Вера проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Идиллическое Дунилово

«Наш маленький Суздаль», — так часто называют ивановцы древнее село Дунилово, где на одной улице стоят десять храмов XVII-XIX веков. Вы рассмотрите возрожденный Свято-Успенский женский монастырь, вокруг которого сейчас сосредоточена вся жизнь села. А также посетите местную пекарню, где тесто замешивают вручную и выпекают в дровяной печи, и узнаете интересные факты о Петре I и его опальной жене Елене.

Село Введенье и Николо-Шартомский монастырь

Главная достопримечательность 🏛️ небольшого живописного села Введенье — мужской Николо-Шартомский монастырь. Вы увидите расположенные на его территории надвратную церковь ⛪ Преображения, Никольский и Казанский храмы, колокольни, братский корпус и хозяйственный двор. А я расскажу, когда и кем был основан монастырь и какие цари и великие князья опекали его на протяжении истории 📖.

Старинный город 🏙️ Шуя

В Шуе вы погуляете по «местному Арбату», посетите территорию бывшего кремля и увидите старинный Воскресенский собор, известный 106-метровой колокольней и Шуйско-Смоленской чудотворной иконой Богоматери. Кроме того, я покажу единственные в стране возовые весы, больницу XIX века и памятник священникам и мирянам, погибшим за веру в годы гонений.

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