше большое ледовое путешествие по Байкалу!

В этот день нашим транспортом будет чудо-техника – судно на воздушной подушке хивус.

Мы посетим красивейшие места Байкал: буддистская Ступа Просветления на острове Огой, ледяные гроты острова Ольхон, в которых для любознательных туристов спрятаны уникальные природные творения – сокуи.

В 18:00 прибытие на базу отдыха и свободное время.

Питание: обед.