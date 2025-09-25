читать дальше

и красивая природа Куршской косы просто заворожила. Мы прогулялись по Танцующему лесу, поднялись навысоту Эфа и насладились потрясающими видами, прошлись по берегу босиком. В Зеленоградске, правда, немного не хватило времени, но это только потому, что мы спешили вернуться в Калининград на ещё одну вечернюю экскурсию. Дегустация в сыроварне «Шаакен Дорф» понравилась- вкусный сыр и шоколад! Повезло, что группа была небольшая, и всем хватило внимания. Хочется отметить, что путешествие проходило в комфортном автомобиле, а с Ольгой было приятно и легко. Спасибо за незабываемый день! С радостью обратимся ещё раз.