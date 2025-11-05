читать дальше

это прям супер! За 2 часа проехать основные достопримечательности города это то что надо! Пешком за это время столько увидеть невозможно! Во вторых, Александр замечательный гид! Получили много интересной информации, как про историю города, так и про настоящее. Два часа пролетели как миг☺️. Благодаря Александру мы увидели насколько Иваново интересный и красивый город. Планируем еще раз приехать в Иваново, погулять по улочкам и посетить местные музеи. Спасибо Александру за полезно и познавательно проведенные 2 часа!