Вера проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Православные святыни Ивановской земли

Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри

Вера
Вера – Гид из Иваново
Вы раскроете богатую историю 📖 Ивановской области и ее древних городов и сел.

А также насладитесь местными чарующими панорамами, оцените вторую по высоте отдельно стоящую колокольню в стране и заглянете в уютную пекарню.

Кроме того, услышите, как с нашим краем связаны князья Шуйские, Лопухины и Пожарские.
Задать вопросОбычно отвечает за 20 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 300 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли

Что вас ожидает

Идиллическое Дунилово
«Наш маленький Суздаль», — так часто называют ивановцы древнее село Дунилово, где на одной улице стоят десять храмов XVII-XIX веков. Вы рассмотрите возрожденный Свято-Успенский женский монастырь, вокруг которого сейчас сосредоточена вся жизнь села. А также посетите местную пекарню, где тесто замешивают вручную и выпекают в дровяной печи, и узнаете интересные факты о Петре I и его опальной жене Елене.

Село Введенье и Николо-Шартомский монастырь
Главная достопримечательность 🏛️ небольшого живописного села Введенье — мужской Николо-Шартомский монастырь. Вы увидите расположенные на его территории надвратную церковь ⛪ Преображения, Никольский и Казанский храмы, колокольни, братский корпус и хозяйственный двор. А я расскажу, когда и кем был основан монастырь и какие цари и великие князья опекали его на протяжении истории 📖.

Старинный город 🏙️ Шуя
В Шуе вы погуляете по «местному Арбату», посетите территорию бывшего кремля и увидите старинный Воскресенский собор, известный 106-метровой колокольней и Шуйско-Смоленской чудотворной иконой Богоматери. Кроме того, я покажу единственные в стране возовые весы, больницу XIX века и памятник священникам и мирянам, погибшим за веру в годы гонений.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле 🚘. Также я могу помочь заказать транспорт.
  • По желанию мы можем включить в маршрут музей 🖼 им. Бальмонта, особняк фабриканта Павлова или музей Фрунзе. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Общий километраж маршрута — 90 км, по времени дорога туда-обратно займет примерно полтора часа (или чуть больше)
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вера
Вера
Меня зовут Вера Александровна, я родилась и живу в Иванове. Выпускница филологического факультета, со студенческой поры работаю штатным экскурсоводом, провожу экскурсии по Золотому кольцу России. Люблю историю края и своего родного города, убеждена, что могу помочь путешественникам увидеть красоту и уникальность Иванова. Я всю жизнь тяготела к изучению истории — это мое большое увлечение, которое я несу с собой на протяжении всей жизни. Темы для моих экскурсий — фабричное и революционное прошлое города, особенности архитектуры, истории из жизни знаменитых ивановцев. Из мелочей состоит жизнь, из краеведения — история всей страны. Нет незначительных деталей, событий или городов: показать большое в малом — и есть моя задача как гида и мое мировоззрение в этой профессии.
Напишите мне

Вера проводит ещё 1 экскурсию

Иваново — фабричный и советский
2 600
2 часа
Иваново — фабричный и советский
36 отзывов
Отделить историю города от мифов, отыскать ивановских невест и погрузиться в местный колорит

Еще несколько необычных экскурсий в Иваново

Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
2 500
2 часа
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
75 отзывов
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Иваново: мифы и реальность
2 500
2 часа
Иваново: мифы и реальность
7 отзывов
Понять, почему город уникален, и узнать о его символах во время насыщенной обзорной прогулки
Ивановские сюжеты
2 000
2 часа
Ивановские сюжеты
3 отзыва
Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах
Иваново яркий и предприимчивый
2 400
2 часа
Иваново яркий и предприимчивый
1 отзыв
Насыщенная обзорная экскурсия в компании профессионального историка
Знакомьтесь, Иваново!
скидка10%
2500
2 250
2 часа
Знакомьтесь, Иваново!
1 отзыв
Главные достопримечательности, необычные здания и богатая история города на обзорной экскурсии
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска.
2 500
2 часа
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска.