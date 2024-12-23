Лёгкий и приятный формат для знакомства с Калининградом. Вы прогуляетесь по острову Канта, узнаете историю города и острова.
Я поделюсь множеством интересных фактов и деталей, расскажу, где вкусно поесть и что посетить, а также сделаю памятные атмосферные фотографии.
Я поделюсь множеством интересных фактов и деталей, расскажу, где вкусно поесть и что посетить, а также сделаю памятные атмосферные фотографии.
Описание фото-прогулки
Остров Канта
Когда-то он был районом с населением больше, чем в Светлогорске и Зеленоградске. Вы узнаете, как основали Калининград и чем пруссы отличаются от прусаков. И, конечно, сфотографируетесь на фоне Рыбной деревни.
Кафедральный собор
Одно из старейших зданий в Калининграде и самый большой органный комплекс в России. Я расскажу, почему у него осталась только одна башня, а также что такое контрфорсы и в чём их смысл в готике.
Торговая биржа
Необычная архитектура неоренессанса. Выясним, почему часть здания стоит на воде, что здесь происходило во времена СССР и как биржа используется сейчас.
Ещё вспомним, как Кант стал русским подданным, и как на эту землю (впервые в Европе) пришла лютеранская вера.
Организационные детали
- Съёмка проходит на Sony Alpha 7 III, в течение 10 дней после экскурсии вы получите ~ 30 кадров в цветокоррекции (в виде ссылки на облако)
- Фотографируемся в трёх локациях. Пока идёт съёмка, у путешественников есть немного свободного времени
в будние дни в 11:00, 13:00 и 15:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 19 туристов
Душевный и весёлый, расскажу коротко и интересно про Калининград и область. Со мной можно поговорить на любые темы, особенно о путешествиях! Дипломированный гид и фотограф со стажем более 10 лет:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
23 дек 2024
Хочется сказать Илье огромное спасибо за прекрасную содержательную экскурсию, которая позволила начать осмысленное знакомство с Калининградом и его историей))) Информации ровно столько, сколько нужно, чтобы не запутаться в датах, фактах
Ирина
13 дек 2024
Огромное спасибо, Илье! Очень понравилась экскурсия, он профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании! Если вы первый раз в Калининграде то обязательно запишитесь к Илье! Рассказывает на одном дыхании и ничего лишнего 👍 Особенно благодарю за фотографии 🔥
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