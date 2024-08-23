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Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)

Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Шуя - уютный древнерусский город, который когда-то был центром одноименного княжества.

Туристы прогуляются по Торговой улице, увидят Воскресенский собор и самую высокую отдельно стоящую колокольню в Европе.

Гид расскажет, как Шуя росла
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и развивалась, какие известные люди в ней бывали и чем она живет сегодня.

В программе экскурсии: реставрированный ж/д вокзал 19 века, памятник "Погибшим за веру", лавка местных мастеров.

Узнаете, почему Шую сравнивают с Петербургом, как она стала "столицей русского Рождества" и какой храм возродился накануне праздника. Вспомните поэта Бальмонта, искусствоведа Цветаева и архитектора Маричелли. Экскурсия проводится на вашем транспорте. По запросу возможны дополнительные остановки: сыроварня, ликеро-водочный завод, музей им. Фрунзе, Краеведческий музей и особняк им. Павлова

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный формат на вашем авто
  • 🏛 Посещение уникальных исторических мест
  • 🔔 Самая высокая отдельно стоящая колокольня в Европе
  • 🛍 Возможность приобрести оригинальные сувениры
  • 📜 Интересные рассказы о знаменитых людях и событиях

Лучшее время для посещения

янв
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии «Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)». В это время года особенно приятно наслаждаться прогулками по историческим местам и посещать достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Торговая улица
  • Воскресенский собор
  • Колокольня
  • Памятник «Погибшим за веру»
  • Ж/д вокзал 19 века
  • Лавка местных мастеров

Описание экскурсии

Обратите внимание: экскурсию можно провести только на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида).

Знаковые места города

  • Вы увидите бережно отреставрированный вокзал 19 века
  • Пройдёте по местному Арбату — бывшей Торговой улице — и выясните, как взвешивали телеги с товаром в «важне»
  • Рассмотрите единственный в стране памятник «Погибшим за веру» и услышите о «шуйском деле» 1922 года
  • Полюбуетесь Воскресенским собором и 106-метровой колокольней.
  • Узнаете историю чудотворной иконы Шуйской Смоленской Божьей Матери
  • Посетите особняк–дворец фабриканта Павлова и фирменный магазин его бывшей фабрики
  • А также лавку местных мастеров, где по желанию купите оригинальные сувениры.

История и люди

  • Я расскажу, почему Шую часто сравнивают с Петербургом и как она стала «столицей русского Рождества»
  • Какой давно уничтоженный храм возрождается накануне праздника
  • Почему царя Василия Шуйского называли «шубником»
  • В честь какого события был отлит и как погиб один из крупнейших колоколов 19 века
  • Почему на гербе города изображён «кирпич»

Поговорим мы и о знаменитых людях, связанных с городом: поэте Бальмонте, искусствоведе Цветаеве и архитекторе Маричелли. И не только!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем транспорте
  • По запросу мы можем добавить в программу сыроварню, ликеро-водочный завод, музей им. Фрунзе, Краеведческий музей.
    Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1380 туристов
Меня зовут Вера Александровна, я родилась и живу в Иванове. Выпускница филологического факультета, со студенческой поры работаю штатным экскурсоводом, провожу экскурсии по Золотому кольцу России. Люблю историю края и своего
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родного города, убеждена, что могу помочь путешественникам увидеть красоту и уникальность Иванова. Я всю жизнь тяготела к изучению истории — это моё большое увлечение. Темы для моих экскурсий — фабричное и революционное прошлое города, особенности архитектуры, истории из жизни знаменитых ивановцев. Из мелочей состоит жизнь, из краеведения — история всей страны. Нет незначительных деталей, событий или городов: показать большое в малом — и есть моя задача как гида и моё мировоззрение в этой профессии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Татьяна
В нашей поездке не был запланирован город Шуя, но решили съездить, благо нужный день не был занят у экскурсовода Веры Шамовой. Не то что не пожалели, но хотим ещё приехать.
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Не побывали на колокольне Воскресенского собора, не было времени. В Храм зашли, иконе Богородицы Шуйской Смоленской поклонились. Конечно, отличный экскурсовод имеет огромное значение. Вера умеет рассказать и показать все достоинства в наилучшем виде. В Шуе сохранился исторический облик города, его атмосфера. Культурный центр "Павловский", бывший дом фабриканта, купца и благотворителя, общественного деятеля Шуйского уезда, почётного гражданина города Шуи М. А. Павлова, обескураживает. Красивейший и богатейший особняк внутри и снаружи, всё сохранено. Расположены экспозиции костюмов, мыла и есть самый огромный кусок мыла. Кроме того, мы побывали в магазине ситца, музее мыла, сувенирной продукции. отведали вкуснейших пирожков, заехали на завод Шуйская водка 1899 г. Так всего много в небольшом провинциальном городе, который когда-то был не таким и сохранил свою славную историю. Рекомендуем.

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А
С Верой, после экскурсии по Иваново, мы отправились в Шую. По дороге слушали историю мест. В самом городе были в старинном купеческом доме, а железнодорожный вокзал как будто оживший кусочек старины - стоит отдельного посещения. Все очень понравилось и мы очень благодарны Вере за интересную экскурсию!
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Ольга
Шуя маленький, уютный провинциальный город со множеством легенд и интересных мест.
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