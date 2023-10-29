Однодневная экскурсия из Избербаша: Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
За пределами городов скрываются главные сокровища Дагестана.
Одно из таких — Сулакский каньон, который своими масштабами может составить конкуренцию даже знаменитому Гранд-каньону в США.
Здесь простирается бирюзовая река Сулак, а совсем неподалеку находится крупнейшее на Кавказе Чиркейское водохранилище. Живописные панорамы точно не оставят Вас равнодушными!
Одно из таких — Сулакский каньон, который своими масштабами может составить конкуренцию даже знаменитому Гранд-каньону в США.
Здесь простирается бирюзовая река Сулак, а совсем неподалеку находится крупнейшее на Кавказе Чиркейское водохранилище. Живописные панорамы точно не оставят Вас равнодушными!
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Миатлинская ГЭС
- Язык тролля, вид на ГЭС
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Янтарное»
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Природное богатство ДагестанаВас ждёт знакомство со множеством природных чудес Дагестана! В рамках однодневного путешествия Вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном». Бирюзовые воды и пустынный ландшафт обязательно привлекут ваше внимание.
По пути заедем полюбоваться просторами Чиркейского водохранилища — крупнейшего во всем Северном Кавказе, а также узнаем о тонкостях работы форелевого хозяйства и посетим загадочные дюны бархана Сарыкум.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- по договоренности с Туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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