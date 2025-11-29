Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале и отправимся на обзорную экскурсию по Иркутску — «Сибирскому Парижу». Увидим старинные церкви, резные купеческие дома и услышим истории о декабристах и их судьбах.

После направимся к Байкалу — в посёлок Листвянка, расположенный у истока Ангары. Здесь нас ждёт первая встреча с озером и знаменитый Шаман-камень.

Мы увидим лёд, его прозрачную поверхность и горные пейзажи вокруг. Затем посетим Байкальский музей, где узнаем о экосистеме водоёма и встретимся с нерпами и другими обитателями озера.

В завершение дня нас ждёт дегустация байкальской рыбы, чай из местных трав и прогулка по рынку и сувенирным лавкам Листвянки. Вернёмся в Иркутск, разместимся в отеле и отдохнём.