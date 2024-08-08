1 день

Начало путешествия. Дорога на Ольхон

После прибытия в Иркутск начнется ваше байкальское путешествие.

Из Иркутска на групповом трансфере вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира.

По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.

Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.

Мы рекомендуем прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Это невероятно красивое и приятное зрелище и времяпрепровождение!

На этом первый день путешествия по Ольхону подходит к концу.

Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!

Вы увидите: Тажеранские степи; паромная переправа; мыс Бурхан, скала Шаманка.

Включено в стоимость: групповой трансфер; проживание, ужин.