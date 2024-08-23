Шуя - уютный древнерусский город, который когда-то был центром одноименного княжества.Туристы прогуляются по Торговой улице, увидят Воскресенский собор и самую высокую отдельно стоящую колокольню в Европе.Гид расскажет, как Шуя росла

и развивалась, какие известные люди в ней бывали и чем она живет сегодня. В программе экскурсии: реставрированный ж/д вокзал 19 века, памятник "Погибшим за веру", лавка местных мастеров. Узнаете, почему Шую сравнивают с Петербургом, как она стала "столицей русского Рождества" и какой храм возродился накануне праздника. Вспомните поэта Бальмонта, искусствоведа Цветаева и архитектора Маричелли. Экскурсия проводится на вашем транспорте. По запросу возможны дополнительные остановки: сыроварня, ликеро-водочный завод, музей им. Фрунзе, Краеведческий музей и особняк им. Павлова

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии «Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)». В это время года особенно приятно наслаждаться прогулками по историческим местам и посещать достопримечательности.

Сейчас август — это идеальное время.