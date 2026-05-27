Это насыщенный маршрут по горному Дагестану — к заброшенным аулам Кахиб и Гоор, в Карадахскую теснину и к Датунскому храму.
За один день вы увидите одни из самых необычных и атмосферных мест республики: отвесные скалы, древние руины и узкие каньоны.
За один день вы увидите одни из самых необычных и атмосферных мест республики: отвесные скалы, древние руины и узкие каньоны.
Описание экскурсии
10:00–11:00 — Карадахская теснина
- Пройдёте по узкому каньону с отвесными стенами высотой до 170 метров
- Увидите, как скалы местами смыкаются над головой, оставляя лишь полоску неба
12:00 — Кахиб (осмотр проездом)
- Увидите руины старого аула на краю ущелья
- Услышите легенду о защитниках крепости
13:00 — обед
14:00–15:00 — Гоор
- Увидите аул на краю обрыва
- Осмотрите сторожевую башню, построенную без единого гвоздя
- Пройдёте среди руин старых домов и кладбища
15:30–16:00 — Датунский храм
- Посетите один из самых загадочных храмов Дагестана
- Увидите массивные каменные стены и древнюю кладку
- Насладитесь тишиной и умиротворением
19:00–20:00 — возвращение в Избербаш
Во время переездов вы узнаете об истории горных аулов, особенностях жизни в горах и природе Дагестана.
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе (в зависимости от группы)
- Маршрут подойдёт активным путешественникам без ограничений по здоровью
- В стоимость входят экосборы
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается
- Обед — 300 ₽ с чел.
- Переезды на УАЗиках в горах (по желанию, вместо несложной пешей прогулки 1 км) — от 1000 ₽ с чел.
в субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.
Входит в следующие категории Избербаша
Похожие экскурсии на «Кахиб и Гоор - из Избербаша»
Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Горный Дагестан невероятно притягателен! Исследуем древние уголки, посетим руины селений Гоор и Кахиб, остановимся у Языка тролля и старейшего храма
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
30 мая в 07:15
3700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
30 мая в 07:15
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:15
30 мая в 07:15
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
30 мая в 07:15
3700 ₽ за человека
-35%
до 4 июня
3900 ₽ за человека