Черняховск и Гусев - шаги в историю (из Калининграда)

Познакомиться с двумя уникальными городами, где каждая улица хранит следы прошлых эпох
Экскурсия в Черняховск и Гусев — возможность увидеть нетуристические, но очень аутентичным города региона. Вы пройдёте по уютным улицам, рассмотрите храмы и памятники. И конечно, услышите истории, которых не найти в стандартных путеводителях.

Эта поездка для тех, кто интересуется архитектурой и любит открывать новое — вне банальных маршрутов.
1 отзыв
Черняховск и Гусев - шаги в историю (из Калининграда)© Мадина
Описание экскурсии

Черняховск

Вы посетите третий по величине город области, который основан в 14 веке Тевтонским орденом. На обзорной экскурсии вы увидите:

  • Центральную площадь и Свято-Михайловский собор
  • Католический храм Святого Бруно — образец неоготики
  • Горбатый мост — один из старейших мостов города
  • Памятник Барклаю де Толли — участнику Отечественной войны 1812 года

После насыщенной прогулки запланирован комплексный обед.

Гусев

Далее — город с важной военной историей. Гусев стал ареной серьёзного сражения Первой мировой войны — Гумбинненского. Во время прогулки вы рассмотрите:

  • Памятный комплекс «Штыковая атака», посвящённый подвигу русской армии
  • Храм Всем Святым, в котором хранятся частицы мощей Георгия Победоносца
  • Здание администрации Гумбиннена — пример административной архитектуры начала 20 века
  • Здание Народного банка в характерном прусском стиле
  • Скульптуру лося — неофициальный символ города
  • Стелу «Ангел-хранитель мира»

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе Черняховска — 700 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 77 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
19 ноя 2025
Роман - очень хороший экскурсовод. Отвечал буквально на все вопросы и по-новому открыл для меня родной край
Роман - очень хороший экскурсовод. Отвечал буквально на все вопросы и по-новому открыл для меня родной край

Входит в следующие категории Калининграда

