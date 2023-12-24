Погрузиться в провинциальную романтику малых городов и влюбиться в них навсегда
Ведь знакомиться с исконной культурой и историей лучше всего в небольших городах и посёлках: Шуе и Палехе. Вы насладитесь их неспешной жизнью, полюбуетесь палехской миниатюрой и увидите «семь шуйских чудес». А я подскажу, какие уникальные сувениры стоит приобрести.
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Описание
Что вас ожидает
Ивановская область невероятно многогранна. За пределами «столичного» Иванова вам откроется совершенно иной мир! В малых городах региона древнее наследие сочетается с красотой окружающей природы, неспешным уютом и стремлением жителей к сохранению традиций прошлого. Давайте исследуем их вместе!
Шуя: промышленные истории успеха
В одном из старейших городов области я познакомлю вас с удивительными брендами, среди которых шуйская водка, шуйское мыло и шуйские ситцы. Расскажу, как здесь начинают возрождать традиции русского Рождества. А также покажу местные архитектурные чудеса: гигантскую колокольню, важню и ретровокзал.
Палех: город мастеров
Здесь всё пропитано духом творчества! Даже сейчас четверть жителей посёлка — художники. Я расскажу о местных династиях, которые не прервались несмотря на все потрясения советской эпохи. Посвящу в тонкости ремесла и историю его развития. И открою секрет, как художественный замысел находит отражение не только в палехской лаковой миниатюре, но и в архитектуре этого живописного посёлка.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автотранспорте. В дороге я провожу путевую экскурсию о достопримечательностях области, в Шуе и Палехе — обзорную программу по городу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.