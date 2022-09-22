Из Иваново - в самобытную Шую

История и главные достопримечательности старинного города с профессиональным гидом

Шуя — уютный древнерусский город, который когда-то был центром одноименного княжества.

Вы погуляете по Торговой улице, увидите Воскресенский собор и самую высокую отдельно стоящую колокольню в Европе.

А я расскажу, как Шуя росла и развивалась, какие известные люди в ней бывали и чем она живет сегодня.
Из Иваново - в самобытную Шую
Из Иваново - в самобытную Шую
Из Иваново - в самобытную Шую
Из Иваново - в самобытную Шую
Из Иваново - в самобытную Шую
Из Иваново - в самобытную Шую
Из Иваново - в самобытную Шую
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Описание

Что вас ожидает

Знаковые места города

Вы увидите бережно отреставрированный ж/д вокзал 19 века. Пройдете по местному Арбату — бывшей Торговой улице — и выясните, как взвешивали телеги с товаром в «важне». Рассмотрите единственный в стране памятник «Погибшим за веру» и услышите о шуйском деле 1922 года. Полюбуетесь Воскресенским собором и 106-метровой колокольней. А также посетите лавку местных мастеров и по желанию купите оригинальные сувениры.

История и люди

Я расскажу, почему Шую часто сравнивают с Петербургом, как она стала «столицей русского Рождества» и какой давно уничтоженный храм неожиданно возродился накануне праздника. Почему царя Василия Шуйского называли «шубником», в честь какого события был отлит и как погиб один из крупнейших колоколов 19 века. Поговорим мы и о знаменитых людях, связанных с городом: поэте Бальмонте, искусствоведе Цветаеве и архитекторе Маричелли.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем транспорте. Возможна аренда автомобиля — от 1000 руб/час.
  • По запросу мы можем добавить в программу сыроварню, ликеро-водочный завод, музей им. Фрунзе, Краеведческий музей и особняк им. Павлова. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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