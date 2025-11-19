Экскурсия в Черняховск и Гусев — возможность увидеть нетуристические, но очень аутентичным города региона. Вы пройдёте по уютным улицам, рассмотрите храмы и памятники. И конечно, услышите истории, которых не найти в стандартных путеводителях. Эта поездка для тех, кто интересуется архитектурой и любит открывать новое — вне банальных маршрутов.

Описание экскурсии

Черняховск

Вы посетите третий по величине город области, который основан в 14 веке Тевтонским орденом. На обзорной экскурсии вы увидите:

Центральную площадь и Свято-Михайловский собор

Католический храм Святого Бруно — образец неоготики

Горбатый мост — один из старейших мостов города

Памятник Барклаю де Толли — участнику Отечественной войны 1812 года

После насыщенной прогулки запланирован комплексный обед.

Гусев

Далее — город с важной военной историей. Гусев стал ареной серьёзного сражения Первой мировой войны — Гумбинненского. Во время прогулки вы рассмотрите:

Памятный комплекс «Штыковая атака», посвящённый подвигу русской армии

Храм Всем Святым, в котором хранятся частицы мощей Георгия Победоносца

Здание администрации Гумбиннена — пример административной архитектуры начала 20 века

Здание Народного банка в характерном прусском стиле

Скульптуру лося — неофициальный символ города

Стелу «Ангел-хранитель мира»

Организационные детали