Иваново: путешествие сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Иваново: от села к столице текстиля
Откройте для себя Иваново - город, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальных архитектурных формах и культурных памятниках
Начало: На площади Революции
Завтра в 16:00
11 дек в 09:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
Начало: На пл. Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9200 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
11 дек в 17:30
12 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3999 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановский конструктивизм
Прогулка по Иваново раскроет перед вами тайны конструктивизма, познакомит с уникальными зданиями и их историей. Оцените архитектурные метафоры
Начало: Площадь Пушкина у фонтана перед театром
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Иваново
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Начало: Музей (можно обговорить место встречи за дополните...
3 фев в 08:00
4 фев в 08:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег5 ноября 2025Не смотря на то, что экскурсия обзорная и проходила вечером, Александр рассказал много интересного о городе, архитектуре, памятниках и памятных местах.
Нам всё понравилось.
- ЕЕлена28 октября 2025Замечательный формат экскурсии и замечательный экскурсовод Александр! На автомобиле проехали почти всё Иваново. Увидели много интересных мест, некоторые из них
- ЧЧеркасова27 октября 2025Спасибо большое Александру за потрясающую экскурсию для нас с сыном. Были проездом в Иваново и не пожалели, что так здорово провели время с пользой и интересом.
Рекомендуем)
- ММария23 октября 2025Александр! Спасибо большое за захватывающую экскурсию, за качественную подачу, за комфорт (экскурсия на автомобиле) и за чуткость. Будем Вас советовать! С уважением, Мария и Екатерина.
- ТТатьяна20 октября 2025Александр прекрасный рассказчик. Мастерски, с юмором и с любовью к своему городу уложил в 2 часа экскурсии всё самое интересное. Самое необычное это точка конфлюэнции!
- ААнна18 октября 2025Иваново очень сложный город с точки зрения экскурсий. Все очень далеко друг от друга и Александр отлично в рамках автомобильной
- ААлександра16 октября 2025все прошло хорошо.
- ГГалина2 октября 2025Чудесный гид, грамотный, любящий свой город. Очень интересная и познавательная экскурсия
- ЮЮлия13 сентября 2025Отличная экскурсия, самый приемлемый формат для города на один день. Прекрасный экскурсовод, узнали историю города, увидели самые знаковые места. То что нужно!
- ЛЛюдмила9 сентября 2025Александр, спасибо большое за экскурсию.
Было очень интересно и познавательно.
- ННаталия31 августа 2025Это первый опыт комбинированной экскурсии пешеходная + автомобильная. В основном это были пешеходные экскурсии. Нам понравилось! Так удобно осмотреть чуть
- ККсения27 августа 2025Однозначно обязательно нужно выбрать именно эту экскурсию, максимальное комфортное погружение в историю, в особенности города. Спасибо Александру, профессионально! 👍
- ААнна25 августа 2025Образованный и интеллигентный Александр поведал нам увлекательную историю города Иваново! Рекомендую!
- ВВиктория24 августа 2025Вчера были на автомобильной экскурсии по городу Иваново с Александром! Ну во первых, если вы впервые в городе, автомобильная экскурсия
- ЕЕвгения17 августа 2025Отличная экскурсия, много интересного узнали и увидели, даже дождь не смог нам помешать. Александр хороший рассказчик, приятно было слушать и общаться
- ЕЕлена16 августа 2025Спасибо за отличную экскурсию
- ООксана16 августа 2025Спасибо Александру, за два часа он успел познакомить нас с интересными местами города Иваново и показал интересное уникальное место в городе!!! Спасибо!!!
- ВВера10 августа 2025Экскурсия - это не только показ достопримечательностей, а ещё и интересный диалог.
Было интересно и познавательно. На автомобиле мы увидели все знаковые локации, останавливались в красивых и интересных местах. Спасибо за
профессиональный рассказ о городе.
Рекомендую!
- ЮЮлия7 августа 2025отличная экскурсия!!! остались довольны!!!
- ВВладимир6 августа 2025Александру с благодарностью: прошла почти неделя после экскурсии по Иваново, а мы до сих пор с удовольствием о ней вспоминаем!
