Природное богатство ДагестанаВас ждёт знакомство со множеством природных чудес Дагестана! В рамках однодневного путешествия Вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном». Бирюзовые воды и пустынный ландшафт обязательно привлекут ваше внимание.

По пути заедем полюбоваться просторами Чиркейского водохранилища — крупнейшего во всем Северном Кавказе, а также узнаем о тонкостях работы форелевого хозяйства и посетим загадочные дюны бархана Сарыкум.