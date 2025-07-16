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Прогулки на катере в Избербаше

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Избербаше, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
В сердце Дагестана: Сулакский каньон, ГЭС и бархан Сарыкум (из Избербаша)
На автобусе
На катере
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Погрузитесь в мир Дагестана: захватывающие виды каньона, прогулка на катере и уникальный бархан Сарыкум ждут вас
Начало: На улице Маяковского
«Здесь вас ждёт прогулка на катере»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
25 июл в 08:00
3500 ₽ за человека
Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум и Пещера Нохъо
На автобусе
На катере
12 часов
314 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша: Премиум-экскурсия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
«Здесь нас ждет прогулка на катере»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:10
25 июл в 07:10
3700 ₽ за человека
Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум и Пещера Нохъо
На автобусе
На катере
12 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет увлекательное путешествие по Дагестану: глубокий Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу и бархан Сарыкум
Начало: Избербаш, ул. Буйнакского, 113
«Здесь нас ждет прогулка на катере»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
25 июл в 07:00
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    16 июля 2025
    Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум и Пещера Нохъо
    Все как представляла, каждая локация, каждое место,эффект вау🤩 вкусный сытный обед👌 прекрасный гид Эльвина. Отвечала на все вопросы,была внимательна. Бархан Сарыкум был конечно из последних сил; но это того стоило. Нежнейший песок☺️
  • А
    Анастасия
    14 июля 2025
    Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум и Пещера Нохъо
    Были на экскурсии 12.07.25 Гид Азим, водитель Мухтар. Потрясающий тандем! И шуток накидают, и опасные ситуации на дороге обойдут)) Гид интересно рассказывает, много
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    рассказывает, дает время отдохнуть, идет всегда навстречу. Была с ребенком 5 лет, порой было тяжко ему, но мы справились. Понравилось всё! Дагестан великолепен! Очень советую данную экскурсию.

  • А
    Анастасия
    20 февраля 2025
    В сердце Дагестана: Сулакский каньон, ГЭС и бархан Сарыкум (из Избербаша)
    Уже не в первый раз путешествую с этими ребятами, поэтому без сомнений забронировала очередную экскурсию. Если вы хотите увидеть Сулакский каньон
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    во всей его красе, прокатиться на катере с адреналином, сделать эффектные фото в самых инстаграмных локациях и провести время интересно и познавательно — вам точно сюда! Выехали рано утром в 07:30, так как зимой быстро темнеет, а вернулись домой в 19:00. Обед был в живописном месте, где мы попробовали местную форель на углях и хинкал. Честно — кормили от души, было очень вкусно! 🍽️ Дополнительно заехали в пещеру Нохъо, где можно прыгнуть с тарзанки или прокатиться на зиплайне для полной дозы эмоций. Рекомендую каждому попробовать это приключение и довериться именно этой команде!

    Уже не в первый раз путешествую с этими ребятами, поэтому без сомнений забронировала очередную экскурсиюУже не в первый раз путешествую с этими ребятами, поэтому без сомнений забронировала очередную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В сердце Дагестана: Сулакский каньон, ГЭС и бархан Сарыкум (из Избербаша)
  2. Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум и Пещера Нохъо
  3. Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум и Пещера Нохъо
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гуниб
  4. Гамсутль
  5. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июле 2025
Сейчас в Избербаше в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 3700. Туристы уже оставили гидам 322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Избербаше на 2025 год на катере, 322 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь