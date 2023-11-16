Сулакский каньон из Избербаша

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Ответы на вопросы
В горах Дагестана расположился один из глубочайших каньонов в мире.

С его высоты открываются головокружительные панорамы — их красота не уступает Гранд-каньону из Колорадо! Мы поднимемся на смотровую площадку, полюбуемся пейзажами Чиркейского водохранилища. После отправимся пообедать в форелевом хозяйстве и сфотографируемся на вышине бархана Сарыкум.
Сулакский каньон из Избербаша
Сулакский каньон из Избербаша
Сулакский каньон из Избербаша
Сулакский каньон из Избербаша
Сулакский каньон из Избербаша
Сулакский каньон из Избербаша
Ближайшие даты:
16
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Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Смотровая «Тещин Язык»
  • Чиркейская ГЭС
  • Поселок Дубки
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон, вы отправитесь на прогулку по Чиркейскому водохранилищу и другим примечательным местам. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информация Потребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
  • Экскурсия по форелевому хозяйству
Что не входит
  • Входные билеты на бархан Сарыкум
  • Входные билеты в пещеру Нохъо
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Вода
  • Перекус.
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
  • Обратите внимание: оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн и Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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