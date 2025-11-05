Мои заказы

Экскурсии в Соборную мечеть

Найдено 9 экскурсий в категории «Соборная мечеть» в Иваново, цены от 2700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Иваново
Пешая
2 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: путешествие сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иваново: от села к столице текстиля
Откройте для себя Иваново - город, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальных архитектурных формах и культурных памятниках
Начало: На площади Революции
Завтра в 16:00
11 дек в 09:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
Начало: На пл. Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9200 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
11 дек в 17:30
12 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Иваново - фабричный и советский
Пешая
2 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3999 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановский конструктивизм
Прогулка по Иваново раскроет перед вами тайны конструктивизма, познакомит с уникальными зданиями и их историей. Оцените архитектурные метафоры
Начало: Площадь Пушкина у фонтана перед театром
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Иваново
На машине
2 часа
368 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Иваново
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Начало: Музей (можно обговорить место встречи за дополните...
3 фев в 08:00
4 фев в 08:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
Пешая
2 часа
-
10%
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽3000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    5 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Не смотря на то, что экскурсия обзорная и проходила вечером, Александр рассказал много интересного о городе, архитектуре, памятниках и памятных местах.
    Нам всё понравилось.
  • Е
    Елена
    28 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Замечательный формат экскурсии и замечательный экскурсовод Александр! На автомобиле проехали почти всё Иваново. Увидели много интересных мест, некоторые из них
    читать дальше

    посетили. Узнали много интересного об этом городе. Александр - чудесный рассказчик. Говорит на понятном языке, без сложных исторических терминов. При этом все главные исторические моменты были охвачены. Запомнилось очень многое. И многое впечатлило. Экскурсию однозначно рекомендую!

  • Ч
    Черкасова
    27 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Спасибо большое Александру за потрясающую экскурсию для нас с сыном. Были проездом в Иваново и не пожалели, что так здорово провели время с пользой и интересом.
    Рекомендуем)
    Спасибо большое Александру за потрясающую экскурсию для нас с сыном. Были проездом в Иваново и не пожалели, что так здорово провели время с пользой и интересом.
    Рекомендуем)
  • М
    Мария
    23 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Александр! Спасибо большое за захватывающую экскурсию, за качественную подачу, за комфорт (экскурсия на автомобиле) и за чуткость. Будем Вас советовать! С уважением, Мария и Екатерина.
  • Т
    Татьяна
    20 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Александр прекрасный рассказчик. Мастерски, с юмором и с любовью к своему городу уложил в 2 часа экскурсии всё самое интересное. Самое необычное это точка конфлюэнции!
  • А
    Анна
    18 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Иваново очень сложный город с точки зрения экскурсий. Все очень далеко друг от друга и Александр отлично в рамках автомобильной
    читать дальше

    экскурсии решает эту задачу. Александр гибко подходит к пожеланиям по времени, месту встречи, подстраивает программу и находит общий язык с каждым участником экскурсии от мала до велика. Мы были в рамках жд круиза и в такие сжатые временные рамки отлично получили представление о городе. Спасибо!

  • А
    Александра
    16 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    все прошло хорошо.
  • Г
    Галина
    2 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Чудесный гид, грамотный, любящий свой город. Очень интересная и познавательная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    13 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Отличная экскурсия, самый приемлемый формат для города на один день. Прекрасный экскурсовод, узнали историю города, увидели самые знаковые места. То что нужно!
  • Л
    Людмила
    9 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Александр, спасибо большое за экскурсию.
    Было очень интересно и познавательно.
    Александр, спасибо большое за экскурсию.
    Было очень интересно и познавательно.
  • Н
    Наталия
    31 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Это первый опыт комбинированной экскурсии пешеходная + автомобильная. В основном это были пешеходные экскурсии. Нам понравилось! Так удобно осмотреть чуть
    читать дальше

    отдаленные объекты. Мы заходили в Введенскую церковь, хотя обычно осмотр только снаружи. Попали на вечернюю службу. Это тоже понравилось! Да и в целом, Александр все понятно рассказал, без сложных фраз, дат. Порекомендовал,где покушать и мы туда отправились. Ужин и место нам также понравились!

    Это первый опыт комбинированной экскурсии пешеходная + автомобильная. В основном это были пешеходные экскурсии. Нам понравилось!
  • К
    Ксения
    27 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Однозначно обязательно нужно выбрать именно эту экскурсию, максимальное комфортное погружение в историю, в особенности города. Спасибо Александру, профессионально! 👍
    Однозначно обязательно нужно выбрать именно эту экскурсию, максимальное комфортное погружение в историю, в особенности города. Спасибо Александру, профессионально! 👍
  • А
    Анна
    25 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Образованный и интеллигентный Александр поведал нам увлекательную историю города Иваново! Рекомендую!
    Образованный и интеллигентный Александр поведал нам увлекательную историю города Иваново! Рекомендую!
  • В
    Виктория
    24 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Вчера были на автомобильной экскурсии по городу Иваново с Александром! Ну во первых, если вы впервые в городе, автомобильная экскурсия
    читать дальше

    это прям супер! За 2 часа проехать основные достопримечательности города это то что надо! Пешком за это время столько увидеть невозможно! Во вторых, Александр замечательный гид! Получили много интересной информации, как про историю города, так и про настоящее. Два часа пролетели как миг☺️. Благодаря Александру мы увидели насколько Иваново интересный и красивый город. Планируем еще раз приехать в Иваново, погулять по улочкам и посетить местные музеи. Спасибо Александру за полезно и познавательно проведенные 2 часа!

    Вчера были на автомобильной экскурсии по городу Иваново с Александром! Ну во первых, если вы впервые в городе, автомобильная экскурсия это прям супер! За 2 часа проехать основные достопримечательности города это то что надо! Пешком за это время столько увидеть невозможно! Во вторых, Александр замечательный гид! Получили много интересной информации, как про историю города, так и про настоящее. Два часа пролетели как миг☺️. Благодаря Александру мы увидели насколько Иваново интересный и красивый город. Планируем еще раз приехать в Иваново, погулять по улочкам и посетить местные музеи. Спасибо Александру за полезно и познавательно проведенные 2 часа!
  • Е
    Евгения
    17 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Отличная экскурсия, много интересного узнали и увидели, даже дождь не смог нам помешать. Александр хороший рассказчик, приятно было слушать и общаться
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Спасибо за отличную экскурсию
  • О
    Оксана
    16 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Спасибо Александру, за два часа он успел познакомить нас с интересными местами города Иваново и показал интересное уникальное место в городе!!! Спасибо!!!
    Спасибо Александру, за два часа он успел познакомить нас с интересными местами города Иваново и показал интересное уникальное место в городе!!! Спасибо!!!
  • В
    Вера
    10 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Экскурсия - это не только показ достопримечательностей, а ещё и интересный диалог.
    Было интересно и познавательно. На автомобиле мы увидели все знаковые локации, останавливались в красивых и интересных местах. Спасибо за
    профессиональный рассказ о городе.
    Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    7 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    отличная экскурсия!!! остались довольны!!!
  • В
    Владимир
    6 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Александру с благодарностью: прошла почти неделя после экскурсии по Иваново, а мы до сих пор с удовольствием о ней вспоминаем!
    читать дальше

    В череде городов, по которым мы проехали, Иваново является ярчайшим акцентом именно благодаря Александру - интеллектуалу и артисту одновременно! Было невероятно интересно, познавательно и захватывающе.
    Живая история, любовь к городу, поколениям, людям- спасибо!

Сколько стоит экскурсия по Иваново в декабре 2025
Сейчас в Иваново в категории "Соборная мечеть" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2700 до 9200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 978 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
