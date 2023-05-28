Сергей проводит ещё 11 экскурсий

«Я знал, что вы красивейшая из императриц, но не знал, что вы красивейшая из женщин», — такими словами Наполеон впервые встретил королеву Луизу. Наше путешествие охватит приморские места, связанные с именем «прусской Мадонны»: вы прогуляетесь по уютному Зеленоградску, вдохновитесь природой Куршской косы и проникнете в мир северных преданий.

Описание экскурсии

Город моря, кошек и черепичных крыш

Добро пожаловать в бывший Кранц, пропитанный довоенным аристократическим духом. Вы увидите здание почтовой станции, в котором в январе 1807 года гостила прусская царица. Заглянете в сквер королевы Луизы, где установлен ее бюст и упирается в небо крона вяза, который посадил ее сын, Фридрих Вильгельм IV. Мы пройдем вдоль роскошного променада и по пешеходному Курортному проспекту, заполненному сувенирными магазинчиками и облюбованному местными котами. Вы узнаете, почему в городе усатые-полосатые пользуются особым статусом, а с водонапорной башни, где расположился музей «Мурариум», осмотрите черепичные крыши старого Зеленоградска.

Песчаные замки и волшебный лес

Куршская коса встретит вас удивительными природными ландшафтами, хвойным воздухом, который можно есть ложками, и шумом Балтики. Вы побываете на станции, где кольцуют пернатых, обойдете стороной зыбучие плавуны, прогуляетесь по Танцующему лесу, где деревья превращаются в изогнутых великанов. Узнаете, под какими дюнами находятся засыпанные деревни, и оцените фантастический вид с высоты Эфа. А в одном из местных ресторанчиков мы отведаем вкусной балтийской рыбки.

Легенды Куршской косы

Выйдя на берег залива, мы поговорим о заповедных угодьях, суровых буднях рыбаков и их любимых птицах — серых воронах. У кромки моря вы услышите о песчаной катастрофе, рукотворном защитном вале и местных «сковородках». Главная героиня нашей поездки тоже не останется без внимания: я расскажу, как воздух косы исцелил Луизу во время опасного путешествия и какие мысли королева запечатлела на окне одного из местных трактиров. Также от меня — легенды о Старом Петерсе, великанше Неринге, Танцующем лесе, ядовитой жабе и улыбчивом сыре.

Организационные детали

Дополнительные расходы: