Гамсутль и Салтинский водопад - из Избербаша

Подняться в аул-призрак и увидеть единственный подземный водопад Дагестана
Заброшенный аул на вершине горы, куда ведёт тропа среди скал и тишины… Это не кадр из фильма, это наше место назначения! В этой поездке вы подниметесь к дагестанскому Мачу-Пикчу — Гамсутлю, увидите Чохские террасы и спуститесь в ущелье к подземному водопаду. Маршрут подойдёт тем, кто готов к лёгкому хайкингу ради впечатлений.
Описание экскурсии

Подъём к аулу-призраку

  • Пройдёте пешком около 1,5 ч в одну сторону (можно доплатить за подъём на УАЗе).
  • Подниметесь на высоту около 1500 м.
  • Увидите, как дома встроены в склон и образуют амфитеатр.

Гамсутль

  • Прогуляетесь среди заброшенных домов.
  • Узнаете историю села и его жителей.
  • Полюбуетесь видами на ущелья с высоты.

Чохские террасы

  • Остановитесь на смотровой площадке.
  • Увидите земледельческие террасы в горах.

Салтинский подземный водопад

  • Спуститесь в ущелье.
  • Увидите водопад внутри скалы, единственный в Дагестане.

Примерный тайминг

  • 7:00 — выезд из Избербаша.
  • 10:30 — начало подъёма к Гамсутлю.
  • 12:00–13:00 — осмотр аула.
  • 14:30 — смотровая на Чохские террасы.
  • 15:00–16:00 — обед.
  • 16:30–17:00 — Салтинский водопад.
  • 20:00–21:00 — возвращение.

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе (в зависимости от размера группы).
  • В стоимость входят экосборы.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Дополнительно оплачивается

  • Обед — 750 ₽.
  • Подъём на УАЗах (по желанию) — от 200 ₽.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.

