Шуя - уютный древнерусский город, который когда-то был центром одноименного княжества.
Туристы прогуляются по Торговой улице, увидят Воскресенский собор и самую высокую отдельно стоящую колокольню в Европе.
Гид расскажет, как Шуя росла
Туристы прогуляются по Торговой улице, увидят Воскресенский собор и самую высокую отдельно стоящую колокольню в Европе.
Гид расскажет, как Шуя росла
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальный формат на вашем авто
- 🏛 Посещение уникальных исторических мест
- 🔔 Самая высокая отдельно стоящая колокольня в Европе
- 🛍 Возможность приобрести оригинальные сувениры
- 📜 Интересные рассказы о знаменитых людях и событиях
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
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сен
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии «Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)». В это время года особенно приятно наслаждаться прогулками по историческим местам и посещать достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Торговая улица
- Воскресенский собор
- Колокольня
- Памятник «Погибшим за веру»
- Ж/д вокзал 19 века
- Лавка местных мастеров
Описание экскурсии
Обратите внимание: экскурсию можно провести только на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида).
Знаковые места города
- Вы увидите бережно отреставрированный вокзал 19 века
- Пройдёте по местному Арбату — бывшей Торговой улице — и выясните, как взвешивали телеги с товаром в «важне»
- Рассмотрите единственный в стране памятник «Погибшим за веру» и услышите о «шуйском деле» 1922 года
- Полюбуетесь Воскресенским собором и 106-метровой колокольней.
- Узнаете историю чудотворной иконы Шуйской Смоленской Божьей Матери
- Посетите особняк–дворец фабриканта Павлова и фирменный магазин его бывшей фабрики
- А также лавку местных мастеров, где по желанию купите оригинальные сувениры.
История и люди
- Я расскажу, почему Шую часто сравнивают с Петербургом и как она стала «столицей русского Рождества»
- Какой давно уничтоженный храм возрождается накануне праздника
- Почему царя Василия Шуйского называли «шубником»
- В честь какого события был отлит и как погиб один из крупнейших колоколов 19 века
- Почему на гербе города изображён «кирпич»
Поговорим мы и о знаменитых людях, связанных с городом: поэте Бальмонте, искусствоведе Цветаеве и архитекторе Маричелли. И не только!
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте
- По запросу мы можем добавить в программу сыроварню, ликеро-водочный завод, музей им. Фрунзе, Краеведческий музей.
Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1380 туристов
Меня зовут Вера Александровна, я родилась и живу в Иванове. Выпускница филологического факультета, со студенческой поры работаю штатным экскурсоводом, провожу экскурсии по Золотому кольцу России. Люблю историю края и своего
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В нашей поездке не был запланирован город Шуя, но решили съездить, благо нужный день не был занят у экскурсовода Веры Шамовой. Не то что не пожалели, но хотим ещё приехать.
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А
С Верой, после экскурсии по Иваново, мы отправились в Шую. По дороге слушали историю мест. В самом городе были в старинном купеческом доме, а железнодорожный вокзал как будто оживший кусочек старины - стоит отдельного посещения. Все очень понравилось и мы очень благодарны Вере за интересную экскурсию!
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Шуя маленький, уютный провинциальный город со множеством легенд и интересных мест.
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