Лучшее время для поездки в Шуя и Палех - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и прохладно, можно ощутить особую атмосферу, но учтите, что дороги могут быть менее удобными для путешествий.

Ивановская область многогранна и полна сюрпризов. В Шуе и Палехе древнее наследие сочетается с красотой природы и стремлением жителей к сохранению традиций. В Шуе можно увидеть гигантскую колокольню и ретровокзал, а в Палехе - познакомиться с местными художниками и их творчеством. Экскурсия на вашем автотранспорте включает путевую экскурсию и обзорную программу по городам

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ивановская область невероятно многогранна. За пределами «столичного» Иванова вам откроется совершенно иной мир! В малых городах региона древнее наследие сочетается с красотой окружающей природы, неспешным уютом и стремлением жителей к сохранению традиций прошлого. Давайте исследуем их вместе!

Шуя: промышленные истории успеха

В одном из старейших городов области я познакомлю вас с удивительными брендами, среди которых шуйская водка, шуйское мыло и шуйские ситцы. Расскажу, как здесь начинают возрождать традиции русского Рождества. А также покажу местные архитектурные чудеса: гигантскую колокольню, важню и ретровокзал.

Палех: город мастеров

Здесь всё пропитано духом творчества! Даже сейчас четверть жителей посёлка — художники. Я расскажу о местных династиях, которые не прервались несмотря на все потрясения советской эпохи. Посвящу в тонкости ремесла и историю его развития. И открою секрет, как художественный замысел находит отражение не только в палехской лаковой миниатюре, но и в архитектуре этого живописного посёлка.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автотранспорте. В дороге я провожу путевую экскурсию о достопримечательностях области, в Шуе и Палехе — обзорную программу по городу.