Прошлое и настоящее

Разработанная мною обзорная экскурсия по современному Калининграду и средневековому городу Кенигсбергу, будет Вам очень интересна. Проедем вдоль оборонительного вала, увидим сохранившиеся ворота, бастионы, казарму, башни дер Дона и дер Врангеля. Рыбная Деревня, Ганзейская площадь, единственный в России музей Янтаря и другие достопримечательности нашего славного города ждут Вас. А если захотите отведать настоящее кёнигсбергское лакомство, то приглашаю Вас посетить наш музей Марципана.

Индивидуальный маршрут

По Вашему желанию я подготовлю для Вас индивидуальную экскурсионную программу и маршрут. Заранее согласуем продолжительность и постараемся увидеть за это время как можно больше достопримечательностей нашего замечательного города. Мои профессиональные знания позволят Вам почувствовать душу городских улиц и площадей. Мы совершим путешествие и проложим дорогу, соединяющую прошлое и настоящее. Вы будете удивлены тем, что скрыто от Вас историей и современными фасадами. Не будут разочарованы и дети. Вот увидите!

Важно знать: