В горах Дагестана расположился один из глубочайших каньонов в мире.
С его высоты открываются головокружительные панорамы — их красота не уступает Гранд-каньону из Колорадо! Мы поднимемся на смотровую площадку, полюбуемся пейзажами Чиркейского водохранилища. После отправимся пообедать в форелевом хозяйстве и сфотографируемся на вышине бархана Сарыкум.
С его высоты открываются головокружительные панорамы — их красота не уступает Гранд-каньону из Колорадо! Мы поднимемся на смотровую площадку, полюбуемся пейзажами Чиркейского водохранилища. После отправимся пообедать в форелевом хозяйстве и сфотографируемся на вышине бархана Сарыкум.
Ближайшие даты:
16
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Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая «Тещин Язык»
- Чиркейская ГЭС
- Поселок Дубки
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон, вы отправитесь на прогулку по Чиркейскому водохранилищу и другим примечательным местам. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информация Потребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность.
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Экскурсия по форелевому хозяйству
- Что не входит
- Входные билеты на бархан Сарыкум
- Входные билеты в пещеру Нохъо
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Остановка №1. Южный выезд из города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- Также нельзя брать с собой животных.
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- Перекус.
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
- Обратите внимание: оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн и Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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