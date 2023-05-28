Сергей проводит ещё 11 экскурсий

Добро пожаловать в бывший Кранц, пропитанный довоенным аристократическим духом. Вы увидите здание почтовой станции, в котором в январе 1807 года гостила прусская царица. Заглянете в сквер королевы Луизы, где установлен ее бюст и упирается в небо крона вяза, который посадил ее сын, Фридрих Вильгельм IV. Мы пройдем вдоль роскошного променада и по пешеходному Курортному проспекту, заполненному сувенирными магазинчиками и облюбованному местными котами. Вы узнаете, почему в городе усатые-полосатые пользуются особым статусом, а с водонапорной башни, где расположился музей «Мурариум», осмотрите черепичные крыши старого Зеленоградска.
Песчаные замки и волшебный лес
Куршская коса встретит вас удивительными природными ландшафтами, хвойным воздухом, который можно есть ложками, и шумом Балтики. Вы побываете на станции, где кольцуют пернатых, обойдете стороной зыбучие плавуны, прогуляетесь по Танцующему лесу, где деревья превращаются в изогнутых великанов. Узнаете, под какими дюнами находятся засыпанные деревни, и оцените фантастический вид с высоты Эфа. А в одном из местных ресторанчиков мы отведаем вкусной балтийской рыбки.
Легенды Куршской косы
Выйдя на берег залива, мы поговорим о заповедных угодьях, суровых буднях рыбаков и их любимых птицах — серых воронах. У кромки моря вы услышите о песчаной катастрофе, рукотворном защитном вале и местных «сковородках». Главная героиня нашей поездки тоже не останется без внимания: я расскажу, как воздух косы исцелил Луизу во время опасного путешествия и какие мысли королева запечатлела на окне одного из местных трактиров. Также от меня — легенды о Старом Петерсе, великанше Неринге, Танцующем лесе, ядовитой жабе и улыбчивом сыре.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
вход в музей «Мурариум» со смотровой площадкой (по желанию) — 450 ₽/чел., льготные билеты — 350 ₽/чел.
эко-сбор при въезде на косу — 400 ₽/чел., школьникам и пенсионерам — бесплатно
орнитологическая станция (с апреля по октябрь) — 400 ₽/чел., студентам — 250 ₽, пенсионерам — 200 ₽, школьникам — 150 ₽
сувениры и обед в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в гостиницу «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 6339 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так читать дальшеуменьшить
себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху.
Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Отдыхали с подругой в Калининграде, заранее забронировали экскурсию, меня привлекла цена и качество материала. Так же в экскурсию входит посещение г. Зеленоградск, что было для нас приятной неожиданностью. Посетили залив читать дальшеуменьшить
Куршский и море Балтийское, а так же танцующий лес, высоту Эфа(дюна) и орнитологическую станцию. От самого дома на протяжении всей экскурсии Сергей рассказывал исторические факты, всё подробно что как и откуда в Калининградской области, а в конце экскурсии мы послушали мифи и легенды. еще Сергей забронировал для нас столик в лучшем рыбном ресторанчике Куршской косы, так же мы попробовали обалденные лепёшки по местным рецептам, а ещё он открыл для нас Шакотис. Я в восторге, обязательно вернусь в Калининград, чтобы побывать ещё как минимум на одной экскурсии Сергея(в эту поездку не хватало времени)
+2
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Данила
Сергей доступным и понятным языком расскажет историю Куршской косы, города Зеленоградск, местные придания и легенды. Вы сможете в летний период окунуться в чистое, освежающее Балтийское море. Перекусив в кафе, Вы читать дальшеуменьшить
сможете приобрести традиционный литовский, польский и белорусский торт необычной формы из яичного теста, испечённый на открытом огне - Шакотис. Затем прогуляетесь по тенистой дорожке к музею. Не забудьте по возвращению в город Калининград, зайти в салон крафтового пива Cultura bottle shop по адресу улица Александра Невского, 15.
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Ольга
Побывали на этой экскурсии. Замечательно! Рассмотрели пряничный Зеленоградск с высоты птичьего полёта, подышали морским бризом на косе и сравнили Балтийский залив с морем, оставили свой след на белых песках пляжа, читать дальшеуменьшить
покорили высоту Эфа и удивились танцующим лесом, посетили озеро Чайка и узнали его легенду. В завершении экскурсии был обед в замечательном кафе в посёлке Рыбачий. Никто никуда не торопит и не подгоняет,Сергей даёт возможность насладиться этой красотой. Спасибо вам ещё раз!))
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А
Андрей
Сергей прекрасный экскурсовод, знающий и любящий свой край!!! Отлично владеет материалом. Экскурсия хорошо построена - интересно и взрослым и детям.
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Мария
Третий раз ездим с Сергеем и как всегда замечательно. Очень продуманный маршрут, множество красивых видов и интересных историй.
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Е
Елена
Поездка получилась интересной и содержательной, успели многое посмотреть) Сергей- отличный гид, очень рекомендую!
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