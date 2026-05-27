Заброшенный аул на вершине горы, куда ведёт тропа среди скал и тишины… Это не кадр из фильма, это наше место назначения! В этой поездке вы подниметесь к дагестанскому Мачу-Пикчу — Гамсутлю, увидите Чохские террасы и спуститесь в ущелье к подземному водопаду. Маршрут подойдёт тем, кто готов к лёгкому хайкингу ради впечатлений.
Описание экскурсии
Подъём к аулу-призраку
- Пройдёте пешком около 1,5 ч в одну сторону (можно доплатить за подъём на УАЗе).
- Подниметесь на высоту около 1500 м.
- Увидите, как дома встроены в склон и образуют амфитеатр.
Гамсутль
- Прогуляетесь среди заброшенных домов.
- Узнаете историю села и его жителей.
- Полюбуетесь видами на ущелья с высоты.
Чохские террасы
- Остановитесь на смотровой площадке.
- Увидите земледельческие террасы в горах.
Салтинский подземный водопад
- Спуститесь в ущелье.
- Увидите водопад внутри скалы, единственный в Дагестане.
Примерный тайминг
- 7:00 — выезд из Избербаша.
- 10:30 — начало подъёма к Гамсутлю.
- 12:00–13:00 — осмотр аула.
- 14:30 — смотровая на Чохские террасы.
- 15:00–16:00 — обед.
- 16:30–17:00 — Салтинский водопад.
- 20:00–21:00 — возвращение.
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе (в зависимости от размера группы).
- В стоимость входят экосборы.
- С вами будет гид из нашей команды.
Дополнительно оплачивается
- Обед — 750 ₽.
- Подъём на УАЗах (по желанию) — от 200 ₽.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.
