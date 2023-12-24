Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле

Индивидуальная экскурсия в Иваново

Погрузиться в провинциальную романтику малых городов и влюбиться в них навсегда

Путешествие по Ивановской области — это возможность открыть для себя настоящую Россию.

Ведь знакомиться с исконной культурой и историей лучше всего в небольших городах и посёлках: Шуе и Палехе. Вы насладитесь их неспешной жизнью, полюбуетесь палехской миниатюрой и увидите «семь шуйских чудес». А я подскажу, какие уникальные сувениры стоит приобрести.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Ближайшие даты:
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Ивановская область невероятно многогранна. За пределами «столичного» Иванова вам откроется совершенно иной мир! В малых городах региона древнее наследие сочетается с красотой окружающей природы, неспешным уютом и стремлением жителей к сохранению традиций прошлого. Давайте исследуем их вместе!

Шуя: промышленные истории успеха

В одном из старейших городов области я познакомлю вас с удивительными брендами, среди которых шуйская водка, шуйское мыло и шуйские ситцы. Расскажу, как здесь начинают возрождать традиции русского Рождества. А также покажу местные архитектурные чудеса: гигантскую колокольню, важню и ретровокзал.

Палех: город мастеров

Здесь всё пропитано духом творчества! Даже сейчас четверть жителей посёлка — художники. Я расскажу о местных династиях, которые не прервались несмотря на все потрясения советской эпохи. Посвящу в тонкости ремесла и историю его развития. И открою секрет, как художественный замысел находит отражение не только в палехской лаковой миниатюре, но и в архитектуре этого живописного посёлка.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автотранспорте. В дороге я провожу путевую экскурсию о достопримечательностях области, в Шуе и Палехе — обзорную программу по городу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иваново

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетние

Похожие туры из Иваново

Ивановские сюжеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Ивановские сюжеты
Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах
на площади Революции
3 дек
4 дек
5 дек
6 дек
2 200 за всё до 5 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Иваново яркий и предприимчивый
Насыщенная обзорная экскурсия в компании профессионального историка
арт-сквер
Завтра
3 дек
4 дек
5 дек
2 999 за всё до 8 чел.
В поисках ивановских невест
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
В поисках ивановских невест
Площадь Революции, у памятника
3 дек
9 дек
10 дек
16 дек
3 200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иваново. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ