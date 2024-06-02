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правило город в котором живешь, менее всего знаком тебе с исторической стороны. Ты просто гуляешь, работаешь, видишь здания и не задумываешься о том, как все создавалось, чем он интересен и знаменит. Так вот именно Александр смог нам провести экскурсию так, чтобы мы увидели город совершенно другим взглядом. Наш город самый замечательный и интересный. Александр очень эрудированный и общительный человек. Проводит экскурсию так, что ты невольно погружаешься в эту атмосферу, тебя начинают интересовать детали, а Александр с удовольствием рассказывает и дает пояснения. Ну а для гостей нашего замечательного города - такая экскурсия это просто находка! Однозначно рекомендуем его в качестве гида! Все прошло просто великолепно! Спасибо!