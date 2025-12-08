Индивидуальная
Иваново: путешествие сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Литературное Иваново
Прогуляйтесь по Иваново, где вдохновлялись Достоевский и Толстой. Откройте для себя город, который называли «поэтическими Афинами»
Начало: На площади Победы
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
3999 ₽ за всё до 6 чел.
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Иваново: от села к столице текстиля
Откройте для себя Иваново - город, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальных архитектурных формах и культурных памятниках
Начало: На площади Революции
Завтра в 16:00
11 дек в 09:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
Начало: На пл. Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9200 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
11 дек в 17:30
12 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3999 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановский конструктивизм
Прогулка по Иваново раскроет перед вами тайны конструктивизма, познакомит с уникальными зданиями и их историей. Оцените архитектурные метафоры
Начало: Площадь Пушкина у фонтана перед театром
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽
3000 ₽ за всё до 4 чел.
- ААлексей8 декабря 2025Александр для меня — находка десятилетия. Думаю, не будет преувеличением сказать, что это самый лучший гид по Иванову и один
- ААлена7 декабря 2025Хорошо структурированная экскурсия. Появилось некоторое понимание о истории и особенностях города.
- ААртём6 декабря 2025Шикарная экскурсия! тот случай, когда ожидал 10/10, а получил ещё больше. Огромное спасибо Вере за проведённую экскурсию. Погода очень сильно
- ППолина13 ноября 2025Очень интересная экскурсия!
Объяснить историю развития региона и города через архитектуру - высший пилотаж!
- ЮЮлия12 ноября 2025Великолепный экскурсовод.
Все понравилось.
- ГГалина6 ноября 2025Спасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, что город славен не только текстилем и архитектурой. Но и сырами! Очень рекомендую всем погулять с Александром!
- IIrina4 ноября 2025Вера - отличный экскурсовод, любящий и знающий родной город. Мы с удовольствием провели 2 часа в окружении зданий в стиле конструктивизма.
Обаятельная, грамотная, с приятным голосом и манерами, готовы порекомендовать Веру друзьям и знакомым.
- ННаталья4 ноября 2025Благодарим Елену за увлекательную прогулку! Узнали много интересных фактов и историй. Будем рекомендовать знакомым))
- ДДенис3 ноября 2025Спасибо Елене за прекрасную качественную экскурсию по Иваново. Учитывая, что сам город мягко говоря не богат достопримечательностями, надо иметь большой профессионализм, чтобы здесь провести настолько хорошую экскурсию. Рекомендую Елену в качестве гида.
- ККонстантин3 ноября 2025Хорошая обзорная экскурсия для погружения в историю города. Знающий гид, который не перегружает цифрами и датами и продуманный маршрут -
- ЮЮлиана2 ноября 2025Прекрасный рассказчик! Историю города знает вплоть до мельчайших деталей. Очень приятно, когда впервые попавшего в Иваново путешественника с городом знакомит именно такой гид👍
- ЛЛена31 октября 2025Спасибо за приятную экскурсию!
- ООльга29 октября 2025Александр опытный и начитанный рассказчик. Понравилось, без проволОчек, по делу рассказал.
- ИИрина28 октября 2025Брала экскурсию для себя, сына и дочери- разные поколения. Вера встретила нас вовремя, предварительно выбрав удобное место. Рассказ ее был
- ННаталья27 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно взрослым и детям.
- ООльга23 октября 2025Спасибо большое за содержательную экскурсию! Были на прогулке в составе нескольких семей с детьми, с удовольствием слушали рассказ про Иваново. Внимательный и эрудированный гид познакомил нас с городом. Спасибо!
- ТТатьяна20 октября 2025Спасибо большое Вере за прекрасную экскурсию!
- ДДмитрий19 октября 2025Благодарим Веру за прекрасную экскурсию. Мы получили очень много содержательной информации, связанной с историей Иваново, особенности архитектуры показаны в историческом
- ААлла12 октября 2025В последнее время повсеместно наблюдается повышенный интерес к наследию конструктивизма и данная экскурсия сейчас актуальна, как никогда. Вера - потрясающий
- ААнна10 октября 2025Большое спасибо Марине за прекрасную прогулку по городу, шел дождь, но нам это не помешало. Спасибо. Рекомендую. Анна.
