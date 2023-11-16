В горах Дагестана расположился один из глубочайших каньонов в мире. С его высоты открываются головокружительные панорамы — их красота не уступает Гранд-каньону из Колорадо! Мы поднимемся на смотровую площадку, полюбуемся пейзажами Чиркейского водохранилища. После отправимся пообедать в форелевом хозяйстве и сфотографируемся на вышине бархана Сарыкум.

Описание

Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон, вы отправитесь на прогулку по Чиркейскому водохранилищу и другим примечательным местам. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информация Потребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность.