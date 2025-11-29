Мои заказы

Зимний Байкал во всей красе: Листвянка, Аршан и Ольхон, волшебный лёд и релакс в термах

Попробовать байкальскую рыбу, заглянуть в хрустальные гроты и посетить буддийский дацан
В одном туре мы собрали всё самое интересное: природные локации, таинственные святыни и исторические памятники.

Вы пройдётесь по улочкам «Сибирского Парижа» — Иркутска, услышите легенды о Шаман-камне, побываете в Хойморском дацане,
скрытом от глаз в кедровой роще. Прогуляетесь к водопадам реки Кынгырга, ощутите мощь Саян и расслабитесь в горячих источниках.

На Малом Море восхититесь прозрачным льдом, сделаете эффектные снимки в хрустальных гротах, полюбуетесь мысом Бурхан и даже сможете попробовать чистейшую воду Байкала прямо из лунки. В стоимость мы также включили дегустацию местной рыбки.

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей?
- тёплая и устойчивая обувь
- тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
- брюки
- шапка лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной.
- тёплый двухслойный шарф
- непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом), взять лучше и то, и то.
- термобельё
- флиска
- свитер, футболка
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки, лёгкие хлопковые
- солнцезащитный крем
- солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
- термос (на свое усмотрение)
- аптечка (личная)
- для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, который будет находится в отеле).

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, Листвянка, Шаман-камень, Байкальский музей, дегустация рыбки

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале и отправимся на обзорную экскурсию по Иркутску — «Сибирскому Парижу». Увидим старинные церкви, резные купеческие дома и услышим истории о декабристах и их судьбах.

После направимся к Байкалу — в посёлок Листвянка, расположенный у истока Ангары. Здесь нас ждёт первая встреча с озером и знаменитый Шаман-камень.

Мы увидим лёд, его прозрачную поверхность и горные пейзажи вокруг. Затем посетим Байкальский музей, где узнаем о экосистеме водоёма и встретимся с нерпами и другими обитателями озера.

В завершение дня нас ждёт дегустация байкальской рыбы, чай из местных трав и прогулка по рынку и сувенирным лавкам Листвянки. Вернёмся в Иркутск, разместимся в отеле и отдохнём.

Экскурсия по Иркутску, Листвянка, Шаман-камень, Байкальский музей, дегустация рыбки
2 день

Посёлок Аршан у подножия Саян, водопады на реке Кынгырга, Хойморский дацан и купание в термах

Позавтракаем и поедем в посёлок Аршан — курорт в живописной Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии нас ждёт обед в кафе бурятской кухни: попробуем горячие буузы и наваристый суп, чтобы набраться сил перед прогулкой.

Далее отправимся к водопадам на реке Кынгырга, наше знакомство пройдёт до первого водопада. Зимой он особенно красив: прозрачный лёд образует причудливые формы, сквозь которые продолжает пробиваться поток воды.

Посетим Хойморский дацан, расположенный в кедровой роще. Кульминацией дня станет купание в горячих источниках «Жемчуг». Термальные воды, богатые минералами, помогут расслабиться и восстановить силы после активного дня.

Вечером мы вернёмся в Иркутск.

Посёлок Аршан у подножия Саян, водопады на реке Кынгырга, Хойморский дацан и купание в термах
3 день

Малое Море Байкала, хрустальный лёд и экскурсия по Ольхону

Сегодня поедем к сердцу Байкала — на Малое Море. По дороге нас ждут живописные виды: заснеженные склоны Прибайкальского хребта, степи Тажерана и горные берега озера.

По прибытии разместимся в отеле, немного отдохнём и встретимся с гидом. Главное событие дня — прогулка по льду Байкала. Мы выйдем на его прозрачную поверхность, увидим застывшие пузырьки метана, трещины и удивительные узоры, словно созданные художником. Во время экскурсии гид расскажет легенды озера, факты об острове Ольхон и проливе Ольхонские ворота.

По желанию можно взять коньки и покататься по ледяной глади. Вечером нас ждёт ужин в отеле и отдых.

Малое Море Байкала, хрустальный лёд и экскурсия по Ольхону
4 день

Пролив Ольхонские ворота, ледяные гроты, мыс Бурхан и возвращение в Иркутск

Утром отправимся на остров Ольхон — духовный центр Байкала. Первая остановка — пролив Ольхонские ворота. Здесь мы выйдем на застывшую поверхность озера и попробуем глоток чистейшей байкальской воды прямо из пробурённой лунки.

Главное впечатление дня — ледяные гроты и пещеры Байкала. Мы пройдём внутрь, где сверкающие сталактиты и замёрзшие наплески образуют хрустальные арки и стены.

Посетим мыс Бурхан со скалой Шаманкой. Здесь можно загадать желание и просто насладиться видом на бескрайний Сарайский пляж.

Пообедаем и поедем обратно в Иркутск. Вечером — заселение в отель и отдых после насыщенного дня.

Пролив Ольхонские ворота, ледяные гроты, мыс Бурхан и возвращение в Иркутск
5 день

Отъезд

После завтрака (при раннем выезде ланч-бокс, который можно заказать заранее на ресепшен отеля) — трансфер в аэропорт.

Отъезд

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, 2 обеда, 1 ужин и дегустация байкальской рыбы
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии и развлечения по программе
  • Купание в горячих источниках
  • Входные билеты
  • Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 21 000 ₽
  • Доплата за размещение в гостиницах и номерах другой категории
  • Стоимость тура при покупке до 20.02.2026 - 58 200 ₽, цена без скидки - 68 470 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в 8:00-8:30 в аэропорту (на выходе из зоны выдачи багажа), с 9:00 до 9:30 на ж/д вокзале (у выхода в город, внутри здания)
Завершение: Иркутск, 12:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

