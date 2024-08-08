В тур включена экскурсия на северную часть острова Ольхон, посещение мыса Хобой, мыса Любви и Саган-Хушун, а также скульптуры Даши Намдакова “Хранитель Байкала”.
За эти три дня тура вы перезагрузитесь и отдохнете в окружении прекрасной природной красоты Байкала!
Программа тура по дням
Начало путешествия. Дорога на Ольхон
После прибытия в Иркутск начнется ваше байкальское путешествие.
Из Иркутска на групповом трансфере вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира.
По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.
Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.
Мы рекомендуем прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Это невероятно красивое и приятное зрелище и времяпрепровождение!
На этом первый день путешествия по Ольхону подходит к концу.
Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!
Вы увидите: Тажеранские степи; паромная переправа; мыс Бурхан, скала Шаманка.
Включено в стоимость: групповой трансфер; проживание, ужин.
Экскурсия на мыс Хобой
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу острова Ольхон.
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Находятся рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие!
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Увидите своими глазами необычную и впечатляющую творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала» – это его дар Байкалу.
Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности.
Смотрится скульптура необычайно аутентично и величественно!
Вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.
Вы увидите: мыс Саган-Хушун, мыс Любви, мыс Хобой, скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка; ужин.
Возвращение в г. Иркутск. Отъезд
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.
За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!
Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к батюшке Байкалу.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание на о. Ольхон.
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|36 000
|48 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|8 000
|15 000
В туре возможно подселение.
Варианты проживания
Усадьба Копыловых ", "Алдартей ", "Усадьба Рыбака ", Кемпинг-отель" Ольхон
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Байкал терра
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Вилла Малина ", "Вдохновение ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт Ольхон
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание, указанное в программе (завтраки, кроме первого дня, 1 обед-пикник на мысе Хобой, 2 ужина)
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Ледовая переправа на хивусе в межсезонье (зависит от климатических условий)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
- теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- сидушка (хоба туристическая);
- термос (по желанию);
- бинокль (по желанию).
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!
Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Как организована встреча?
Есть два места и конкретное время сбора группы в формате сборно-групповых туров:
- гостиница Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени;
- аэропорт г. Иркутск в 10.00 по местному времени.
До места сбора группы необходимо добираться самостоятельно.
При оформлении заявки обязательно нужно указать, по какому из двух адресов вас встретить в день старта тура.