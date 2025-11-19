Экскурсия в Черняховск и Гусев — возможность увидеть нетуристические, но очень аутентичным города региона. Вы пройдёте по уютным улицам, рассмотрите храмы и памятники. И конечно, услышите истории, которых не найти в стандартных путеводителях.
Эта поездка для тех, кто интересуется архитектурой и любит открывать новое — вне банальных маршрутов.
Описание экскурсии
Черняховск
Вы посетите третий по величине город области, который основан в 14 веке Тевтонским орденом. На обзорной экскурсии вы увидите:
- Центральную площадь и Свято-Михайловский собор
- Католический храм Святого Бруно — образец неоготики
- Горбатый мост — один из старейших мостов города
- Памятник Барклаю де Толли — участнику Отечественной войны 1812 года
После насыщенной прогулки запланирован комплексный обед.
Гусев
Далее — город с важной военной историей. Гусев стал ареной серьёзного сражения Первой мировой войны — Гумбинненского. Во время прогулки вы рассмотрите:
- Памятный комплекс «Штыковая атака», посвящённый подвигу русской армии
- Храм Всем Святым, в котором хранятся частицы мощей Георгия Победоносца
- Здание администрации Гумбиннена — пример административной архитектуры начала 20 века
- Здание Народного банка в характерном прусском стиле
- Скульптуру лося — неофициальный символ города
- Стелу «Ангел-хранитель мира»
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Дополнительно оплачивается обед в кафе Черняховска — 700 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 77 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
С
Сергей
19 ноя 2025
Роман - очень хороший экскурсовод. Отвечал буквально на все вопросы и по-новому открыл для меня родной край
