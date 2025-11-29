Вы пройдётесь по улочкам «Сибирского Парижа» — Иркутска, услышите легенды о Шаман-камне, побываете в Хойморском дацане,
Описание тура
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей?
- тёплая и устойчивая обувь
- тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
- брюки
- шапка лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной.
- тёплый двухслойный шарф
- непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом), взять лучше и то, и то.
- термобельё
- флиска
- свитер, футболка
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки, лёгкие хлопковые
- солнцезащитный крем
- солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
- термос (на свое усмотрение)
- аптечка (личная)
- для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, который будет находится в отеле).
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, Листвянка, Шаман-камень, Байкальский музей, дегустация рыбки
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале и отправимся на обзорную экскурсию по Иркутску — «Сибирскому Парижу». Увидим старинные церкви, резные купеческие дома и услышим истории о декабристах и их судьбах.
После направимся к Байкалу — в посёлок Листвянка, расположенный у истока Ангары. Здесь нас ждёт первая встреча с озером и знаменитый Шаман-камень.
Мы увидим лёд, его прозрачную поверхность и горные пейзажи вокруг. Затем посетим Байкальский музей, где узнаем о экосистеме водоёма и встретимся с нерпами и другими обитателями озера.
В завершение дня нас ждёт дегустация байкальской рыбы, чай из местных трав и прогулка по рынку и сувенирным лавкам Листвянки. Вернёмся в Иркутск, разместимся в отеле и отдохнём.
Посёлок Аршан у подножия Саян, водопады на реке Кынгырга, Хойморский дацан и купание в термах
Позавтракаем и поедем в посёлок Аршан — курорт в живописной Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии нас ждёт обед в кафе бурятской кухни: попробуем горячие буузы и наваристый суп, чтобы набраться сил перед прогулкой.
Далее отправимся к водопадам на реке Кынгырга, наше знакомство пройдёт до первого водопада. Зимой он особенно красив: прозрачный лёд образует причудливые формы, сквозь которые продолжает пробиваться поток воды.
Посетим Хойморский дацан, расположенный в кедровой роще. Кульминацией дня станет купание в горячих источниках «Жемчуг». Термальные воды, богатые минералами, помогут расслабиться и восстановить силы после активного дня.
Вечером мы вернёмся в Иркутск.
Малое Море Байкала, хрустальный лёд и экскурсия по Ольхону
Сегодня поедем к сердцу Байкала — на Малое Море. По дороге нас ждут живописные виды: заснеженные склоны Прибайкальского хребта, степи Тажерана и горные берега озера.
По прибытии разместимся в отеле, немного отдохнём и встретимся с гидом. Главное событие дня — прогулка по льду Байкала. Мы выйдем на его прозрачную поверхность, увидим застывшие пузырьки метана, трещины и удивительные узоры, словно созданные художником. Во время экскурсии гид расскажет легенды озера, факты об острове Ольхон и проливе Ольхонские ворота.
По желанию можно взять коньки и покататься по ледяной глади. Вечером нас ждёт ужин в отеле и отдых.
Пролив Ольхонские ворота, ледяные гроты, мыс Бурхан и возвращение в Иркутск
Утром отправимся на остров Ольхон — духовный центр Байкала. Первая остановка — пролив Ольхонские ворота. Здесь мы выйдем на застывшую поверхность озера и попробуем глоток чистейшей байкальской воды прямо из пробурённой лунки.
Главное впечатление дня — ледяные гроты и пещеры Байкала. Мы пройдём внутрь, где сверкающие сталактиты и замёрзшие наплески образуют хрустальные арки и стены.
Посетим мыс Бурхан со скалой Шаманкой. Здесь можно загадать желание и просто насладиться видом на бескрайний Сарайский пляж.
Пообедаем и поедем обратно в Иркутск. Вечером — заселение в отель и отдых после насыщенного дня.
Отъезд
После завтрака (при раннем выезде ланч-бокс, который можно заказать заранее на ресепшен отеля) — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков, 2 обеда, 1 ужин и дегустация байкальской рыбы
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии и развлечения по программе
- Купание в горячих источниках
- Входные билеты
- Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - 21 000 ₽
- Доплата за размещение в гостиницах и номерах другой категории
- Стоимость тура при покупке до 20.02.2026 - 58 200 ₽, цена без скидки - 68 470 ₽