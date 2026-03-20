Встреча участников в аэропорту Иркутска в 9:00. Программа начнётся с обзорной экскурсии по городу, где предстоит увидеть место основания Иркутского острога на берегу Ангары и другие знаковые локации исторического центра. Прогулка продлится 1–2 часа, а каждый момент будет запечатлён на плёночную камеру — особенные кадры, которые невозможно повторить дважды.

После знакомства с городом группа направится к паромной переправе. В 13:30 запланирован обед в кафе в посёлке Баяндай, оформленном в бурятском стиле. Во второй половине дня маршрут продолжится по льду Байкала (при открытой переправе). По пути запланированы остановки для фотографий и отдыха.

Желающие смогут покататься на коньках (услуга оплачивается отдельно). Ближе к вечеру состоится прогулка к скале Шаманка (мыс Бурхан), где можно увидеть, как закат окрашивает лёд и скалы в золотые тона.