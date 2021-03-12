1 отзыв оставили туристы

Автобусная экскурсия в Черняховск и Гусев

Познакомиться с наследием двух прусских городов и проникнуться их историей в аутентичном музее

5
1 отзыв
Люсьен
Люсьен – представитель из Калининграда
Инстербург и Гумбиннен — два города Калининградской области, которые давно сменили свои имена, зато сохранили довоенную застройку и дух Восточной Пруссии.

В группе до 30 человек вы изучите улочки Черняховска, увидите готический замок 🏰 и пройдете по следам Наполеона.

А в колоритном Гусеве посетите музей 🖼, который погрузит вас в события двух мировых войн.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия в Черняховск и Гусев
Автобусная экскурсия в Черняховск и Гусев

Что вас ожидает

Черняховск-Инстербург. В старом немецком городке с довоенной застройкой мы рассмотрим здание кирхи 19 века, католический храм Святого Бруно, памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли и готический замок 🏰 Инстербург 16 века. Вы найдете дом, где останавливался Наполеон, и виллу обер-бургомистра. А также узнаете о лошадях Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород, которыми славился местный Конезавод.

Гусев-Гумбиннен. Здесь вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ прусского городка: увидите памятник капитану Гусеву, Зальцбургскую кирху и знаменитого бронзового лося. У памятника «Штыковая атака» услышите о Гумбинненском сражении Первой мировой войны. А затем посетите интерактивный музей 🖼 Гусева, чтобы прикоснуться к истории 📖 города времен Первой и Второй мировых войн.

Организационные детали

  • На комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 30 человек
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Посещение музея входит в стоимость экскурсии 🧭, дополнительно по желанию оплачивается обед
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Калининград»
Автобусная экскурсия в Черняховск и Гусев
Автобусная экскурсия в Черняховск и Гусев
Автобусная экскурсия в Черняховск и Гусев
Автобусная экскурсия в Черняховск и Гусев
Автобусная экскурсия в Черняховск и Гусев
Автобусная экскурсия в Черняховск и Гусев
Автобусная экскурсия в Черняховск и Гусев

Экскурсия проводится в четверг в 10:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Люсьен
Люсьен
Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!
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1 отзыв оставили туристы

12 мар 2021
Экскурсия восхитительна! Начиная от комфортного автобуса, приветливого водителя и заканчивая неиссякаемыми знаниями Андрея Петровича. Редкий экскурсовод так много знает и так любит историю. Немаловажно, что в обед мы заезжали в ресторанчик, нас там уже ждали и вкусно накормили. Помимо экскурсионной темы. Андрей Петрович много рассказывал о Восточной Пруссии вообще, о соседних государствах. В общем, информации получено много, информации разной, интересной. Рекомендую эту экскурсию. Но так же рекомендую экскурсию на Курскую косу, тоже ездила с этой фирмой туда. Тоже была восхитительная экскурсия!

Люсьен проводит ещё 5 экскурсий

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