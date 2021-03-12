1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Черняховск-Инстербург. В старом немецком городке с довоенной застройкой мы рассмотрим здание кирхи 19 века, католический храм Святого Бруно, памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли и готический замок 🏰 Инстербург 16 века. Вы найдете дом, где останавливался Наполеон, и виллу обер-бургомистра. А также узнаете о лошадях Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород, которыми славился местный Конезавод.

Гусев-Гумбиннен. Здесь вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ прусского городка: увидите памятник капитану Гусеву, Зальцбургскую кирху и знаменитого бронзового лося. У памятника «Штыковая атака» услышите о Гумбинненском сражении Первой мировой войны. А затем посетите интерактивный музей 🖼 Гусева, чтобы прикоснуться к истории 📖 города времен Первой и Второй мировых войн.

Организационные детали