Проедем вдоль оборонительного вала 19 века

Проедем вдоль оборонительного вала 19 века.

Узнаем, где и как зародился Кенигсберг.

Познакомимся с 7 воротами города, башнями, бастионами и редюитами.

Зайдем в гости к Хомлинам и отведаем кенигсбергский марципан.

Мы совершим путешествие и проложим дорогу, соединяющую прошлое и настоящее.
Прогулка по Кенигсбергу
Прогулка по Кенигсбергу
Прогулка по Кенигсбергу
Прогулка по Кенигсбергу
Прогулка по Кенигсбергу
Прогулка по Кенигсбергу

Что вы увидите 🤩

  • Центральную площадь
  • пл. Победы
  • пл. Калинина
  • пл. Василевского
  • башни Врангеля и Дона
  • Бранденбургские
  • Фридрихсбургские
  • Железнодорожные
  • Королевские
  • Росгартенские
  • Закхмайские
  • Фридландские ворота
  • Астрономический бастион
  • Кафедральный Собор
  • Рыбная Деревня
  • Биржа
  • район Амалиенау
Прошлое и настоящее
Разработанная мною обзорная экскурсия по современному Калининграду и средневековому городу Кенигсбергу, будет Вам очень интересна. Проедем вдоль оборонительного вала, увидим сохранившиеся ворота, бастионы, казарму, башни дер Дона и дер Врангеля. Рыбная Деревня, Ганзейская площадь, единственный в России музей Янтаря и другие достопримечательности нашего славного города ждут Вас. А если захотите отведать настоящее кёнигсбергское лакомство, то приглашаю Вас посетить наш музей Марципана.
Индивидуальный маршрут
По Вашему желанию я подготовлю для Вас индивидуальную экскурсионную программу и маршрут. Заранее согласуем продолжительность и постараемся увидеть за это время как можно больше достопримечательностей нашего замечательного города. Мои профессиональные знания позволят Вам почувствовать душу городских улиц и площадей. Мы совершим путешествие и проложим дорогу, соединяющую прошлое и настоящее. Вы будете удивлены тем, что скрыто от Вас историей и современными фасадами. Не будут разочарованы и дети. Вот увидите!

Важно знать:

  • Подъеду к вашему отелю на желтом автомобиле Chevrolet Aveo. Транспортные расходы входят в стоимость.
🚩 Начало: По согласованию с гидом
🏁 Место завершения: Рыбная Деревня, остров Канта
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
 Что не входит
  • Личные расходы туриста
Время проведения: ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Ирина М.
Ирина М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей☀️На целый день🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Башни, бастионы и ворота Кёнигсберга
4
5
1 000
за 1 чел.
Башни, бастионы и ворота Кёнигсберга
Отправляйтесь на пешую экскурсию "Оборонительный ряд Литовского вала" - уникальная прогулка по...
Ежедневно в 15:00
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
5ч 30м
4 000
за 1-5 чел.
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
Форты Кёнигсберга и их подземелья
4.9
20
1 000
за 1 чел.
Форты Кёнигсберга и их подземелья
Еще в XX веке Кёнигсберг был немецким городом
Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
Фортификация Кёнигсберга
Индивидуальная экскурсия
4.7
27
4 700
за 1-5 чел.
Фортификация Кёнигсберга
На экскурсии вас ждут не только рассказы об истории Кёнигсберга, но и и посещение нескольких...
Ежедневно время обговаривается с клиентом
Прогулка в поисках Кёнигсберга
Индивидуальная экскурсия
4.8
59
4 700
за 1-10 чел.
Прогулка в поисках Кёнигсберга
Знакомство с сохранившейся частичкой города на экскурсии по его самым атмосферным местам
Город-крепость Кенигсберг - экскурсия в мини-группе
2 050
за 1 чел.
Город-крепость Кенигсберг - экскурсия в мини-группе
Приглашаю вас на прогулку по местам славы Кенигсберга - столицы Восточной Пруссии, которую в свое...
По понедельникам в 10:00
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Индивидуальная экскурсия
5
2
8 600
за 1-5 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Вас ждет увлекательная экскурсия по крепостям и оборонительным сооружениям Кёнигсберга
Ежедневно с утра
Обзорная прогулка на теплоходе "Калининград - Кёнигсберг"
4.4
404
500
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная прогулка на теплоходе "Калининград - Кёнигсберг"
Отправляемся в небольшой теплоходный круиз вдоль набережных Калининграда
пн-пт 13.00-18.00 вс. 10.00-18.00
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
7 000
за 1-10 чел.
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
На прогулке мы узнаем историю района Хуфен и зданий, который сохранились здесь после войны, вспомним...
По договоренности
Штурм Кёнигсберга
Индивидуальная экскурсия
3 640
за 1-4 чел.
Штурм Кёнигсберга
Имперское прошлое города и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту № 5
Прогулка на яхте
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1 чел.
Прогулка на яхте
Выйти в море и забыть обо всех заботах - вот что ждет вас на этой прогулке! Предлагаем вам подняться...
По договоренности
Литовский вал: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Литовский вал: история и архитектура
Рассмотреть сохранившиеся участки фортификационной системы Кенигсберга и раскрыть городские тайны
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺