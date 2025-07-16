Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Погрузитесь в мир Дагестана: захватывающие виды каньона, прогулка на катере и уникальный бархан Сарыкум ждут вас
Начало: На улице Маяковского
«Здесь вас ждёт прогулка на катере»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
25 июл в 08:00
3500 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучший выборСулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша: Премиум-экскурсия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
«Здесь нас ждет прогулка на катере»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:10
25 июл в 07:10
3700 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет увлекательное путешествие по Дагестану: глубокий Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу и бархан Сарыкум
Начало: Избербаш, ул. Буйнакского, 113
«Здесь нас ждет прогулка на катере»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
25 июл в 07:00
3700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда16 июля 2025Все как представляла, каждая локация, каждое место,эффект вау🤩 вкусный сытный обед👌 прекрасный гид Эльвина. Отвечала на все вопросы,была внимательна. Бархан Сарыкум был конечно из последних сил; но это того стоило. Нежнейший песок☺️
- ААнастасия14 июля 2025Были на экскурсии 12.07.25 Гид Азим, водитель Мухтар. Потрясающий тандем! И шуток накидают, и опасные ситуации на дороге обойдут)) Гид интересно рассказывает, много
- ААнастасия20 февраля 2025Уже не в первый раз путешествую с этими ребятами, поэтому без сомнений забронировала очередную экскурсию. Если вы хотите увидеть Сулакский каньон
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «На катере»
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Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июле 2025
Сейчас в Избербаше в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 3700. Туристы уже оставили гидам 322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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