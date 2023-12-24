Путешествие по Ивановской области — это возможность открыть для себя настоящую Россию. Ведь знакомиться с исконной культурой и историей лучше всего в небольших городах и посёлках: Шуе и Палехе. Вы насладитесь их неспешной жизнью, полюбуетесь палехской миниатюрой и увидите «семь шуйских чудес». А я подскажу, какие уникальные сувениры стоит приобрести.

Описание

Что вас ожидает

Ивановская область невероятно многогранна. За пределами «столичного» Иванова вам откроется совершенно иной мир! В малых городах региона древнее наследие сочетается с красотой окружающей природы, неспешным уютом и стремлением жителей к сохранению традиций прошлого. Давайте исследуем их вместе!

Шуя: промышленные истории успеха

В одном из старейших городов области я познакомлю вас с удивительными брендами, среди которых шуйская водка, шуйское мыло и шуйские ситцы. Расскажу, как здесь начинают возрождать традиции русского Рождества. А также покажу местные архитектурные чудеса: гигантскую колокольню, важню и ретровокзал.

Палех: город мастеров

Здесь всё пропитано духом творчества! Даже сейчас четверть жителей посёлка — художники. Я расскажу о местных династиях, которые не прервались несмотря на все потрясения советской эпохи. Посвящу в тонкости ремесла и историю его развития. И открою секрет, как художественный замысел находит отражение не только в палехской лаковой миниатюре, но и в архитектуре этого живописного посёлка.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автотранспорте. В дороге я провожу путевую экскурсию о достопримечательностях области, в Шуе и Палехе — обзорную программу по городу.