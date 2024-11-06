Гастрономический город «К»

Приглашаю погрузиться в гастрономическую историю нашего замечательного города! Говорят, если хочешь узнать культуры страны — попробуй ее на вкус. История хранится в книгах, артефактах, в произведениях искусства и нотных листах. А
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ещё история хранится в кухне! Локальная Балтийская кухня — это не только вкусно, но интересно. Узнаете, что любили есть короли, и студенты. Чем жил город и чем мы гордимся сейчас. Не только увидите, но и попробуете на вкус!

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Гастрономический город «К»
Гастрономический город «К»
Гастрономический город «К»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Гастрономическое путешествие по Калининграду

Приглашаем вас узнать, чем угощали королей и студентов, а также познакомиться с тем, чем живет наш город и чем мы гордимся сегодня. Вы не только увидите, но и попробуете на вкус множество деликатесов!

Начало маршрута: Центральный рынок

Наше путешествие начнется от «гастрономического сердца» Калининграда — центрального рынка. Этот рынок является обязательной частью любого путешествия для тех, кто хочет глубже понять дух города. Здесь вы сможете увидеть:

  • Великолепные сыры от местных крафтовых сыроварен;
  • Разнообразную импортную продукцию;
  • Марципан, сладости и мед от местных пасечников;
  • Соленую, свежекопченую и вяленую рыбу;
  • Вкусные и качественные колбасы;
  • Свежевыжатый гранатовый сок;
  • Самую вкусную шаверму в городе.

Уверены, у вас будет возможность соблазниться этими лакомствами!

Исторический центр города

Далее мы направимся в центр города, где некогда находился Королевский замок и располагался знаменитый ресторан «Блютгерихт». Здесь вы услышите увлекательные истории о Королевской горе и замке, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии нашего города.

На земле пруссов и тевтонских рыцарей всегда было вкусно и сытно. Мы расскажем вам о традиционных и популярных блюдах Восточной Пруссии, таких как:

  • Кёнигсбергские клопсы;
  • Знаменитый флек;
  • Строганина из рыбы;
  • Марципан.

И, конечно, вы сможете попробовать королевскую сладость!

Музей Мирового Океана

На территории Музея Мирового Океана вы узнаете о гастрономических праздниках, которые любили в Восточной Пруссии, и о тех, что проводятся сейчас. Кроме того, вас ждут интересные истории об изобретательном коке НИС «Витязь» и о том, какая рыба была открыта благодаря его экспедициям.

Кофе-брейк и живописные виды

Мы проедем вдоль набережной речного порта, где вы увидите крупнейшие в Европе элеваторы. Здесь нас ждет кофе-брейк в колоритной кофейне, где мы попробуем лучший кофе в Калининграде.

По пути мы посетим цветущий район Кёнигсберга — Ратсхоф, а затем направимся в район Амалиенау, где рассмотрим шикарные виллы и узнаем историю калининградского «молочного короля». У кирхи королевы Луизы вы увидите, где готовят лучший хлеб в Калининграде.

Завершение путешествия

Наше увлекательное путешествие завершится обедом или ужином в одном из лучших ресторанов города, где вы сможете насладиться атмосферой и вкусом местной кухни.

Каждый день

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Знаковые места Калининграда:
  • Башня Врангеля
  • Кирха Королевы Луизы
  • Районы Амалинау, Ратсхоф
  • Самый красивый панорамный вид на порт
  • Музей Мирового океана
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Башня Врангеля
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Свяжусь с Вами дополнительно для обсуждения деталей обеда/ужина. Благодарю за выбор моей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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