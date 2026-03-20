Вы и 2 острова Байкала: персональное фотопутешествие на джипе (с опцией сопровождения на английском)
Подняться к Шаманке, увидеть гроты и наплески и запечатлеть поездку на плёнку
Это путешествие позволит прикоснуться к величию зимнего Байкала и сохранить мгновения на плёнке, где каждый кадр станет уникальным свидетельством пути.
Поездка начнётся в Иркутске, где старинные купеческие кварталы и деревянное зодчество читать дальшеуменьшить
напомнят о сибирском прошлом. После дорога приведёт к Байкалу по льду или через паромную переправу.
Вам откроются панорамы Малого Моря, а у скалы Шаманка можно будет встретить закат, отражающийся в прозрачной глади.
На протяжении всего маршрута предстоит увидеть гроты и наплески у острова Огой, подняться к буддийской ступе Просветления и услышать легенды, хранимые бурятскими преданиями.
Описание тура
Организационные детали
— Прохладная и ветреная погода на острове; рекомендуется тёплая одежда. — Тайминг 1-го дня: 1 час — экскурсия по городу, 1 час — обед, 4 часа — путешествие к Байкалу. — 2-й день — возвращение в Иркутск около 18:00.
Программа тура по дням
1 день
Иркутск и дорога к Ольхону
Встреча участников в аэропорту Иркутска в 9:00. Программа начнётся с обзорной экскурсии по городу, где предстоит увидеть место основания Иркутского острога на берегу Ангары и другие знаковые локации исторического центра. Прогулка продлится 1–2 часа, а каждый момент будет запечатлён на плёночную камеру — особенные кадры, которые невозможно повторить дважды.
После знакомства с городом группа направится к паромной переправе. В 13:30 запланирован обед в кафе в посёлке Баяндай, оформленном в бурятском стиле. Во второй половине дня маршрут продолжится по льду Байкала (при открытой переправе). По пути запланированы остановки для фотографий и отдыха.
Желающие смогут покататься на коньках (услуга оплачивается отдельно). Ближе к вечеру состоится прогулка к скале Шаманка (мыс Бурхан), где можно увидеть, как закат окрашивает лёд и скалы в золотые тона.
2 день
Ольхон, Огой и возвращение в Иркутск
Выезд в 10:00. Путешествие по льду начнётся в районе Хужира. Группа проследует на юг, посетит остров Огой, где расположена буддийская ступа Просветления, а также гроты и наплески Байкала. После осмотра достопримечательностей маршрут пройдёт вдоль острова Ольхон с несколькими остановками по пути к парому.
Переправа через Байкал запланирована на 15:00, далее поедем в Иркутск. Прибытие в город — около 18:00. Желающие останутся в городе, а кто-то вернётся домой. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
Снек и вода
Трансферы из аэропорта и по маршруту, топливо
Услуги аккредитованного гида-водителя (возможно сопровождение на английском языке)
Экскурсии
Плёночная фотосъёмка (30-36 кадров, оцифровка в течение недели)
Что не входит в цену
Перелёт до Иркутска и обратно
Проживание
Остальное питание
Трансфер до аэропорта
Билеты в национальный парк (500-600 ₽ с человека)
Дополнительные активности (катание на коньках, аренда велосипедов и др.)
Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт или ваш отель, 9:00 (возможна корректировка по договорённости)
Завершение: Иркутск, 18:00 (возможна корректировка по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Иркутске
Привет! Я Илья, родом из Иркутска.
Уже 12 лет помогаю людям комфортно путешествовать и узнавать новые места.
На себе опробовал жизнь в 5 странах и 5 регионах России, поэтому знаю, что именно читать дальшеуменьшить
влюбляет в место и позволяет почувствовать себя своим.
А сейчас я с большой любовью приглашаю в гости в родной регион — покажу и расскажу всё доступно и увлекательно.
Я свободно говорю на английском и легко нахожу общий язык с иностранными туристами.
Присоединяйся, если хочешь почувствовать жизнь на Байкале во всех красках!
Павел
Спасибо огромное за заряд энергии, классную программу, драйв и удобство в течение всего дня 😎 Илья, ты лучший 🫶 Этот день точно останется у меня в памяти как один из самых ярких и запоминающихся. Не говорю "прощай", а лишь "до встречи"))
Егор
Спасибо большое Илье за такой классный опыт и хорошую поездку! Байкал точно останется в памяти навсегда)
Мария
Огромное спасибо за эти незабываемые два дня, полные ярких впечатлений и теплых моментов, за то что помогли осуществить мою маленькую мечту 🧊💙
Наталья
Огромное спасибо за эту классную поездку! Было очень насыщенно, тепло и солнечно, атмосфера такая домашняя и приятная, оставила только хорошие впечатления.
