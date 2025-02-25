Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
Ивановская область многогранна и полна сюрпризов.
В Шуе и Палехе древнее наследие сочетается с красотой природы и стремлением жителей к сохранению традиций.
В Шуе можно увидеть гигантскую колокольню и ретровокзал, а в Палехе - познакомиться с местными художниками и их творчеством. Экскурсия на вашем автотранспорте включает путевую экскурсию и обзорную программу по городам
🎨 Погружение в культуру и историю Ивановской области
🖼 Уникальные сувениры и палехская миниатюра
🏛 Посещение архитектурных чудес Шуи
👨🎨 Знакомство с местными мастерами и художниками
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для поездки в Шуя и Палех - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и прохладно, можно ощутить особую атмосферу, но учтите, что дороги могут быть менее удобными для путешествий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гигантская колокольня
Важня
Ретровокзал
Палехская миниатюра
Описание экскурсии
Ивановская область невероятно многогранна. За пределами «столичного» Иванова вам откроется совершенно иной мир! В малых городах региона древнее наследие сочетается с красотой окружающей природы, неспешным уютом и стремлением жителей к сохранению традиций прошлого. Давайте исследуем их вместе!
Шуя: промышленные истории успеха
В одном из старейших городов области я познакомлю вас с удивительными брендами, среди которых шуйская водка, шуйское мыло и шуйские ситцы. Расскажу, как здесь начинают возрождать традиции русского Рождества. А также покажу местные архитектурные чудеса: гигантскую колокольню, важню и ретровокзал.
Палех: город мастеров
Здесь всё пропитано духом творчества! Даже сейчас четверть жителей посёлка — художники. Я расскажу о местных династиях, которые не прервались несмотря на все потрясения советской эпохи. Посвящу в тонкости ремесла и историю его развития. И открою секрет, как художественный замысел находит отражение не только в палехской лаковой миниатюре, но и в архитектуре этого живописного посёлка.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автотранспорте. В дороге я провожу путевую экскурсию о достопримечательностях области, в Шуе и Палехе — обзорную программу по городу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1310 туристов
Объехав за 10 лет всю Европу вдоль и поперёк как гид-международник крупнейшей экскурсионной фирмы нашей страны, я признаюсь в любви к своему родному городу и делюсь своими чувствами и знаниями читать дальшеуменьшить
с гостями Иванова. Коммуникабельность, готовность подстроиться под клиента и его интересы, богатейший опыт работы в туризме, — всё это обо мне. Вы приехали большой компанией — я знаю, как работать с группой. У вас бизнес-партнёры из-за рубежа и нужна экскурсия на английском — не проблема. Наша экскурсия обязательно будет дополнена серией практических советов: где купить текстиль, где попробовать лучшее мясо, где самое модное место города, в каком музее сейчас проходит какая выставка. Я не просто живу в городе, я хорошо знаю, чем и как «дышит» Иваново.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
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И
Инна
Очень грамотно построен достаточно продолжительный маршрут. Мария интересный рассказчик. Готова ответить на любые вопросы. Посоветовала нашим подросткам что ещё можно посмотреть по их возрасту. За это отдельное спасибо.
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Юрий
Благодарим нашего гида Марию за прекрасную организацию экскурсии, интересный и содержательный рассказ о людях, обьектах, событиях. Все прошло замечательно! Однозначно рекомендуем!
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О
Ольга
Большое спасибо Марии за хорошо организованную, содержательную, и весьма продолжительную экскурсию!
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М
Мария
Приятный день, много познавательного и интересного. Очень комфортно
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