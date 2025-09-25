Приглашаю вас на насыщенную индивидуальную экскурсию по Куршской косе, где вы сможете подняться на одну из самых высоких дюн Европы, исследовать загадки Танцующего леса и насладиться немецкой архитектурой Зеленоградска. В завершение вас ждет гастротур на семейную сыроварню с дегустацией крафтовых сыров и шоколада. Это уникальный опыт в уголке природы, занесенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Описание экскурсииИндивидуальная экскурсия по Куршской косе Приглашаю вас на насыщенную индивидуальную экскурсию, где великолепные пейзажи с песчаными дюнами и реликтовым лесом переплетаются с немецкой архитектурой в стиле модерн. Вы сможете провести интересный день, поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы и узнав все загадки Танцующего леса. Увидите город котов с необычными кошачьими домиками и полюбуйтесь архитектурными доминантами Зеленоградска, включая средневековый замок Шаакен. В завершение вас ждет гастротур на семейную сыроварню, где вы сможете отведать крафтовые сыры и насладиться шоколадом. Эта экскурсия подарит вам уникальный опыт в уголке природы, занесенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высота Эфа
- Танцующий лес
- Морское побережье со стороны Куршской косы
- Озеро Чайка
- Архитектурные доминанты г. Зеленоградска
- Котосквер и котофор
- Променад г. Зеленоградска
- Средневековый замок Шаакен
- Сыроварня «Шаакен Дорф» с дегустацией
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор на Куршской косе
- Дегустация на сыроварне
- Обед
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Харитонова
25 сен 2025
Экскурсия с Ольгой нам очень понравилась! Мы побывали на Куршской косе, посетили Зеленоградск и сыроварню «Шаакен Дорф». Интересный рассказ сделал поездку ещё более яркой и насыщенной. Нам повезло с погодой,
С
Софья
25 сен 2025
Экскурсия с Ольгой нам очень понравилась! Мы побывали на Куршской косе, посетили Зеленоградск и сыроварню «Шаакен Дорф». Интересный рассказ сделал поездку ещё более яркой и насыщенной. Нам повезло с погодой,
Н
Наталья
18 июн 2025
Экскурсия с Ольгой прошла на одной волне с нами, очень комфортно и душевно. Забрала на своем автомобиле из Калининграда, оставила, по нашей просьбе в Зеленоградске. Рекомендую
Е
Екатерина
16 июн 2025
Ольга потрясающий гид! Было очень комфортно и легко общаться. Супер-комфортная экскурсия: за нами приехали к месту проживания, все рассказали, показали, ответили на 1000 наших вопросов и по завершению довезли на новый адрес проживания. Все было четко по заявленной программе! Обязательно воспользуемся услугами Ольги в свою следующую поездку
А
Анна
29 мая 2025
Состоялась прекрасная экскурсия! Все 6 часов, что она длилась, Ольга делилась интересными историями и фактами о местах, которые нас окружали. Спасибо большое!
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
-
20%
Водная прогулка
В мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 17.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽
5000 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Полюбоваться песчаными дюнами, погулять по уютному курорту, попробовать местные сыры и шоколад
Начало: Ул. Профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500 ₽
1666 ₽ за человека
Групповая
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
1400 ₽ за человека