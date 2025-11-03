Отправляемся в сказочное путешествие по самым интересным уголкам — старинным и современным. Сопровождать вас буду не только я, но и очаровательные хранители этих земель — хомлины. Вы познакомитесь с историей города-крепости Кёнигсберга и янтарно-морского Калининграда. А ещё узнаете, как придумали марципан и почему бегемот — символ местного зоопарка.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Мы проедем и пройдём по ключевым локациям города. На пути:
- Кафедральный собор
- Музей Мирового океана, Музей изобразительных искусств и Музей янтаря
- Росгартенские и Бранденбургские ворота
- Зоопарк
- Северный Амалиенау
Я расскажу:
- Кто они — главные хранители янтаря и фортификационных башен Кёнигсберга
- Как озорничают наездница улитки и другие жители зоопарка
- Что больше любит Антошка — картошку или марципан
- В чём секрет долголетия дедушки Карла и почему мост, на котором он сидит, считается самым сладким в Калининграде
- Можно ли увидеть всех хомлинов в одном месте
В конце экскурсии мы зайдём в кафе-лавку со сказочным интерьером, винтажной мебелью и картинами создательницы хомлинов Натальи Шевченко. По желанию вы попробуете кашу бабушки Марты и местные десерты.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Nissan Juke. Есть детское кресло и бустер
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Еда и напитки оплачиваются отдельно и по желанию
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Трансфер к месту начала экскурсии и/или после её окончания оплачивается дополнительно — обсудим в переписке
- Экскурсия заканчивается по адресу ул. Степана Разина, 24
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 282 туристов
Я всегда стараюсь найти индивидуальный подход и учитывать интересы всех путешественников. Моя цель — не просто рассказать вам о достопримечательностях, но и погрузить в атмосферу места, которое мы посещаем. УЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Светлана
3 ноя 2025
Потрясающая экскурсия! Не утомительная, интересная! История Калининграда простым языком (я была с детьми), 2,5 часа пролетели незаметно. Искали хомлинов по всему городу, передвигались на машине, узнали много нового. Однозначно рекомендую. Екатерина нам очень понравилась!
Д
Дмитрий
2 ноя 2025
Благодарны Екатерине за замечательную экскурсию. Маршрут продуман очень хорошо. Было интересно и ребенку (8 лет), и нам. Много раз уже посещали Калининград, но узнали интересные моменты истории. В следующий приезд с удовольствием пойдем на другую экскурсию с Екатериной.
Мария
1 ноя 2025
Нашим гидом была Евгения. Экскурсия была насыщенная, атмосферная, познавательная, очень понравилась. Евгения профессионал своего дела, материал подаёт интересно, без воды. Увидели много красивых мест, познакомились с милейшими Хомлинами. Спасибо большое! ♡
Екатерина
31 окт 2025
Рекомендую данную экскурсию. Интересная, содержательная и увлекательная для детей.
L
Lenar
29 окт 2025
Хорошая тематическая экскурсия! Подойдет даже взрослым! Насыщено историческими данными и отдельными интересными фактами! Очень комфортно и интересно! Рекомендую!
И
Инна
28 окт 2025
Динамичная, насыщенная экскурсия подходит для разных возрастов. Екатерина мастерски владеет вниманием детей, строит рассказ в форме диалога и выдает множество любопытных историй. Очень рекомендую! Мы были с детьми 11 и 16 лет - всем было интересно слушать даже про Канта 👍
Светлана
27 окт 2025
Нашу группу (я,дочь и внук 9лет)сопровождала Евгения.
Я не первый раз в Калининграде,а для дочери и внука это было первое знакомство с городом.
Экскурсию выбирали по отзывам и хотели все посмотреть главные
Я не первый раз в Калининграде,а для дочери и внука это было первое знакомство с городом.
Экскурсию выбирали по отзывам и хотели все посмотреть главные
Д
Дмитрий
23 окт 2025
Екатерина очень интересно раскрыла историю Калининграда. Отлично провели время и наполнились знаниями и эмоциями.
Л
Лаптева
22 окт 2025
Добрый день! Заказывала индивидуальную экскурсию по Калининграду с гидом-историком и хомлинами. Выбирала тур именно индивидуально, была ограничена по времени, всего на день в Калининграде. Советую эту экскурсию, т. к. в
В
Валерия
18 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Интересна будет не только детям, но и взрослым.
Н
Наталия
18 окт 2025
Спасибо большое Екатерине за прекрасную, наполненаю, интересную экскурсию.
А
Александр
15 окт 2025
Экскурсию проводила Евгения, чудесный рассказчик, рекомендую!)
Сергей
14 окт 2025
Екатерина прекрасный гид. Увлекательная экскурсия, после которой совсем не хочется прощаться. Екатерина отвечала на все наши вопросы, рассказывала интересные факты, указывала на детали,которые мы сами никогда бы не заметили! Если вы хотите познакомиться с городом, приятно провести время и насладиться чистой, богатой речью гида - советуем!
А
Александра
7 окт 2025
Екатерина провела нам замечательную и увлекательную экскурсию по городу, которая заинтересовала и нашего ребёнка, и нас - родителей. Было очень интересно гулять по городу, разыскивать хомлинов и слушать их историю. Теперь пополняем коллекцию хомлинов дома)) Спасибо!
К
Кристина
5 окт 2025
Прекрасная экскурсия и гид)
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборКёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
6934 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
От Ули до Антошки: прогулка с хомлинами
Погрузитесь в атмосферу Калининграда с хомлинами, изучите немецкие районы и насладитесь семейной прогулкой
Начало: Возле зоопарка
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:00
от 3600 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Познакомьтесь с Калининградом: его историей, архитектурой и легендами. Узнайте о рыцарях, древних пруссах и марципане на индивидуальной экскурсии
Начало: У Дома Советов
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.