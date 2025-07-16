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во всей его красе, прокатиться на катере с адреналином, сделать эффектные фото в самых инстаграмных локациях и провести время интересно и познавательно — вам точно сюда! Выехали рано утром в 07:30, так как зимой быстро темнеет, а вернулись домой в 19:00. Обед был в живописном месте, где мы попробовали местную форель на углях и хинкал. Честно — кормили от души, было очень вкусно! 🍽️ Дополнительно заехали в пещеру Нохъо, где можно прыгнуть с тарзанки или прокатиться на зиплайне для полной дозы эмоций. Рекомендую каждому попробовать это приключение и довериться именно этой команде!