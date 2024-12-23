Душевное фотознакомство с городом «К»

Поболтать о Калининграде и сделать кадры для фотоальбома
Лёгкий и приятный формат для знакомства с Калининградом. Вы прогуляетесь по острову Канта, узнаете историю города и острова.

Я поделюсь множеством интересных фактов и деталей, расскажу, где вкусно поесть и что посетить, а также сделаю памятные атмосферные фотографии.
5
2 отзыва
Душевное фотознакомство с городом «К»
Душевное фотознакомство с городом «К»
Душевное фотознакомство с городом «К»
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 13:00, 15:00

Описание фото-прогулки

Остров Канта

Когда-то он был районом с населением больше, чем в Светлогорске и Зеленоградске. Вы узнаете, как основали Калининград и чем пруссы отличаются от прусаков. И, конечно, сфотографируетесь на фоне Рыбной деревни.

Кафедральный собор

Одно из старейших зданий в Калининграде и самый большой органный комплекс в России. Я расскажу, почему у него осталась только одна башня, а также что такое контрфорсы и в чём их смысл в готике.

Торговая биржа

Необычная архитектура неоренессанса. Выясним, почему часть здания стоит на воде, что здесь происходило во времена СССР и как биржа используется сейчас.

Ещё вспомним, как Кант стал русским подданным, и как на эту землю (впервые в Европе) пришла лютеранская вера.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на Sony Alpha 7 III, в течение 10 дней после экскурсии вы получите ~ 30 кадров в цветокоррекции (в виде ссылки на облако)
  • Фотографируемся в трёх локациях. Пока идёт съёмка, у путешественников есть немного свободного времени

в будние дни в 11:00, 13:00 и 15:00

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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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1
Е
23 дек 2024
Хочется сказать Илье огромное спасибо за прекрасную содержательную экскурсию, которая позволила начать осмысленное знакомство с Калининградом и его историей))) Информации ровно столько, сколько нужно, чтобы не запутаться в датах, фактах
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и именах: можно многое запомнить, тем более что Илья показывает не только те объекты, что есть сейчас, но и документальные фото -- это помогает лучше представить, как раньше выглядела изучаемая местность, и связать в голове рассказ о былых временах с картинкой. За время экскурсии можно сделать множество фото в красивых локациях, Илья подсказывает, где лучше встать, как разнообразить кадры (у меня самой в этом плане скромная фантазия, поэтому помощь была очень кстати). Также Илья по доброте душевной дал рекомендации, что еще интересного можно посмотреть в Калининградской области, чтобы было красиво и с историей, за что от меня отдельная благодарность))) В общем, горячо рекомендую. Всем хорошего отдыха!

Ирина
13 дек 2024
Огромное спасибо, Илье! Очень понравилась экскурсия, он профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании! Если вы первый раз в Калининграде то обязательно запишитесь к Илье! Рассказывает на одном дыхании и ничего лишнего 👍 Особенно благодарю за фотографии 🔥
Огромное спасибо, Илье! Очень понравилась экскурсия, он профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании! ЕслиОгромное спасибо, Илье! Очень понравилась экскурсия, он профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании! ЕслиОгромное спасибо, Илье! Очень понравилась экскурсия, он профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании! ЕслиОгромное спасибо, Илье! Очень понравилась экскурсия, он профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании! ЕслиОгромное спасибо, Илье! Очень понравилась экскурсия, он профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании! Если

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