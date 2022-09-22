Шуя — уютный древнерусский город, который когда-то был центром одноименного княжества. Вы погуляете по Торговой улице, увидите Воскресенский собор и самую высокую отдельно стоящую колокольню в Европе. А я расскажу, как Шуя росла и развивалась, какие известные люди в ней бывали и чем она живет сегодня.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знаковые места города

Вы увидите бережно отреставрированный ж/д вокзал 19 века. Пройдете по местному Арбату — бывшей Торговой улице — и выясните, как взвешивали телеги с товаром в «важне». Рассмотрите единственный в стране памятник «Погибшим за веру» и услышите о шуйском деле 1922 года. Полюбуетесь Воскресенским собором и 106-метровой колокольней. А также посетите лавку местных мастеров и по желанию купите оригинальные сувениры.

История и люди

Я расскажу, почему Шую часто сравнивают с Петербургом, как она стала «столицей русского Рождества» и какой давно уничтоженный храм неожиданно возродился накануне праздника. Почему царя Василия Шуйского называли «шубником», в честь какого события был отлит и как погиб один из крупнейших колоколов 19 века. Поговорим мы и о знаменитых людях, связанных с городом: поэте Бальмонте, искусствоведе Цветаеве и архитекторе Маричелли.

Организационные детали