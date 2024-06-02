Увидеть самое главное в Иваново

Найдено 7 экскурсий в категории «Самое главное» в Иваново, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. 10 августа 36а
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
278 отзывов
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 200 за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
2 800 за всё до 5 чел.
Иваново - фабричный и советский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
3 999 за всё до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Детский квест по городу Иваново
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Детский квест в Иваново: познавательное приключение с поиском замка
Приглашаем юных искателей приключений на квест по Иваново! Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам города
Начало: У Соковского моста
Завтра в 13:00
15 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами из Иваново. Но как
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    правило город в котором живешь, менее всего знаком тебе с исторической стороны. Ты просто гуляешь, работаешь, видишь здания и не задумываешься о том, как все создавалось, чем он интересен и знаменит. Так вот именно Александр смог нам провести экскурсию так, чтобы мы увидели город совершенно другим взглядом. Наш город самый замечательный и интересный. Александр очень эрудированный и общительный человек. Проводит экскурсию так, что ты невольно погружаешься в эту атмосферу, тебя начинают интересовать детали, а Александр с удовольствием рассказывает и дает пояснения. Ну а для гостей нашего замечательного города - такая экскурсия это просто находка! Однозначно рекомендуем его в качестве гида! Все прошло просто великолепно! Спасибо!

    Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы самиВсем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Иваново: мифы и реальность
    Замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе. Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию!
  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на аудиторию. Нас было 4
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    и мы все были увлечены его повествованием. После экскурсии представление об Иваново обрастает разными подробностями, смотришь после этого на город другими глазами.

    Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Оптимальный формат экскурсии: за короткое время увидели значимые места Иваново. Во время экскурсии было несколько остановок. Гид Александр очень динамично, интересно и позитивно познакомил с городом, с его историей, архитектурой и местными легендами. Однозначно рекомендую!!!
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Иваново
    Были на экскурсии всей семьёй:2 взрослых и 3 девчонки, все было замечательно: аудио наушники, чтобы хорошо слышать Елену Аркадьевну, квест для детей, мастер класс по набивки по ткани-замечательно провели время и остались с новыми знаниями!!! Всем советую этого экскурсовода!!!
  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Очень понравилась экскурсия,шикарная подача материала,время летит не заметно. Спасибо Александру.
  • Л
    Лидия
    18 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр чудесно провел экскурсию. Погода была замечательная. Мы впервые были в Иваново. Экскурсия была хорошо организована, мы успели многое посмотреть за отведенное время. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с интересной историей и культурой Иваново!
  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    100% попадание! 2 часа только слушали! Пить, есть, фото, сувениры, туалет - о всём забыли. При этом Александр абсолютно свободно
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    отклонялся от темы экскурсии, давал развёрнутые ответы на вопросы. Оказалось г. Иваново очень интересный, со своей специфический историей. После экскурсии самостоятельно посетили музей ситца (для закрепления эффекта). Александра рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Ивановские сюжеты
    Хочется поблагодарить от всей души Марину за то, что она влюбила в город и его историю! Я много лет путешествую
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    по золотому кольцу и не обращала внимание на Иваново, но после экскурсии с Мариной буду рекомендовать к обязательному посещению это место)

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Ивановские сюжеты
    Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу, грамотная речь, доброжелательнее отношение.
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    Мы осмотрели главные достопримечательности г. Иваново, в том числе здания промышленной архитектуры из красного кирпича, памятники, красивую набережную на реке Уводь, места, связанные с событиями 1905 года, узнали много интересных фактов об истории города, которые раньше были нам неизвестны. Несмотря на аномальный майский холод, мы не замерзли, хотя экскурсия длилась 2 часа.

    Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городуИнтересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городуИнтересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Самое главное»

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  4. Иваново - фабричный и советский
  5. Иваново: мифы и реальность
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
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