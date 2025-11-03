Светлана Потрясающая экскурсия! Не утомительная, интересная! История Калининграда простым языком (я была с детьми), 2,5 часа пролетели незаметно. Искали хомлинов по всему городу, передвигались на машине, узнали много нового. Однозначно рекомендую. Екатерина нам очень понравилась!

Д Дмитрий Благодарны Екатерине за замечательную экскурсию. Маршрут продуман очень хорошо. Было интересно и ребенку (8 лет), и нам. Много раз уже посещали Калининград, но узнали интересные моменты истории. В следующий приезд с удовольствием пойдем на другую экскурсию с Екатериной.

Мария Нашим гидом была Евгения. Экскурсия была насыщенная, атмосферная, познавательная, очень понравилась. Евгения профессионал своего дела, материал подаёт интересно, без воды. Увидели много красивых мест, познакомились с милейшими Хомлинами. Спасибо большое! ♡

Екатерина Рекомендую данную экскурсию. Интересная, содержательная и увлекательная для детей.

L Lenar Хорошая тематическая экскурсия! Подойдет даже взрослым! Насыщено историческими данными и отдельными интересными фактами! Очень комфортно и интересно! Рекомендую!

И Инна Динамичная, насыщенная экскурсия подходит для разных возрастов. Екатерина мастерски владеет вниманием детей, строит рассказ в форме диалога и выдает множество любопытных историй. Очень рекомендую! Мы были с детьми 11 и 16 лет - всем было интересно слушать даже про Канта 👍

Я не первый раз в Калининграде,а для дочери и внука это было первое знакомство с городом.

Экскурсию выбирали по отзывам и хотели все посмотреть главные читать дальше объекты города за день.

Поэтому выбрали такой формат на машине и с историком.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Все отлично организовано.

Познавательно,интересно.

Евгения рассказала массу интересных фактов,дала возможность сфотографироваться.

Каждую минуту рассказывала что-то увлекательное. Квест интересен для любого возраста.

Хочу порекомендовать этого гида.

Было впечатление,что это наша знакомая,которая хорошо знает нашу семью и мы приехали к ней в гости.

Красивая грамотная речь,улыбка,доброжелательность-это про Евгению.

Я рекомендую для Вас эту экскурсию и конечно Евгению.

Д Дмитрий Екатерина очень интересно раскрыла историю Калининграда. Отлично провели время и наполнились знаниями и эмоциями.

Добрый день! Заказывала индивидуальную экскурсию по Калининграду с гидом-историком и хомлинами. Выбирала тур именно индивидуально, была ограничена по времени, всего на день в Калининграде. Советую эту экскурсию, т. к. в одной экскурсии показаны самые значимые и интересные места в Калининграде, после экскурсии уже можно для себя сложить мнение в какие именно районы города и на какие объекты хочется вернуться для более полного обзора. Екатерина провела экскурсию замечательно!!! Знание города, его истории. Было очень интересно!

В Валерия Прекрасная экскурсия! Интересна будет не только детям, но и взрослым.

Н Наталия Спасибо большое Екатерине за прекрасную, наполненаю, интересную экскурсию.

А Александр Экскурсию проводила Евгения, чудесный рассказчик, рекомендую!)

Сергей Екатерина прекрасный гид. Увлекательная экскурсия, после которой совсем не хочется прощаться. Екатерина отвечала на все наши вопросы, рассказывала интересные факты, указывала на детали,которые мы сами никогда бы не заметили! Если вы хотите познакомиться с городом, приятно провести время и насладиться чистой, богатой речью гида - советуем!

А Александра Екатерина провела нам замечательную и увлекательную экскурсию по городу, которая заинтересовала и нашего ребёнка, и нас - родителей. Было очень интересно гулять по городу, разыскивать хомлинов и слушать их историю. Теперь пополняем коллекцию хомлинов дома)) Спасибо!