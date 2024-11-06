Приглашаю погрузиться в гастрономическую историю нашего замечательного города! Говорят, если хочешь узнать культуры страны — попробуй ее на вкус. История хранится в книгах, артефактах, в произведениях искусства и нотных листах. А

ещё история хранится в кухне! Локальная Балтийская кухня — это не только вкусно, но интересно. Узнаете, что любили есть короли, и студенты. Чем жил город и чем мы гордимся сейчас. Не только увидите, но и попробуете на вкус!

Описание экскурсии

Гастрономическое путешествие по Калининграду

Приглашаем вас узнать, чем угощали королей и студентов, а также познакомиться с тем, чем живет наш город и чем мы гордимся сегодня. Вы не только увидите, но и попробуете на вкус множество деликатесов!

Начало маршрута: Центральный рынок

Наше путешествие начнется от «гастрономического сердца» Калининграда — центрального рынка. Этот рынок является обязательной частью любого путешествия для тех, кто хочет глубже понять дух города. Здесь вы сможете увидеть:

Великолепные сыры от местных крафтовых сыроварен;

Разнообразную импортную продукцию;

Марципан, сладости и мед от местных пасечников;

Соленую, свежекопченую и вяленую рыбу;

Вкусные и качественные колбасы;

Свежевыжатый гранатовый сок;

Самую вкусную шаверму в городе.

Уверены, у вас будет возможность соблазниться этими лакомствами!

Исторический центр города

Далее мы направимся в центр города, где некогда находился Королевский замок и располагался знаменитый ресторан «Блютгерихт». Здесь вы услышите увлекательные истории о Королевской горе и замке, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии нашего города.

На земле пруссов и тевтонских рыцарей всегда было вкусно и сытно. Мы расскажем вам о традиционных и популярных блюдах Восточной Пруссии, таких как:

Кёнигсбергские клопсы;

Знаменитый флек;

Строганина из рыбы;

Марципан.

И, конечно, вы сможете попробовать королевскую сладость!

Музей Мирового Океана

На территории Музея Мирового Океана вы узнаете о гастрономических праздниках, которые любили в Восточной Пруссии, и о тех, что проводятся сейчас. Кроме того, вас ждут интересные истории об изобретательном коке НИС «Витязь» и о том, какая рыба была открыта благодаря его экспедициям.

Кофе-брейк и живописные виды

Мы проедем вдоль набережной речного порта, где вы увидите крупнейшие в Европе элеваторы. Здесь нас ждет кофе-брейк в колоритной кофейне, где мы попробуем лучший кофе в Калининграде.

По пути мы посетим цветущий район Кёнигсберга — Ратсхоф, а затем направимся в район Амалиенау, где рассмотрим шикарные виллы и узнаем историю калининградского «молочного короля». У кирхи королевы Луизы вы увидите, где готовят лучший хлеб в Калининграде.

Завершение путешествия

Наше увлекательное путешествие завершится обедом или ужином в одном из лучших ресторанов города, где вы сможете насладиться атмосферой и вкусом местной кухни.