Описание экскурсии
Гастрономическое путешествие по Калининграду
Приглашаем вас узнать, чем угощали королей и студентов, а также познакомиться с тем, чем живет наш город и чем мы гордимся сегодня. Вы не только увидите, но и попробуете на вкус множество деликатесов!
Начало маршрута: Центральный рынок
Наше путешествие начнется от «гастрономического сердца» Калининграда — центрального рынка. Этот рынок является обязательной частью любого путешествия для тех, кто хочет глубже понять дух города. Здесь вы сможете увидеть:
- Великолепные сыры от местных крафтовых сыроварен;
- Разнообразную импортную продукцию;
- Марципан, сладости и мед от местных пасечников;
- Соленую, свежекопченую и вяленую рыбу;
- Вкусные и качественные колбасы;
- Свежевыжатый гранатовый сок;
- Самую вкусную шаверму в городе.
Уверены, у вас будет возможность соблазниться этими лакомствами!
Исторический центр города
Далее мы направимся в центр города, где некогда находился Королевский замок и располагался знаменитый ресторан «Блютгерихт». Здесь вы услышите увлекательные истории о Королевской горе и замке, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии нашего города.
На земле пруссов и тевтонских рыцарей всегда было вкусно и сытно. Мы расскажем вам о традиционных и популярных блюдах Восточной Пруссии, таких как:
- Кёнигсбергские клопсы;
- Знаменитый флек;
- Строганина из рыбы;
- Марципан.
И, конечно, вы сможете попробовать королевскую сладость!
Музей Мирового Океана
На территории Музея Мирового Океана вы узнаете о гастрономических праздниках, которые любили в Восточной Пруссии, и о тех, что проводятся сейчас. Кроме того, вас ждут интересные истории об изобретательном коке НИС «Витязь» и о том, какая рыба была открыта благодаря его экспедициям.
Кофе-брейк и живописные виды
Мы проедем вдоль набережной речного порта, где вы увидите крупнейшие в Европе элеваторы. Здесь нас ждет кофе-брейк в колоритной кофейне, где мы попробуем лучший кофе в Калининграде.
По пути мы посетим цветущий район Кёнигсберга — Ратсхоф, а затем направимся в район Амалиенау, где рассмотрим шикарные виллы и узнаем историю калининградского «молочного короля». У кирхи королевы Луизы вы увидите, где готовят лучший хлеб в Калининграде.
Завершение путешествия
Наше увлекательное путешествие завершится обедом или ужином в одном из лучших ресторанов города, где вы сможете насладиться атмосферой и вкусом местной кухни.
Каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаковые места Калининграда:
- Башня Врангеля
- Кирха Королевы Луизы
- Районы Амалинау, Ратсхоф
- Самый красивый панорамный вид на порт
- Музей Мирового океана
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
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Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Свяжусь с Вами дополнительно для обсуждения деталей обеда/ужина. Благодарю за выбор моей экскурсии