По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша

Однодневная экскурсия из Избербаша: Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище

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За пределами городов скрываются главные сокровища Дагестана.

Одно из таких — Сулакский каньон, который своими масштабами может составить конкуренцию даже знаменитому Гранд-каньону в США.

Здесь простирается бирюзовая река Сулак, а совсем неподалеку находится крупнейшее на Кавказе Чиркейское водохранилище. Живописные панорамы точно не оставят Вас равнодушными!
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Миатлинская ГЭС
  • Язык тролля, вид на ГЭС
  • Посёлок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • Река Сулак
  • Форелевое хозяйство «Янтарное»
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Природное богатство ДагестанаВас ждёт знакомство со множеством природных чудес Дагестана! В рамках однодневного путешествия Вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном». Бирюзовые воды и пустынный ландшафт обязательно привлекут ваше внимание.
По пути заедем полюбоваться просторами Чиркейского водохранилища — крупнейшего во всем Северном Кавказе, а также узнаем о тонкостях работы форелевого хозяйства и посетим загадочные дюны бархана Сарыкум.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
по договоренности с Туристом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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