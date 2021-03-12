1 отзыв оставили туристы

Черняховск-Инстербург. В старом немецком городке с довоенной застройкой мы рассмотрим здание кирхи 19 века, католический храм Святого Бруно, памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли и готический замок 🏰 Инстербург 16 века. Вы найдете дом, где останавливался Наполеон, и виллу обер-бургомистра. А также узнаете о лошадях Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород, которыми славился местный Конезавод.
Гусев-Гумбиннен. Здесь вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ прусского городка: увидите памятник капитану Гусеву, Зальцбургскую кирху и знаменитого бронзового лося. У памятника «Штыковая атака» услышите о Гумбинненском сражении Первой мировой войны. А затем посетите интерактивный музей 🖼 Гусева, чтобы прикоснуться к истории 📖 города времен Первой и Второй мировых войн.
Организационные детали
На комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 30 человек
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Посещение музея входит в стоимость экскурсии 🧭, дополнительно по желанию оплачивается обед
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Калининград»
Экскурсия проводится в четверг в 10:15
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!
Экскурсия восхитительна! Начиная от комфортного автобуса, приветливого водителя и заканчивая неиссякаемыми знаниями Андрея Петровича. Редкий экскурсовод так много знает и так любит историю. Немаловажно, что в обед мы заезжали в ресторанчик, нас там уже ждали и вкусно накормили. Помимо экскурсионной темы. Андрей Петрович много рассказывал о Восточной Пруссии вообще, о соседних государствах. В общем, информации получено много, информации разной, интересной. Рекомендую эту экскурсию. Но так же рекомендую экскурсию на Курскую косу, тоже ездила с этой фирмой туда. Тоже была восхитительная экскурсия!